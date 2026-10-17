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КНСБ настоява за 10% ръст на заплатите в бюджета
  Тема: Икономика

КНСБ настоява за 10% ръст на заплатите в бюджета

17 Октомври, 2026 09:41 396 4

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Синдикатът отхвърля предложеното от правителството увеличение от 5% и минимална заплата от 660 евро. Тодор Капитанов предупреди за задълбочаване на социалното напрежение

КНСБ настоява за 10% ръст на заплатите в бюджета - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

КНСБ настоява за минимум 10% увеличение на възнагражденията в бюджетно финансираните сектори. Синдикатът отхвърля предложението на правителството за 5% ръст на заплатите и за минимална работна заплата от 660 евро. Протестно шествие с искане за по-високи доходи блокира части от София в петък.

Пред bTV представителят на КНСБ Тодор Капитанов заяви, че предвиденото увеличение предизвиква сериозно социално напрежение. По думите му срещите с представители на властта не са довели до конкретни резултати, а синдикатите все още не са получили яснота за политиката по доходите.

„С 25 евро човек не може да направи дори един пазар“, заяви Тодор Капитанов.

Капитанов даде пример с работещи, които получават около 530 евро нетна заплата. Според него 5% увеличение на такъв доход е под 25 евро. Той подчерта, че дори исканите от КНСБ 10% не са достатъчни, но са минималното ниво, което синдикатът смята за приемливо.

Кои сектори са засегнати

По думите на Капитанов увеличението не засяга само държавната администрация. В обхвата му попадат училищното и предучилищното образование, висшето образование, здравеопазването, транспортът, БДЖ, Национална компания „Железопътна инфраструктура“, културата, земеделието, околната среда и водите.

Сред протестиращите са служители на библиотеки, опери, театри, „Български пощи“ и Агенцията за социално подпомагане. Капитанов заяви, че хората в бюджетно финансираните структури са изправени пред трудности, които определя като борба за оцеляване.

КНСБ критикува и липсата на предварителни разговори и финансови разчети. Според синдиката конкретните възможности за осигуряване на по-високи доходи могат да бъдат обсъдени след представянето на пълния проект на бюджета.

Синдикатът иска среща с премиера

КНСБ е изпратила официално искане за среща с министър-председателя. Синдикатът очаква разговорът да се проведе през следващата седмица. Капитанов заяви, че организацията няма да приеме увеличение под 10% и предупреди, че при липса на реакция от властта социалното напрежение може да се задълбочи.

По отношение на минималната работна заплата Капитанов посочи, че синдикатите са участвали в разработването на нова формула за 2027 г., но тя все още не е окончателна. По думите му липсва методика за един от компонентите, свързан със заплатата за издръжка.

Според Капитанов минималната работна заплата трябва да бъде определена по действащия закон като 50% от средната работна заплата. По изчисленията на КНСБ това би означавало размер от 690 евро, докато предложените 660 евро не компенсират поскъпването на живота.

Източници: btvnovinite.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 КНСБ

    2 0 Отговор
    Големи боклуци

    09:45 17.10.2026

  • 2 Хаха

    4 0 Отговор
    Те така настояваха и бранеха ползите от еврото, че сега е смешно да настояват за каквото и да е било!

    09:46 17.10.2026

  • 3 Дърт

    2 1 Отговор
    Синдикалистите КОЙ изкарва парите за работещите в бюджетната сфера. Населението намалява , а броят и възнаграждението на служителите на бюджетни заплати расте. Аз работя в РЕАЛНИЯТ сектор и от 5г. не съм получавал актуализиране или повишение на заплатата. Какво стана със съкращенията в броя на бюджетните служители, какво стана с редуциране на броя на работещите на бюджетна издръжка пенсионери?

    09:56 17.10.2026

  • 4 Чума

    0 0 Отговор
    КНСБ като настоява, да даде то на хората! Хората виждат какви проблеми има и нищо не искат в момента, а са по скоро доволни, че имат някаква сигурност! Безполезн синдикати и тунеядци с големи доходи измислят протест! Ако правителството бе бявило 10%, сега щяха да искат да са 20%! Всеки ревнал - дай, дай, дай, дай! Отвън те натискат да увеличаваш % от БВП за скъпи антидронови защити и когато се опъваш, торпилират танкера в твои води и хоп - 1 милиард за германски Ирис! Тук вичко ревнало - овчари, говедари, пастири, тоя не можел да хваща риба, че Путин му пречи, другия не можел да запали трактора, че дизела станал 5 лева, културата иска 30 % увеличение на субсидията на народното читалище, на тоя му измръзнали джанките, на другия му се разболяли прасетата, гроздето останало неприбрано - дай пари!

    09:57 17.10.2026

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