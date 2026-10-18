Министърът на отбраната: Очакваме тази седмица яснота каква военна подкрепа ще получим от НАТО за Черно море

България очаква до края на седмицата да има яснота какви допълнителни военни способности могат да предоставят съюзниците от НАТО за укрепване на сигурността в Черно море. Страната ни е поискала въздушно наблюдение, въздушно патрулиране и зенитно-ракетни комплекси според възможностите на партньорите. В момента се водят разговори, съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов, цитиран от bTV.
По думите му България е изпратила две писма до съюзниците – едното в края на август, а другото на 13 октомври. Целта е да бъде осигурена допълнителна подкрепа на фона на поредицата от инциденти с дронове и атаки срещу плавателни съдове в Черно море.
„Надявам се тази седмица да имаме яснота какво може да бъде предоставено за усилване на България“, заяви Стоянов.
Той уточни, че на този етап е рано да се посочи от кои държави ще дойде подкрепата, кога ще бъде предоставена и какви конкретни сили и средства ще включва тя.
Министърът увери, че българските способности за охрана на въздушното пространство и крайбрежието са разположени в източната част на страната. Българската авиация продължава да дежури, а небето се охранява с националните изтребители и зенитно-ракетни комплекси.
Стоянов посочи и действията на румънските военни, които са свалили три безпилотни летателни апарата. Според него координацията със съюзниците е важна за укрепването на сигурността в региона.
Все още няма достатъчно данни за произхода на дроновете
Министърът призова да не се правят прибързани заключения за произхода на дроновете, свързвани с инцидентите в Черно море, преди да приключат проверките и разследването.
„Когато говорим за национална сигурност, трябва да говорим с факти, а не с мантрите на някакъв опозиционен лидер“, заяви Стоянов.
Той даде за пример Германия, където според думите му са били необходими близо четири седмици, за да бъде установен произходът на дрон след инцидент край летището в Лайпциг.
При първоначалния оглед на кораба „Челси-3“ не са открити останки от дронове. Очаква се по-обстойното обследване да предостави допълнителна информация за случилото се „Дължим го на обществото“, подчерта министърът.
Стоянов заяви, че ако бъде доказано, че дроновете са руски, България може отново да привика руския посланик и да му връчи дипломатическа нота.
Той обаче подчерта, че конкретните действия трябва да бъдат определени едва след установяване на фактите. Според министъра първата задача е да се изяснят обстоятелствата около инцидентите, а след това да се прецени каква дипломатическа реакция е необходима.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Това е помощта
Коментиран от #24, #31
15:38 18.10.2026
2 Абсурдистан
Коментиран от #34
15:39 18.10.2026
3 Турция
15:39 18.10.2026
4 ⚒️🦁🔫
Коментиран от #18
15:42 18.10.2026
5 Европеец
Коментиран от #8, #22
15:42 18.10.2026
6 дядо от източния фронт
Коментиран от #13
15:44 18.10.2026
7 Ко стаа бе ?
15:44 18.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Никой
15:50 18.10.2026
12 Сила
15:51 18.10.2026
13 Ай майкуууу
До коментар #6 от "дядо от източния фронт":От фронта вика.😂😂😂😂😂
15:51 18.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 РЕАЛИСТ
Коментиран от #21
15:55 18.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Яснота
15:56 18.10.2026
18 Сила
До коментар #4 от "⚒️🦁🔫":Украинските пилоти за три месеца се научиха да летят на Ф-16 , нашите мунчовци три (3 !) години не могат ....!!!?
Търсят си упътването на руски , не могат да четат на английски език ...
15:56 18.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Очаквайте народната любов
15:58 18.10.2026
21 Европеец
До коментар #15 от "РЕАЛИСТ":Коментарът ти е точен и верен..... Определено ще гласувам с номер 11 за Възраждане, като смятам ,че това е начин да започнем от някъде да изграждаме държава и държавност....
Коментиран от #26, #29
15:59 18.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 завоня
16:00 18.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Коста
До коментар #21 от "Европеец":Определено копейкста и Чебурашки ще спечелят.
6 %.
16:03 18.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 каквото повикало
Евентуално могат да отварят някоя дюнерджийница във Варна. Евентуално чебуречная.
16:05 18.10.2026
29 Реалист
До коментар #21 от "Европеец":....жалко...Аз само веднъж се подведох....
16:06 18.10.2026
30 Хммм
16:08 18.10.2026
31 Подкрепа каквато получи и Украйна
До коментар #1 от "Това е помощта":Видяхме на какво заприлича. Харесва ли ви?
16:10 18.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Тик-Ток
16:10 18.10.2026
34 Ъхъ
До коментар #2 от "Абсурдистан":Гюро е къде къде!! И в казарма не е ходил, избягал е!😂😂😂
Коментиран от #39
16:11 18.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 И безплатна
16:14 18.10.2026
37 И мерсим много нищожество
16:15 18.10.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 О.з. к-н танкист
До коментар #34 от "Ъхъ":Гюро е бил ...Михайлов. и драпал за поста дори без...пушка...
16:17 18.10.2026
40 А може ли скоро хората
16:20 18.10.2026
41 Спецназ
Един зелен украинец със рев Украдна 100 милиарда от американците,
ние ще събличаме урсулиците от Брюксел!
16:20 18.10.2026
42 Тик-Ток
16:21 18.10.2026
43 Европеец
До коментар #38 от "Горски":Коментарът ти е верен и точен..... Ще видим какво ще стане и дано да не ревем след натовската помощ....
16:23 18.10.2026
44 Дърдорко...
16:25 18.10.2026