Първи сняг покри прохода Петрохан, пътят е проходим

Първи сняг падна през нощта на прохода Петрохан в Стара планина. Снеговалежът е бил обилен в малките часове, когато температурите са били под нулата, съобщиха от Областното пътно управление в Монтана.

На шосето са паднали все още зелени клони от дървета. Те са премахнати, а пътят е почистен от снега и в момента е проходим. „Пътят е напълно проходим“, обясни дежурният в пътното управление.

На терен продължават да работят две машини. Проходът е по най-краткия път от София към областите Монтана и Видин.

Остава в сила забраната за преминаване на автомобили с тегло над 12 тона и дължина над 12 метра.

През деня се очаква ясно и слънчево време, а температурите ще се повишат над нулата около и след обяд.

Източници: bntnews.bg