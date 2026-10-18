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Мирчев: Властта знае истината за атаките в Черно море

Мирчев: Властта знае истината за атаките в Черно море

18 Октомври, 2026 18:20, обновена 18 Октомври, 2026 18:22 692 47

  • ивaйло мирчев-
  • атаки с дронове-
  • черно море-
  • търговски кораби-
  • да българия

Съпредседателят на „Да, България“ настоя за нота до Русия и гаранции за сигурността на търговските кораби

Мирчев: Властта знае истината за атаките в Черно море - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Правителството знае каква е истината за атаките с дронове в Черно море и по случая „Старлинк“, но не я съобщава на гражданите. Това заяви съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев в предаването „На Фокус“.

„България да не се снишава, да не се навежда, да назове истинския автор на атаките срещу търговските кораби“, призова Мирчев.

Искане за дипломатическа нота до Русия

Като конкретни мерки Мирчев посочи изпращането на дипломатическа нота до Русия и настояването за гаранции, че търговски кораби няма да бъдат атакувани в изключителната икономическа зона на България.

„Това, което ние поискахме на КСНС, на първо място, е да бъде изпратена нота на Русия. И на второ - да бъде поискана гаранция от руската страна оттук нататък в изключителната икономическа зона на България да не бъдат атакувани търговски кораби“, заяви Ивайло Мирчев.

По думите му гаранцията трябва да важи за всички търговски кораби, независимо под какъв флаг плават. Мирчев каза, че предложението не е било прието, тъй като според участниците, които са го отхвърлили, няма доказателства, че атаките са извършени от Русия.

„Черноморски щит“

Мирчев посочи, че „Да, България“ е предложила пакет от мерки за укрепване на отбраната и наблюдението в Черно море, наречен „Черноморски щит“. Той включва засилено радиолокационно наблюдение, взаимодействие с Румъния и Турция и по-активно участие на съюзниците от НАТО.

Според депутата рискът от продължаване на атаките не е само военен. Той предупреди, че ескалацията може да доведе до нови потопени кораби, по-високи застрахователни премии и затруднения за корабоплаването в Черно море.

По думите му подобно развитие би затруднило сериозно вноса и износа на стоки от България.

„В тази тежка ситуация няма никакво значение кой го е предложил първи. Единственото, което е важно, е всички политици да следват националния интерес на страната, което означава България да бъде отбранявана“, заяви Мирчев.

Източници: nova.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 3 Коко

    26 6 Отговор
    сФирчев изчезвай от България докато е време, ти си един долен предател на британските и соросоидните интереси..

    Коментиран от #41

    18:25 18.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Крушарският селянчук

    24 5 Отговор
    Вие на умряло

    18:26 18.10.2026

  • 6 Пчелата

    20 5 Отговор
    Най-големият комик в парламента

    Коментиран от #44

    18:26 18.10.2026

  • 7 платена опозиция

    21 3 Отговор
    По цял ден

    18:26 18.10.2026

  • 8 Промяната

    19 1 Отговор
    Щом Мирчев знае, че властта знае истината, значи и той знае истината. Да каже каква е и по-важното, откъде я знае!

    18:27 18.10.2026

  • 9 Тоя с ниското чело,

    13 3 Отговор
    от къде има толкова имоти и пари. Или много е крал или е грантаджия. Радев, нещо проверка.

    Коментиран от #18

    18:27 18.10.2026

  • 10 Кога

    8 2 Отговор
    са казвали истината , та и сега ? Подмолно и с купища лъжи се самоинсталираха в управата , с подкрепата на тези , срещу които щяха да се борят и до ден днешен работят за тях , а бе не за България и за българските граждани !

    18:27 18.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Кина

    12 2 Отговор
    Истината е че по силния диктува и определя правилата ..! Това е човешки закон от хиляди години..! Проблема е когато глупаци настройват слабите да нападнат силните което е чиста катастрофа за малките сополанковци..

    18:28 18.10.2026

  • 13 КРАДЕВ И ЙОТОВА

    4 13 Отговор
    ЗНАЯТ ЕСТЕСТВЕНО.

    НО ГИ Е СТРАХ ОТ ГУНДЯЕВ.

    18:29 18.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Никога повече пп-дб

    16 3 Отговор
    Шарлатанската педофилска петроханска секта идиоти, мошеници измамници и крадци..

