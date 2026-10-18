Мирчев: Властта знае истината за атаките в Черно море

Правителството знае каква е истината за атаките с дронове в Черно море и по случая „Старлинк“, но не я съобщава на гражданите. Това заяви съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев в предаването „На Фокус“.

„България да не се снишава, да не се навежда, да назове истинския автор на атаките срещу търговските кораби“, призова Мирчев.

Искане за дипломатическа нота до Русия

Като конкретни мерки Мирчев посочи изпращането на дипломатическа нота до Русия и настояването за гаранции, че търговски кораби няма да бъдат атакувани в изключителната икономическа зона на България.

„Това, което ние поискахме на КСНС, на първо място, е да бъде изпратена нота на Русия. И на второ - да бъде поискана гаранция от руската страна оттук нататък в изключителната икономическа зона на България да не бъдат атакувани търговски кораби“, заяви Ивайло Мирчев.

По думите му гаранцията трябва да важи за всички търговски кораби, независимо под какъв флаг плават. Мирчев каза, че предложението не е било прието, тъй като според участниците, които са го отхвърлили, няма доказателства, че атаките са извършени от Русия.

„Черноморски щит“

Мирчев посочи, че „Да, България“ е предложила пакет от мерки за укрепване на отбраната и наблюдението в Черно море, наречен „Черноморски щит“. Той включва засилено радиолокационно наблюдение, взаимодействие с Румъния и Турция и по-активно участие на съюзниците от НАТО.

Според депутата рискът от продължаване на атаките не е само военен. Той предупреди, че ескалацията може да доведе до нови потопени кораби, по-високи застрахователни премии и затруднения за корабоплаването в Черно море.

По думите му подобно развитие би затруднило сериозно вноса и износа на стоки от България.

„В тази тежка ситуация няма никакво значение кой го е предложил първи. Единственото, което е важно, е всички политици да следват националния интерес на страната, което означава България да бъде отбранявана“, заяви Мирчев.

Източници: nova.bg