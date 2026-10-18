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Министърът на отбраната: Очакваме тази седмица яснота каква военна подкрепа ще получим от НАТО за Черно море

Министърът на отбраната: Очакваме тази седмица яснота каква военна подкрепа ще получим от НАТО за Черно море

18 Октомври, 2026 15:32 542 44

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  • нато-
  • черно море

Димитър Стоянов призова да не се правят прибързани заключения за произхода на дроновете, свързвани с инцидентите в Черно море, преди да приключат проверките и разследването.

Министърът на отбраната: Очакваме тази седмица яснота каква военна подкрепа ще получим от НАТО за Черно море - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

България очаква до края на седмицата да има яснота какви допълнителни военни способности могат да предоставят съюзниците от НАТО за укрепване на сигурността в Черно море. Страната ни е поискала въздушно наблюдение, въздушно патрулиране и зенитно-ракетни комплекси според възможностите на партньорите. В момента се водят разговори, съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов, цитиран от bTV.

По думите му България е изпратила две писма до съюзниците – едното в края на август, а другото на 13 октомври. Целта е да бъде осигурена допълнителна подкрепа на фона на поредицата от инциденти с дронове и атаки срещу плавателни съдове в Черно море.

„Надявам се тази седмица да имаме яснота какво може да бъде предоставено за усилване на България“, заяви Стоянов.

Той уточни, че на този етап е рано да се посочи от кои държави ще дойде подкрепата, кога ще бъде предоставена и какви конкретни сили и средства ще включва тя.

Министърът увери, че българските способности за охрана на въздушното пространство и крайбрежието са разположени в източната част на страната. Българската авиация продължава да дежури, а небето се охранява с националните изтребители и зенитно-ракетни комплекси.

Стоянов посочи и действията на румънските военни, които са свалили три безпилотни летателни апарата. Според него координацията със съюзниците е важна за укрепването на сигурността в региона.

Все още няма достатъчно данни за произхода на дроновете
Министърът призова да не се правят прибързани заключения за произхода на дроновете, свързвани с инцидентите в Черно море, преди да приключат проверките и разследването.

„Когато говорим за национална сигурност, трябва да говорим с факти, а не с мантрите на някакъв опозиционен лидер“, заяви Стоянов.

Той даде за пример Германия, където според думите му са били необходими близо четири седмици, за да бъде установен произходът на дрон след инцидент край летището в Лайпциг.

При първоначалния оглед на кораба „Челси-3“ не са открити останки от дронове. Очаква се по-обстойното обследване да предостави допълнителна информация за случилото се „Дължим го на обществото“, подчерта министърът.

Стоянов заяви, че ако бъде доказано, че дроновете са руски, България може отново да привика руския посланик и да му връчи дипломатическа нота.

Той обаче подчерта, че конкретните действия трябва да бъдат определени едва след установяване на фактите. Според министъра първата задача е да се изяснят обстоятелствата около инцидентите, а след това да се прецени каква дипломатическа реакция е необходима.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Това е помощта

    7 3 Отговор
    НАТО праща 10 ТИРа тоалетна хартия

    Коментиран от #24, #31

    15:38 18.10.2026

  • 2 Абсурдистан

    10 4 Отговор
    Стоянов, ясно е че не ставаш за МО!

    Коментиран от #34

    15:39 18.10.2026

  • 3 Турция

    11 1 Отговор
    Щяла да ни пази.тъпанари

    15:39 18.10.2026

  • 4 ⚒️🦁🔫

    11 2 Отговор
    Да изпратят пилоти, че тези мунчовци още не са се научили да пилотират натовския Ф-16 🙉

    Коментиран от #18

    15:42 18.10.2026

  • 5 Европеец

    12 5 Отговор
    Не знам каква помощ ще получи бг територията от натовците, ама гледай сега да си налягате парцалите, за да не стане някой сакатлък с Русия..... Заиграването с НАТО в тоя момент е вредно за бг територията.... От всичко ще бъде интересно да видим какво ще ни дадът натовците и колко ще плащаме за това.....

    Коментиран от #8, #22

    15:42 18.10.2026

  • 6 дядо от източния фронт

    12 5 Отговор
    Румен Радев, не въвличай България във война с Русия ! Не бъди глупак !

    Коментиран от #13

    15:44 18.10.2026

  • 7 Ко стаа бе ?

    9 0 Отговор
    Помощ от колективния запад?!

    15:44 18.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Никой

    10 2 Отговор
    Йотова главнокомандващ ! Голям смях !

    15:50 18.10.2026

  • 12 Сила

    8 1 Отговор
    Дедо , дедоооо ....бегай копай картофите бе мунчовец !!!

