„Челси-3“ акостира в Бургас след атаката с дронове

Корабът „Челси-3“, който беше поразен от дронове в Черно море, акостира на пристанището в Бургас. Плавателният съд, който плава под малтийски флаг, беше изтеглен на буксир след няколкодневно дрейфуване край българското Черноморие.
Операцията започна на 16 октомври около 10:30 часа. Към 14:00 часа до авариралия кораб достигнаха влекачът „Алиот“ и „Челси-2“, който е собственост на същия корабособственик. След близо седем часа огледи и подготовка двата кораба поеха към Бургас в 20:55 часа.
Преди началото на изтеглянето „Челси-3“ се намираше на 12,5 морски мили южно от Маслен нос и на 10,7 морски мили източно от Лозенец. Котвата му се е захванала за морското дъно, което е осигурило устойчивост на плавателния съд и е позволило да започне операцията.
Прокуратурата разследва нападението
Военно-окръжна прокуратура – София е образувала досъдебно производство за предполагаемо престъпление в българската изключителна икономическа зона на Черно море. Сигналът е изпратен по компетентност от Софийската градска прокуратура и е подаден от фондация „Български адвокати за правата на човека“ и сдружение „Български хелзинкски комитет“.
В сигнала се съдържат твърдения за нарушения на международното право за водене на война. В постановлението на прокуратурата се посочва, че „било заповядано да се извърши спрямо гражданско население убийство“ – твърдение, което подлежи на изясняване в рамките на разследването.
Разследването е възложено на военен следовател при Военно-окръжна прокуратура – София. Отделни процесуално-следствени действия са възложени и на военен следовател при Военно-окръжна прокуратура – Сливен. На главния секретар на МВР е възложено да организира издирването на свидетели, установяването на местонахождението на кораба и други действия по случая.
Предстои да бъдат събрани доказателства за собствеността на „Челси-3“, състава на екипажа, маршрута и целта на плаването, както и за превозвания товар и евентуалните пътници. Към този момент прокуратурата съобщава за образувано досъдебно производство, без да е посочено привличане на конкретно лице като обвиняем.
Източници: bntnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Голям зор
Коментиран от #6
07:37 17.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Сорос
07:46 17.10.2026
5 И що
Така или иначе имаме да им връщаме на комшиите/ съседите/
07:46 17.10.2026
6 оня с коня
До коментар #1 от "Голям зор":Ти не разбираш Целта на Занятието- Корабът няма никакво значение,важното е да се докаже чрез Международно разследване РУСКАТА СЛЕДА,като ще последват и сериозни натовски мерки това да не се повтаря.
Коментиран от #7, #14
07:46 17.10.2026
7 А може би
До коментар #6 от "оня с коня":Е пълен с БГ оръжия които трябва да се покрият
Коментиран от #8, #10
07:49 17.10.2026
8 оня с коня
До коментар #7 от "А може би":Подобна Версия не касае Разследването.
07:54 17.10.2026
9 Беки овеня
08:01 17.10.2026
10 знаещия
До коментар #7 от "А може би":много точно казано
08:02 17.10.2026
11 Интересно
08:13 17.10.2026
12 Ние не сме
А политиците омайват избирателите, как сме "отказали" споразумение на Гюров.
Така че, сме заели страна, грешната, но кой пита народът.
600 000 подписа отидоха в кошчето на НС, 300 000 чакат Референдум Дойран,
Евростат официално призна: фалшифициран дефицит, фалират Територията, усилват данъчно бреме, увеличават заеми и бюджетни заплати, и щракат с пръсти.
Горчивата истина, не им пука за българите, действията са им едни и същи,
само имената на партиите различни. Ремонтираха бункерите под Партиен дом
и с частните и държавни самолети по островите.
Всеки народ си заслужава управленците.
И ръкопляскането е много важно,
дори когато българите на Територията изчезнат.
08:13 17.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Интересно
До коментар #6 от "оня с коня":И какви мерки ще последват? Поредният кух пакет със санкции или увисналият член-5?
08:15 17.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
......
МАЙ НАШИТЕ ПЛЯЧКОСАХА БАЯ ОРЪЖИЯ:)
08:16 17.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Тиква
08:17 17.10.2026
19 С какво ще помогне
08:31 17.10.2026
20 Тишо Шумкаря
08:38 17.10.2026
21 Един въпрос
08:41 17.10.2026