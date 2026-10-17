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„Челси-3“ акостира в Бургас след атаката с дронове

„Челси-3“ акостира в Бургас след атаката с дронове

17 Октомври, 2026 07:32, обновена 17 Октомври, 2026 07:34 990 21

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  • черно море-
  • бургас-
  • военно-окръжна прокуратура

Плавателният съд беше изтеглен на буксир след няколкодневно дрейфуване край българския бряг. Военно-окръжна прокуратура – София разследва случая

„Челси-3“ акостира в Бургас след атаката с дронове - 1
Снимка: БНТ - илюстративна
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Корабът „Челси-3“, който беше поразен от дронове в Черно море, акостира на пристанището в Бургас. Плавателният съд, който плава под малтийски флаг, беше изтеглен на буксир след няколкодневно дрейфуване край българското Черноморие.

Операцията започна на 16 октомври около 10:30 часа. Към 14:00 часа до авариралия кораб достигнаха влекачът „Алиот“ и „Челси-2“, който е собственост на същия корабособственик. След близо седем часа огледи и подготовка двата кораба поеха към Бургас в 20:55 часа.

Преди началото на изтеглянето „Челси-3“ се намираше на 12,5 морски мили южно от Маслен нос и на 10,7 морски мили източно от Лозенец. Котвата му се е захванала за морското дъно, което е осигурило устойчивост на плавателния съд и е позволило да започне операцията.

Прокуратурата разследва нападението

Военно-окръжна прокуратура – София е образувала досъдебно производство за предполагаемо престъпление в българската изключителна икономическа зона на Черно море. Сигналът е изпратен по компетентност от Софийската градска прокуратура и е подаден от фондация „Български адвокати за правата на човека“ и сдружение „Български хелзинкски комитет“.

В сигнала се съдържат твърдения за нарушения на международното право за водене на война. В постановлението на прокуратурата се посочва, че „било заповядано да се извърши спрямо гражданско население убийство“ – твърдение, което подлежи на изясняване в рамките на разследването.

Разследването е възложено на военен следовател при Военно-окръжна прокуратура – София. Отделни процесуално-следствени действия са възложени и на военен следовател при Военно-окръжна прокуратура – Сливен. На главния секретар на МВР е възложено да организира издирването на свидетели, установяването на местонахождението на кораба и други действия по случая.

Предстои да бъдат събрани доказателства за собствеността на „Челси-3“, състава на екипажа, маршрута и целта на плаването, както и за превозвания товар и евентуалните пътници. Към този момент прокуратурата съобщава за образувано досъдебно производство, без да е посочено привличане на конкретно лице като обвиняем.

Източници: bntnews.bg


Бургас / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Голям зор

    24 4 Отговор
    Все едно са изкарали Титаник от Атлантика.

    Коментиран от #6

    07:37 17.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Сорос

    15 2 Отговор
    Четете нашите свободни и независими медии хахаха

    07:46 17.10.2026

  • 5 И що

    16 1 Отговор
    Не го оставиха по течението за да стигне турски води.
    Така или иначе имаме да им връщаме на комшиите/ съседите/

    07:46 17.10.2026

  • 6 оня с коня

    15 3 Отговор

    До коментар #1 от "Голям зор":

    Ти не разбираш Целта на Занятието- Корабът няма никакво значение,важното е да се докаже чрез Международно разследване РУСКАТА СЛЕДА,като ще последват и сериозни натовски мерки това да не се повтаря.

    Коментиран от #7, #14

    07:46 17.10.2026

  • 7 А може би

    20 5 Отговор

    До коментар #6 от "оня с коня":

    Е пълен с БГ оръжия които трябва да се покрият

    Коментиран от #8, #10

    07:49 17.10.2026

  • 8 оня с коня

    10 4 Отговор

    До коментар #7 от "А може би":

    Подобна Версия не касае Разследването.

    07:54 17.10.2026

  • 9 Беки овеня

    12 2 Отговор
    Тая ли гемия беше изтумбена отвътре навънка

    08:01 17.10.2026

  • 10 знаещия

    10 2 Отговор

    До коментар #7 от "А може би":

    много точно казано

    08:02 17.10.2026

  • 11 Интересно

    9 1 Отговор
    Защо корабите за и от Украйна минават през български води, като знаят, че са руски цели?

    08:13 17.10.2026

  • 12 Ние не сме

    10 0 Отговор
    "подкрепяли споразумението" на Гюров, само лекичко частните фирми под благия поглед на държава-политици, партии и НС, изнасят оръжия и генерират огромни печалби.
    А политиците омайват избирателите, как сме "отказали" споразумение на Гюров.
    Така че, сме заели страна, грешната, но кой пита народът.
    600 000 подписа отидоха в кошчето на НС, 300 000 чакат Референдум Дойран,
    Евростат официално призна: фалшифициран дефицит, фалират Територията, усилват данъчно бреме, увеличават заеми и бюджетни заплати, и щракат с пръсти.
    Горчивата истина, не им пука за българите, действията са им едни и същи,
    само имената на партиите различни. Ремонтираха бункерите под Партиен дом
    и с частните и държавни самолети по островите.
    Всеки народ си заслужава управленците.
    И ръкопляскането е много важно,
    дори когато българите на Територията изчезнат.

    08:13 17.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Интересно

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "оня с коня":

    И какви мерки ще последват? Поредният кух пакет със санкции или увисналият член-5?

    08:15 17.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 0 Отговор
    ИНТЕРЕСЕН Е ТОВАРА :)
    ......
    МАЙ НАШИТЕ ПЛЯЧКОСАХА БАЯ ОРЪЖИЯ:)

    08:16 17.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Тиква

    5 0 Отговор
    Ха ха ха, кораба в Бургас, прокуратурата София, други Сливен,а следователи да бъдат от Видин,последна дума за уСрула със кая.

    08:17 17.10.2026

  • 19 С какво ще помогне

    2 0 Отговор
    този кораб на беззъбата радкина политика?

    08:31 17.10.2026

  • 20 Тишо Шумкаря

    0 0 Отговор
    къв модератор, може да е тоя плъх ?

    08:38 17.10.2026

  • 21 Един въпрос

    0 0 Отговор
    Тази измислена организация плачеща за проверки и закриване БХК ,къде беше когато от Македония се подиграваха с едно българско момиче и не я пускаха за лечение?Колко сигнала подаде до ЕС ?

    08:41 17.10.2026

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