Първи сняг покри прохода Петрохан, пътят е проходим

Първи сняг падна през нощта на прохода Петрохан в Стара планина. Снеговалежът е бил обилен в малките часове, когато температурите са били под нулата, съобщиха от Областното пътно управление в Монтана.
На шосето са паднали все още зелени клони от дървета. Те са премахнати, а пътят е почистен от снега и в момента е проходим. „Пътят е напълно проходим“, обясни дежурният в пътното управление.
На терен продължават да работят две машини. Проходът е по най-краткия път от София към областите Монтана и Видин.
Остава в сила забраната за преминаване на автомобили с тегло над 12 тона и дължина над 12 метра.
През деня се очаква ясно и слънчево време, а температурите ще се повишат над нулата около и след обяд.
Източници: bntnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 редник
И какви са тези "малки" часове - може би са по 40-45 минути като в училище?... 🤥
09:35 17.10.2026