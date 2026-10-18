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Кунева: България и Румъния трябва да настояват за по-категоричен европейски отговор на атаките в Черно море

Кунева: България и Румъния трябва да настояват за по-категоричен европейски отговор на атаките в Черно море

18 Октомври, 2026 09:44 290 11

  • меглена кунева-
  • българия-
  • румъния-
  • европа-
  • отговор-
  • атаки-
  • черно море

Кунева призова българските власти към откритост, решителност и последователност в позицията спрямо Русия. Тя посочи, че Европейският съюз осъжда нападенията и прави връзка между тях и руските интереси, макар публичните формулировки да отчитат необходимостта от доказателства

Кунева: България и Румъния трябва да настояват за по-категоричен европейски отговор на атаките в Черно море - 1
Снимка: euronews.bg
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

България и Румъния трябва да действат координирано и да настояват за по-категоричен европейски отговор на продължаващите инциденти с дронове в Черно море. Това заяви бившият еврокомисар и главен преговарящ за членството на България в Европейския съюз Меглена Кунева в ефира на „Добро утро, Европа“ по Euronews България. Повод за коментара ѝ беше съобщението на румънските власти за свалени дронове от типа „Геран“, използван от Русия във войната срещу Украйна. Кунева определи бързото изясняване на фактите от румънска страна като положителна стъпка и изрази надежда българските власти също да представят ясни резултати. „Когато се знаят фактите, това е основа и за национален отговор и за разсейване на всякакви съмнения в обществото“, подчерта тя.

Според Кунева досегашните дипломатически действия на България, Румъния, Европейския съюз и НАТО не са постигнали основната си цел — да възпрат нови инциденти и да намалят напрежението. Тя отбеляза, че инициативите за мораториум върху атаките и за зона на мир в Черно море изискват конкретни механизми за наблюдение и гаранции за изпълнение. Като пример за работещ подход бившият еврокомисар посочи споразумението за износ на украинско зърно от 2022 г., договорено с посредничеството на Турция и ООН, което е включвало механизъм за съвместен мониторинг. По думите ѝ България трябва да настоява за общи действия с Румъния и останалите черноморски държави. „Ние трябва да реагираме бързо“, заяви Кунева, обяснявайки подкрепата си за апел към правителството за гарантиране на националната сигурност.

Кунева призова българските власти към откритост, решителност и последователност в позицията спрямо Русия. Тя посочи, че Европейският съюз осъжда нападенията и прави връзка между тях и руските интереси, макар публичните формулировки да отчитат необходимостта от доказателства. Според нея България трябва да синхронизира действията си с Румъния и да не изостава от реакциите на съседните държави. „България трябва да печели ежедневно доверие, че не просто знае какви са интересите, че знае как да ги защитава стъпка по стъпка и е честна към собствените си граждани“, подчерта тя. По друг актуален външнополитически казус — напрежението между София и Скопие — Кунева заяви, че са необходими повече факти и добра воля, за да се намери решение чрез диалог.

В коментар за перспективите пред войната в Украйна Кунева отбеляза, че международната обстановка се променя и че очертанията на нов световен ред все по-ясно се оформят в разговорите между Доналд Тръмп и Владимир Путин. Тя определи като тревожен факта, че европейските държави са изразходвали значителни средства за руски енергийни ресурси, като постави въпроса дали финансовата подкрепа за Русия чрез покупките на горива не е надхвърлила помощта за Украйна. Според нея Европа трябва да отстоява по-силно собствените си интереси и да не приравнява агресора с нападнатата страна. Кунева изрази безпокойство и от това, че в България все по-често се говори за защитата чрез НАТО, отколкото за ролята на Европейския съюз. „Въпросът е къде е Европейският съюз“, заключи тя.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Парибра

    2 2 Отговор
    Да затворим седми и осми реактор, защото са на Росатом.

    09:47 18.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Един

    6 1 Отговор
    Защо показвате това недоразумение! Заради такива като нея сме на този хал- не са България, а цяла Европа! Боклуци!!

    09:48 18.10.2026

  • 5 Наско

    3 1 Отговор
    Кривата устичка какви правди само ръси.Да те синхронизират със свещи!

    09:48 18.10.2026

  • 6 Гост

    2 1 Отговор
    Върви да настояваш, ма! Какво само чакаш да дойде ден за заплата?

    09:49 18.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Сандо

    1 1 Отговор
    В България и Румъния най-често доказано падат украински дронове - какви мерки вземат натото и есто за да ни защитят?А куневата защо още не е в Белене,заедно с още много нейни аверчета?

    09:52 18.10.2026

  • 10 Тая трябва да е

    0 0 Отговор
    в затвора.
    А още по-добре при вечно живия Ленин.

    09:52 18.10.2026

  • 11 Кривата снаха

    0 0 Отговор
    Всичките комундели станаха русофоби, че инак ще измрат от глад с тези празни кратуни.

    09:53 18.10.2026

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