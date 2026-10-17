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Първи сняг покри прохода Петрохан, пътят е проходим
  Тема: Трафик

Първи сняг покри прохода Петрохан, пътят е проходим

17 Октомври, 2026 09:18, обновена 17 Октомври, 2026 09:20 475 1

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Снегът е валял обилно през нощта при температури под нулата. Две машини продължават да почистват района

Първи сняг покри прохода Петрохан, пътят е проходим - 1
Снимка: Фейсбук/Булнюз
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Първи сняг падна през нощта на прохода Петрохан в Стара планина. Снеговалежът е бил обилен в малките часове, когато температурите са били под нулата, съобщиха от Областното пътно управление в Монтана.

На шосето са паднали все още зелени клони от дървета. Те са премахнати, а пътят е почистен от снега и в момента е проходим. „Пътят е напълно проходим“, обясни дежурният в пътното управление.

На терен продължават да работят две машини. Проходът е по най-краткия път от София към областите Монтана и Видин.

Остава в сила забраната за преминаване на автомобили с тегло над 12 тона и дължина над 12 метра.

През деня се очаква ясно и слънчево време, а температурите ще се повишат над нулата около и след обяд.

Източници: bntnews.bg


Монтана / България
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  • 1 редник

    1 2 Отговор
    / Снеговалежът е бил обилен в малките часове, когато температурите са били под нулата.../

    И какви са тези "малки" часове - може би са по 40-45 минути като в училище?... 🤥

    09:35 17.10.2026

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