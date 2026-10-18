Мирчев: Властта знае истината за атаките в Черно море

Правителството знае каква е истината за атаките с дронове в Черно море и по случая „Старлинк“, но не я съобщава на гражданите. Това заяви съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев в предаването „На Фокус“.
„България да не се снишава, да не се навежда, да назове истинския автор на атаките срещу търговските кораби“, призова Мирчев.
Искане за дипломатическа нота до Русия
Като конкретни мерки Мирчев посочи изпращането на дипломатическа нота до Русия и настояването за гаранции, че търговски кораби няма да бъдат атакувани в изключителната икономическа зона на България.
По думите му гаранцията трябва да важи за всички търговски кораби, независимо под какъв флаг плават. Мирчев каза, че предложението не е било прието, тъй като според участниците, които са го отхвърлили, няма доказателства, че атаките са извършени от Русия.
„Черноморски щит“
Мирчев посочи, че „Да, България“ е предложила пакет от мерки за укрепване на отбраната и наблюдението в Черно море, наречен „Черноморски щит“. Той включва засилено радиолокационно наблюдение, взаимодействие с Румъния и Турция и по-активно участие на съюзниците от НАТО.
Според депутата рискът от продължаване на атаките не е само военен. Той предупреди, че ескалацията може да доведе до нови потопени кораби, по-високи застрахователни премии и затруднения за корабоплаването в Черно море.
По думите му подобно развитие би затруднило сериозно вноса и износа на стоки от България.„В тази тежка ситуация няма никакво значение кой го е предложил първи. Единственото, което е важно, е всички политици да следват националния интерес на страната, което означава България да бъде отбранявана“, заяви Мирчев.
Източници: nova.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
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3 Коко
Коментиран от #41
18:25 18.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Крушарският селянчук
18:26 18.10.2026
6 Пчелата
Коментиран от #44
18:26 18.10.2026
7 платена опозиция
18:26 18.10.2026
8 Промяната
18:27 18.10.2026
9 Тоя с ниското чело,
Коментиран от #18
18:27 18.10.2026
10 Кога
18:27 18.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Кина
18:28 18.10.2026
13 КРАДЕВ И ЙОТОВА
НО ГИ Е СТРАХ ОТ ГУНДЯЕВ.
18:29 18.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Никога повече пп-дб
18:29 18.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Надъхан капейчо 🤩🤡
До коментар #9 от "Тоя с ниското чело,":Нито ти нито чорапа разбирате от компютри и ИТ че да проверите
Коментиран от #30
18:31 18.10.2026
19 Ъхъ
До коментар #1 от "Дядо ви Курти от село пиперково":Много си прав. Сомоопределил си се с коментара.
Коментиран от #22
18:31 18.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Тоя е за стадиона
Коментиран от #27
18:34 18.10.2026
25 Мирчев я кажи нещо за ПЕТРОХАН
18:34 18.10.2026
26 Интересно
До коментар #21 от "Мирчев ще се удряме като препкано":Или за да вкарат турски аскер в България, "да я пази".
18:34 18.10.2026
27 Тоя е за стадиона
До коментар #24 от "Тоя е за стадиона":наръганите
18:35 18.10.2026
28 Гост
18:35 18.10.2026
29 Ехааааааа
18:36 18.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Диванен стратег
18:36 18.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Диванен стратег
18:37 18.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Анонимен
18:38 18.10.2026
37 Иван 1
18:41 18.10.2026
38 Фактология
18:45 18.10.2026
39 Любопитен
18:48 18.10.2026
40 Горски
18:52 18.10.2026
41 Питанки
До коментар #3 от "Коко":Да питам, лицето Мирчев има директна пряка връзка в реално време с Кораба майка или това, което изплясква - звездите му го говорят?
Коментиран от #43
18:55 18.10.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Лама Мирчев,
До коментар #41 от "Питанки":Той е добре обучен от лама Калушев. Това е слънцето на интелигентната десница!
19:00 18.10.2026
44 В театара
До коментар #6 от "Пчелата":Намери се един комик да се опълчи и осмее ПееФски, а ти от публиката не се смееш а рониш горчиви сълзи. Защо ли?
19:03 18.10.2026
45 Хмм
19:13 18.10.2026
46 Мъка ...мъка ...къка
19:20 18.10.2026
47 Глей ти
Дръж, дръж, дръж!
19:22 18.10.2026