    18:29 18.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Надъхан капейчо 🤩🤡

    3 2 Отговор

    До коментар #9 от "Тоя с ниското чело,":

    Нито ти нито чорапа разбирате от компютри и ИТ че да проверите

    Коментиран от #30

    18:31 18.10.2026

  • 19 Ъхъ

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Дядо ви Курти от село пиперково":

    Много си прав. Сомоопределил си се с коментара.

    Коментиран от #22

    18:31 18.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Тоя е за стадиона

    2 0 Отговор
    Що не каже нещо за ругатните българчета от новите гости поканени от тях?

    Коментиран от #27

    18:34 18.10.2026

  • 25 Мирчев я кажи нещо за ПЕТРОХАН

    6 0 Отговор
    Как тъй стана , че се изпостреляха всички ???? Дори които не усоя от първия изстрел във главата се гръмна още веднъж , за по сигурно ????????

    18:34 18.10.2026

  • 26 Интересно

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "Мирчев ще се удряме като препкано":

    Или за да вкарат турски аскер в България, "да я пази".

    18:34 18.10.2026

  • 27 Тоя е за стадиона

    3 0 Отговор

    До коментар #24 от "Тоя е за стадиона":

    наръганите

    18:35 18.10.2026

  • 28 Гост

    6 0 Отговор
    Ламата да слага плавници и да ходи да лови дроновете с зъби.

    18:35 18.10.2026

  • 29 Ехааааааа

    5 0 Отговор
    Ей тия са най големите мафиоти и престъпници на България !

    18:36 18.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Диванен стратег

    5 1 Отговор
    Истината е, че зад атаките стърчат британски уши.

    18:36 18.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Диванен стратег

    6 0 Отговор
    Истината е, че зад атаките стърчат британски уши.

    18:37 18.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Анонимен

    4 0 Отговор
    Цяла Европа ги знае, точно за това не предприема нищо срещу Русия!

    18:38 18.10.2026

  • 37 Иван 1

    3 1 Отговор
    Мирчев всички знаят кой е виновен и ти го знаеш това е Украйна,те се хвалят отдавна с това,но не ти изнася трябва руснаците да са виновни.Истината е друга приятеля ти зеле е виновен.

    18:41 18.10.2026

  • 38 Фактология

    0 3 Отговор
    Навремето украинците и руснаците,се хилеха като кифли,ама ква война,ние сме братушки,сега ръша ще нападне и бг

    18:45 18.10.2026

  • 39 Любопитен

    4 0 Отговор
    Някои да ми каже Мирчев не прилича ли на неандерталец ....и май участваше във един филм , които скоро ще излезе !!!!

    18:48 18.10.2026

  • 40 Горски

    1 0 Отговор
    Дали е опасно, че задлъжнелите ще изгубят кредитите си, които ги задушават, дали е опасно, че работещите за пари, с които не могат да вържат двата края ще загубят безсмислената си работа или недостатъчната си заплата или неграмотния си чорбаджия? Дали е безопасно приспаното безсмислено съществуване? Безопасен ли животът в недоимък и умора, без почивка. Кое и за кого е опасно?! Да му мислят тия, които има какво да губят! Но все пак, да опасно е, защото няма нищо по-опасно от хора, които няма какво да губят. Робът може да изгуби само оковите си!

    18:52 18.10.2026

  • 41 Питанки

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Коко":

    Да питам, лицето Мирчев има директна пряка връзка в реално време с Кораба майка или това, което изплясква - звездите му го говорят?

    Коментиран от #43

    18:55 18.10.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Лама Мирчев,

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от "Питанки":

    Той е добре обучен от лама Калушев. Това е слънцето на интелигентната десница!

    19:00 18.10.2026

  • 44 В театара

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "Пчелата":

    Намери се един комик да се опълчи и осмее ПееФски, а ти от публиката не се смееш а рониш горчиви сълзи. Защо ли?

    19:03 18.10.2026

  • 45 Хмм

    2 0 Отговор
    достатъчно казаха, няма следи от дронове, как е възможно да потъне кораб за 3 минути

    19:13 18.10.2026

  • 46 Мъка ...мъка ...къка

    1 0 Отговор
    Мрчев !

    19:20 18.10.2026

  • 47 Глей ти

    0 0 Отговор
    Мирчев, току-що видях един куриер да минава.
    Дръж, дръж, дръж!

    19:22 18.10.2026

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