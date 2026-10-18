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Времето днес, прогноза за неделя, 18 октомври: Облачно и почти без валежи, температури до 20°

Времето днес, прогноза за неделя, 18 октомври: Облачно и почти без валежи, температури до 20°

18 Октомври, 2026 03:00, обновена 18 Октомври, 2026 03:18 487 1

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Температурите ще се повишат, а вятърът ще бъде слаб до умерен от северозапад

Времето днес, прогноза за неделя, 18 октомври: Облачно и почти без валежи, температури до 20° - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Облачно и почти без валежи ще бъде времето в България в неделя, 18 октомври. Температурите ще се повишат спрямо събота, като минималните ще бъдат между 3° и 8°, а максималните – между 15° и 20°. Вятърът ще е слаб до умерен от северозапад.

„През следващите дни ще преобладава облачно време, но ще е почти без валежи“, съобщава Националният институт по метеорология и хидрология в прогнозата, цитирана от Българската телеграфна агенция.

Температурите по градове

В София се очакват около 4° сутринта и 14° следобед. В Пловдив прогнозата е за 6° минимална и 18° максимална температура, във Варна – за 9° и 16°, а в Бургас – за 7° и 17°. Във Видин дневните стойности могат да достигнат 20°.

По Черноморието и в планините

По Черноморието облачността ще бъде по-често значителна, а температурите ще достигнат около 15°-16°. Вълнението на морето ще остане 2-3 бала. В планините ще има променлива, по-често значителна облачност. Валежите ще са малко вероятни, но ще духа умерен север-северозападен вятър. В планинските курорти максималните температури ще бъдат между 1° на Алеко и 6° на Пампорово.

През първата половина на следващата седмица ще се задържи предимно облачно, с временни разкъсвания на облачността. Според БНТ по-голяма вероятност за слаби валежи има във вторник в североизточните райони, а в сряда – в Западна България.

Източници: bta.bg, bntnews.bg, vremeto.dir.bg


България
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