КНСБ настоява за 10% ръст на заплатите в бюджета

КНСБ настоява за минимум 10% увеличение на възнагражденията в бюджетно финансираните сектори. Синдикатът отхвърля предложението на правителството за 5% ръст на заплатите и за минимална работна заплата от 660 евро. Протестно шествие с искане за по-високи доходи блокира части от София в петък.
Пред bTV представителят на КНСБ Тодор Капитанов заяви, че предвиденото увеличение предизвиква сериозно социално напрежение. По думите му срещите с представители на властта не са довели до конкретни резултати, а синдикатите все още не са получили яснота за политиката по доходите.„С 25 евро човек не може да направи дори един пазар“, заяви Тодор Капитанов.
Капитанов даде пример с работещи, които получават около 530 евро нетна заплата. Според него 5% увеличение на такъв доход е под 25 евро. Той подчерта, че дори исканите от КНСБ 10% не са достатъчни, но са минималното ниво, което синдикатът смята за приемливо.
Кои сектори са засегнати
По думите на Капитанов увеличението не засяга само държавната администрация. В обхвата му попадат училищното и предучилищното образование, висшето образование, здравеопазването, транспортът, БДЖ, Национална компания „Железопътна инфраструктура“, културата, земеделието, околната среда и водите.
Сред протестиращите са служители на библиотеки, опери, театри, „Български пощи“ и Агенцията за социално подпомагане. Капитанов заяви, че хората в бюджетно финансираните структури са изправени пред трудности, които определя като борба за оцеляване.
КНСБ критикува и липсата на предварителни разговори и финансови разчети. Според синдиката конкретните възможности за осигуряване на по-високи доходи могат да бъдат обсъдени след представянето на пълния проект на бюджета.
Синдикатът иска среща с премиера
КНСБ е изпратила официално искане за среща с министър-председателя. Синдикатът очаква разговорът да се проведе през следващата седмица. Капитанов заяви, че организацията няма да приеме увеличение под 10% и предупреди, че при липса на реакция от властта социалното напрежение може да се задълбочи.
По отношение на минималната работна заплата Капитанов посочи, че синдикатите са участвали в разработването на нова формула за 2027 г., но тя все още не е окончателна. По думите му липсва методика за един от компонентите, свързан със заплатата за издръжка.
Според Капитанов минималната работна заплата трябва да бъде определена по действащия закон като 50% от средната работна заплата. По изчисленията на КНСБ това би означавало размер от 690 евро, докато предложените 660 евро не компенсират поскъпването на живота.
Източници: btvnovinite.bg
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