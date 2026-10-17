Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
София »
Терзиев: Държавата дължи близо 20 млн. евро на София

Терзиев: Държавата дължи близо 20 млн. евро на София

17 Октомври, 2026 09:39, обновена 17 Октомври, 2026 09:44 409 4

  • васил терзиев-
  • столична община-
  • агенция пътна инфраструктура-
  • инфраструктурни проекти-
  • софия

Кметът посочва и 88 готови споразумения за нови инфраструктурни проекти. Общината настоява АПИ да ремонтира опасните фуги на моста над бул. „Симеоновско шосе“

Терзиев: Държавата дължи близо 20 млн. евро на София - 1
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Държавата дължи на Столичната община близо 20 млн. евро за вече изпълнени проекти, заяви кметът на София Васил Терзиев. „Очакваме и тези ангажименти да бъдат изпълнени“, посочи той.

По думите на Терзиев още 88 готови споразумения чакат подпис, за да започне реализацията на нови инфраструктурни проекти в столицата. Кметът отправи апел към министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков да поеме конкретни ангажименти и по тези договорености.

Ремонтът на моста при булевард „България“ се бави

Терзиев припомни и спора около моста при булевард „България“. Преди една година Върховният административен съд окончателно е потвърдил, че Столичната община е действала законосъобразно, когато е предприела аварийното укрепване на съоръжението. Според съдебното решение отговорността за основния ремонт е на Агенция „Пътна инфраструктура“.

Общината е укрепила моста през 2024 г., за да гарантира безопасността на движението и да възстанови преминаването. Година след окончателното решение основен ремонт все още не е извършен. „Очаквам министър Иван Шишков да поеме конкретен ангажимент и за този мост“, написа кметът.

Общината настоява за ремонт на фугите на Околовръстния път

От февруари 2024 г. Столичната община настоява АПИ да ремонтира компрометираните дилатационни фуги на моста на Софийския околовръстен път над булевард „Симеоновско шосе“. На 14 октомври общината е изпратила ново официално писмо с искане за незабавно обезопасяване и ремонт.

Съоръжението е част от републиканската пътна мрежа и е държавна собственост. Според общината състоянието му създава риск за преминаващите автомобили, а проблемът остава нерешен въпреки многократните писма и десетките граждански сигнали.

Терзиев посочва, че действащо споразумение между АПИ и Столичната община вече разпределя отговорностите по Южната дъга. Общината отговаря за текущата поддръжка и зимното почистване, а АПИ – за основните ремонти, изграждането и реконструкцията. Столичният общински съвет е приел доклад за подновяване на споразумението, но според кмета нов договор не е необходим, за да бъде ремонтирана опасната пътна фуга.

Източници: bta.bg


София / България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Цеко Сифоня

    2 0 Отговор
    Васко, Васко на вас в София държавата все ви дължи нещо! Топлофикация и транспорта как ще са зимата? Ще ги има ли? С 34% увеличение на газа ще гледате парното през крив макарон! Идеално е да смачкат загубите на нула газаджиите!

    09:50 17.10.2026

  • 3 Абе....

    3 0 Отговор
    София изцежда всеки лев от България, но държавата й била дължала?????
    Да бягаш!....

    09:54 17.10.2026

  • 4 ГУМЕН КРАДЕВ

    2 0 Отговор
    Мистриев да не проси ами да грабва мистрията и ... !

    10:03 17.10.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове