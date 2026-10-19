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Времето днес, прогноза за понеделник, 19 октомври: Облачно и до 20 градуса

Времето днес, прогноза за понеделник, 19 октомври: Облачно и до 20 градуса

19 Октомври, 2026 03:00 512 2

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На места в Североизточна България и планините са възможни слаби превалявания. Сутринта в равнините и котловините ще има мъгли

Времето днес, прогноза за понеделник, 19 октомври: Облачно и до 20 градуса - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Облачно и прохладно ще бъде времето в България в понеделник, 19 октомври. Над по-голямата част от страната облачността ще бъде променлива до значителна, но в Западна България временно ще намалява и на места ще има повече слънчеви часове.

В отделни райони на Североизточна България и в планините са възможни слаби превалявания. Сутринта в равнините и котловините видимостта на места ще бъде намалена заради мъгли. Ще духа слаб до умерен вятър от северозапад.

„В отделни райони на Североизточна България, както и в планинските масиви, са възможни слаби превалявания“, посочва прогнозата на Meteo Balkans.

Минималните температури ще бъдат между 1° и 5°, а максималните ще достигнат между 16° и 20°, според прогнозата на Meteo Balkans. По-ниски стойности сутрин се очакват в котловините и високите полета.

Температурите в големите градове

Данните, публикувани от БТА, дават за София минимална температура около 7° и максимална около 15°. В Пловдив се очакват около 10° сутринта и до 20° следобед. За Варна прогнозата е за 11° минимална и 17° максимална температура, а за Бургас – 11° и 18°.

Отделните прогнози се разминават в някои стойности за София и останалите райони, но са сходни в основната си картина: облачно начало на деня, локални слаби превалявания и постепенно повишаване на температурите през следобеда.

Затопляне след понеделник

Според седмичната прогноза на Meteo Balkans от вторник се очаква повече слънце и постепенно затопляне, което ще се усети по-осезаемо в средата на седмицата. Към четвъртък и петък облачността ще се увеличи, като преминаването на студен атмосферен фронт ще създаде условия за валежи и понижение на температурите.

Източници: bta.bg, meteobalkans.com


България
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Гост

    0 0 Отговор
    Добро утро, г-це Атанасова !

    04:22 19.10.2026

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