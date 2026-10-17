Терзиев: Държавата дължи близо 20 млн. евро на София

Държавата дължи на Столичната община близо 20 млн. евро за вече изпълнени проекти, заяви кметът на София Васил Терзиев. „Очакваме и тези ангажименти да бъдат изпълнени“, посочи той.

По думите на Терзиев още 88 готови споразумения чакат подпис, за да започне реализацията на нови инфраструктурни проекти в столицата. Кметът отправи апел към министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков да поеме конкретни ангажименти и по тези договорености.

Ремонтът на моста при булевард „България“ се бави

Терзиев припомни и спора около моста при булевард „България“. Преди една година Върховният административен съд окончателно е потвърдил, че Столичната община е действала законосъобразно, когато е предприела аварийното укрепване на съоръжението. Според съдебното решение отговорността за основния ремонт е на Агенция „Пътна инфраструктура“.

Общината е укрепила моста през 2024 г., за да гарантира безопасността на движението и да възстанови преминаването. Година след окончателното решение основен ремонт все още не е извършен. „Очаквам министър Иван Шишков да поеме конкретен ангажимент и за този мост“, написа кметът.

Общината настоява за ремонт на фугите на Околовръстния път

От февруари 2024 г. Столичната община настоява АПИ да ремонтира компрометираните дилатационни фуги на моста на Софийския околовръстен път над булевард „Симеоновско шосе“. На 14 октомври общината е изпратила ново официално писмо с искане за незабавно обезопасяване и ремонт.

Съоръжението е част от републиканската пътна мрежа и е държавна собственост. Според общината състоянието му създава риск за преминаващите автомобили, а проблемът остава нерешен въпреки многократните писма и десетките граждански сигнали.

Терзиев посочва, че действащо споразумение между АПИ и Столичната община вече разпределя отговорностите по Южната дъга. Общината отговаря за текущата поддръжка и зимното почистване, а АПИ – за основните ремонти, изграждането и реконструкцията. Столичният общински съвет е приел доклад за подновяване на споразумението, но според кмета нов договор не е необходим, за да бъде ремонтирана опасната пътна фуга.

Източници: bta.bg