    15:51 18.10.2026

  • 13 Ай майкуууу

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "дядо от източния фронт":

    От фронта вика.😂😂😂😂😂

    15:51 18.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 РЕАЛИСТ

    9 3 Отговор
    С тази политика преди изборите, радевци могат да се разминат с президентския пост за Йотова. Никой не в гласувал за тях, за да се правят на натовци, по -големи католици от папата. Нека си го кажем честно. Йотова е една невзрачна фигура, бивша второстепенна говорителка по телевизията. Хората гласуват за нея , щото харесват Радев, а харесват Радев заради проруската му позиция. Подлоги на НАТО в България бол. Ако искаш да спечелиш този 70 процента проруски електорат, трябва да си различен. Коцето и Волгин дишат във врата на Йотова и Радевци трябва да внимават , какво говорят една седмица преди изборите.

    Коментиран от #21

    15:55 18.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Яснота

    5 2 Отговор
    чакали подмолните лъжци ?! Кой ще ви трае да сеете хаос и пилеете милиарди за сметка на гражданите ? Вдигайте гълъбите час по- скоро !

    15:56 18.10.2026

  • 18 Сила

    6 4 Отговор

    До коментар #4 от "⚒️🦁🔫":

    Украинските пилоти за три месеца се научиха да летят на Ф-16 , нашите мунчовци три (3 !) години не могат ....!!!?
    Търсят си упътването на руски , не могат да четат на английски език ...

    15:56 18.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Очаквайте народната любов

    5 1 Отговор
    Още следващата неделя.

    15:58 18.10.2026

  • 21 Европеец

    6 6 Отговор

    До коментар #15 от "РЕАЛИСТ":

    Коментарът ти е точен и верен..... Определено ще гласувам с номер 11 за Възраждане, като смятам ,че това е начин да започнем от някъде да изграждаме държава и държавност....

    Коментиран от #26, #29

    15:59 18.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 завоня

    6 2 Отговор
    на зилени чурапи

    16:00 18.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Коста

    2 5 Отговор

    До коментар #21 от "Европеец":

    Определено копейкста и Чебурашки ще спечелят.
    6 %.

    16:03 18.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 каквото повикало

    2 1 Отговор
    От нато ще получим призиви за единсвто, за подкрепа, за мир и за повече лодки и платноходки в Черно море.
    Евентуално могат да отварят някоя дюнерджийница във Варна. Евентуално чебуречная.

    16:05 18.10.2026

  • 29 Реалист

    2 4 Отговор

    До коментар #21 от "Европеец":

    ....жалко...Аз само веднъж се подведох....

    16:06 18.10.2026

  • 30 Хммм

    5 2 Отговор
    Какъв министър е това недоразумение?

    16:08 18.10.2026

  • 31 Подкрепа каквато получи и Украйна

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Това е помощта":

    Видяхме на какво заприлича. Харесва ли ви?

    16:10 18.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Тик-Ток

    3 0 Отговор
    Ще получите комбинация от три пръста с преобладаващ среден

    16:10 18.10.2026

  • 34 Ъхъ

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Абсурдистан":

    Гюро е къде къде!! И в казарма не е ходил, избягал е!😂😂😂

    Коментиран от #39

    16:11 18.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 И безплатна

    3 0 Отговор
    Да е подкрепата ей ! Достатъчно пари сме се изръсили до сега за терористичното НАТО ...

    16:14 18.10.2026

  • 37 И мерсим много нищожество

    2 0 Отговор
    Че турците ще ни "пазят" отново както 500 години са ни "пазили" ....

    16:15 18.10.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 О.з. к-н танкист

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "Ъхъ":

    Гюро е бил ...Михайлов. и драпал за поста дори без...пушка...

    16:17 18.10.2026

  • 40 А може ли скоро хората

    2 0 Отговор
    като във Франция примерно да ви да ви връчат НЕдипломатическа нота? А? .. И да спрете ей всякаква логистична подкрепа със Старлинк на Украйна от територията на България щото само със палене на антени надали ще се размините следващият път и някой може пак с кемпер до Околчица да се разходи ! ...

    16:20 18.10.2026

  • 41 Спецназ

    2 0 Отговор
    Нека реве министъро! ЗА- ПЛА -ХААААА!!

    Един зелен украинец със рев Украдна 100 милиарда от американците,

    ние ще събличаме урсулиците от Брюксел!

    16:20 18.10.2026

  • 42 Тик-Ток

    2 0 Отговор
    Всички генерали и министри трябва да бъдат съдени за предателство и диверсия срещу сигурността на държавата,за 35 години западна демокрация не остана армия и оръжие за елементарна отбрана ,само банда от тюфлеци и бременни мъже

    16:21 18.10.2026

  • 43 Европеец

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "Горски":

    Коментарът ти е верен и точен..... Ще видим какво ще стане и дано да не ревем след натовската помощ....

    16:23 18.10.2026

  • 44 Дърдорко...

    1 0 Отговор
    "съюзниците ви от НАТО" нищо не могат реално за укрепване на сигурността в Черно море да направят. Можем единствено с вашите атлантически глупости цел да станем. Точно НАТО направи Черно Море зона на военни действия. И може да се докаже и прочете в Стратегии 2012, 2018, 2021, 2024, 2025..... НЕ Русия а НАТО !

    16:25 18.10.2026

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