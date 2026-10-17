КНСБ настоява за 10% ръст на заплатите в бюджета

КНСБ настоява за минимум 10% увеличение на възнагражденията в бюджетно финансираните сектори. Синдикатът отхвърля предложението на правителството за 5% ръст на заплатите и за минимална работна заплата от 660 евро. Протестно шествие с искане за по-високи доходи блокира части от София в петък.

Пред bTV представителят на КНСБ Тодор Капитанов заяви, че предвиденото увеличение предизвиква сериозно социално напрежение. По думите му срещите с представители на властта не са довели до конкретни резултати, а синдикатите все още не са получили яснота за политиката по доходите.

„С 25 евро човек не може да направи дори един пазар“, заяви Тодор Капитанов.

Капитанов даде пример с работещи, които получават около 530 евро нетна заплата. Според него 5% увеличение на такъв доход е под 25 евро. Той подчерта, че дори исканите от КНСБ 10% не са достатъчни, но са минималното ниво, което синдикатът смята за приемливо.

Кои сектори са засегнати

По думите на Капитанов увеличението не засяга само държавната администрация. В обхвата му попадат училищното и предучилищното образование, висшето образование, здравеопазването, транспортът, БДЖ, Национална компания „Железопътна инфраструктура“, културата, земеделието, околната среда и водите.

Сред протестиращите са служители на библиотеки, опери, театри, „Български пощи“ и Агенцията за социално подпомагане. Капитанов заяви, че хората в бюджетно финансираните структури са изправени пред трудности, които определя като борба за оцеляване.

КНСБ критикува и липсата на предварителни разговори и финансови разчети. Според синдиката конкретните възможности за осигуряване на по-високи доходи могат да бъдат обсъдени след представянето на пълния проект на бюджета.

Синдикатът иска среща с премиера

КНСБ е изпратила официално искане за среща с министър-председателя. Синдикатът очаква разговорът да се проведе през следващата седмица. Капитанов заяви, че организацията няма да приеме увеличение под 10% и предупреди, че при липса на реакция от властта социалното напрежение може да се задълбочи.

По отношение на минималната работна заплата Капитанов посочи, че синдикатите са участвали в разработването на нова формула за 2027 г., но тя все още не е окончателна. По думите му липсва методика за един от компонентите, свързан със заплатата за издръжка.

Според Капитанов минималната работна заплата трябва да бъде определена по действащия закон като 50% от средната работна заплата. По изчисленията на КНСБ това би означавало размер от 690 евро, докато предложените 660 евро не компенсират поскъпването на живота.

Източници: btvnovinite.bg