„Челси-3“ акостира в Бургас след атаката с дронове

Корабът „Челси-3“, който беше поразен от дронове в Черно море, акостира на пристанището в Бургас. Плавателният съд, който плава под малтийски флаг, беше изтеглен на буксир след няколкодневно дрейфуване край българското Черноморие.

Операцията започна на 16 октомври около 10:30 часа. Към 14:00 часа до авариралия кораб достигнаха влекачът „Алиот“ и „Челси-2“, който е собственост на същия корабособственик. След близо седем часа огледи и подготовка двата кораба поеха към Бургас в 20:55 часа.

Преди началото на изтеглянето „Челси-3“ се намираше на 12,5 морски мили южно от Маслен нос и на 10,7 морски мили източно от Лозенец. Котвата му се е захванала за морското дъно, което е осигурило устойчивост на плавателния съд и е позволило да започне операцията.

Прокуратурата разследва нападението

Военно-окръжна прокуратура – София е образувала досъдебно производство за предполагаемо престъпление в българската изключителна икономическа зона на Черно море. Сигналът е изпратен по компетентност от Софийската градска прокуратура и е подаден от фондация „Български адвокати за правата на човека“ и сдружение „Български хелзинкски комитет“.

В сигнала се съдържат твърдения за нарушения на международното право за водене на война. В постановлението на прокуратурата се посочва, че „било заповядано да се извърши спрямо гражданско население убийство“ – твърдение, което подлежи на изясняване в рамките на разследването.

Разследването е възложено на военен следовател при Военно-окръжна прокуратура – София. Отделни процесуално-следствени действия са възложени и на военен следовател при Военно-окръжна прокуратура – Сливен. На главния секретар на МВР е възложено да организира издирването на свидетели, установяването на местонахождението на кораба и други действия по случая.

Предстои да бъдат събрани доказателства за собствеността на „Челси-3“, състава на екипажа, маршрута и целта на плаването, както и за превозвания товар и евентуалните пътници. Към този момент прокуратурата съобщава за образувано досъдебно производство, без да е посочено привличане на конкретно лице като обвиняем.

Източници: bntnews.bg