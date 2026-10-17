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Ремонтът на „Топли дол“ блокира „Хемус“ за часове
  Тема: Трафик

Ремонтът на „Топли дол“ блокира „Хемус“ за часове

17 Октомври, 2026 06:48, обновена 17 Октомври, 2026 06:52 345 1

  • ам „хемус“-
  • тунел „топли дол“-
  • задръстване-
  • пътна обстановка-
  • апи

35 километра се изминаваха за около два часа и половина, а към 22:00 часа колоната в посока Варна все още беше километрична

Ремонтът на „Топли дол“ блокира „Хемус“ за часове - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Километрично задръстване блокира движението по автомагистрала „Хемус“ в петъчната вечер. Най-тежко беше положението в посока Варна, където колоната започваше още преди Ботевград, а шофьори съобщаваха, че 35 километра се изминават за около два часа и половина.

За сериозните затруднения беше съобщено около 16:00 часа. Към 20:28 часа трафикът оставаше затруднен и в двете посоки, като пътуването към Варна беше по-бавно. Един от водачите описа ситуацията с думите: „35 км се преминават за 2 ч. и 30 минути“.

Около 22:00 часа задръстването все още не беше изчезнало. По данни на Агенция „Пътна инфраструктура“, цитирани от Би Ти Ви, средната скорост в района на тунел „Топли дол“ е била 27 км/ч. Водачи съобщиха, че колоната продължава да се движи бавно, а забавянето започва още преди Ботевград.

Ремонтът свива капацитета на магистралата

Основната причина е ремонтът на тунел „Топли дол“. От 12 октомври тръбата в посока София е затворена, а всички превозни средства преминават двупосочно през тръбата към Варна при максимална скорост до 50 км/ч. В района няма обходен маршрут.

В затворената тръба се изпълняват дейности по армировката, хидроизолацията и мрежите по свода и стените. Предвиден е и монтаж на осветление, вентилационни системи, видеонаблюдение и пожароизвестителна система. Ограниченият капацитет на трасето се е съчетал с интензивния трафик в края на работната седмица.

Кога се очаква облекчение

АПИ планира около 18 декември временно да възстанови движението и в двете тръби заради очакваното пътуване около Коледа и Нова година. След това ремонтът в тръбата към София трябва да продължи през януари 2027 г.

Източници: btvnovinite.bg, nova.bg, focus-news.net


София / България
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  • 1 АГАТ а Кристи

    1 0 Отговор
    Тези от провинцията - по един месец отпуск от АПИ и да си останат по селата. /глътка въздух за нас/ !

    07:03 17.10.2026

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