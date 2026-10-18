Министърът на отбраната: Очакваме тази седмица яснота каква военна подкрепа ще получим от НАТО за Черно море

България очаква до края на седмицата да има яснота какви допълнителни военни способности могат да предоставят съюзниците от НАТО за укрепване на сигурността в Черно море. Страната ни е поискала въздушно наблюдение, въздушно патрулиране и зенитно-ракетни комплекси според възможностите на партньорите. В момента се водят разговори, съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов, цитиран от bTV.

По думите му България е изпратила две писма до съюзниците – едното в края на август, а другото на 13 октомври. Целта е да бъде осигурена допълнителна подкрепа на фона на поредицата от инциденти с дронове и атаки срещу плавателни съдове в Черно море.

„Надявам се тази седмица да имаме яснота какво може да бъде предоставено за усилване на България“, заяви Стоянов.

Той уточни, че на този етап е рано да се посочи от кои държави ще дойде подкрепата, кога ще бъде предоставена и какви конкретни сили и средства ще включва тя.

Министърът увери, че българските способности за охрана на въздушното пространство и крайбрежието са разположени в източната част на страната. Българската авиация продължава да дежури, а небето се охранява с националните изтребители и зенитно-ракетни комплекси.

Стоянов посочи и действията на румънските военни, които са свалили три безпилотни летателни апарата. Според него координацията със съюзниците е важна за укрепването на сигурността в региона.

Все още няма достатъчно данни за произхода на дроновете

Министърът призова да не се правят прибързани заключения за произхода на дроновете, свързвани с инцидентите в Черно море, преди да приключат проверките и разследването.

„Когато говорим за национална сигурност, трябва да говорим с факти, а не с мантрите на някакъв опозиционен лидер“, заяви Стоянов.

Той даде за пример Германия, където според думите му са били необходими близо четири седмици, за да бъде установен произходът на дрон след инцидент край летището в Лайпциг.

При първоначалния оглед на кораба „Челси-3“ не са открити останки от дронове. Очаква се по-обстойното обследване да предостави допълнителна информация за случилото се „Дължим го на обществото“, подчерта министърът.

Стоянов заяви, че ако бъде доказано, че дроновете са руски, България може отново да привика руския посланик и да му връчи дипломатическа нота.

Той обаче подчерта, че конкретните действия трябва да бъдат определени едва след установяване на фактите. Според министъра първата задача е да се изяснят обстоятелствата около инцидентите, а след това да се прецени каква дипломатическа реакция е необходима.