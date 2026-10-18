Андрей Гюров: Важна е сигурността, а не посочването на виновен

Кандидатът за президент Андрей Гюров определи реакцията на правителството и президента при заплахите за сигурността в Черно море като „прекалено закъсняла и хаотична“. Той говори в предаването „120 минути“ дистанционно от Бургас, преди една от заключителните си предизборни срещи.
Гюров заяви, че искането на самолети от НАТО за подпомагане на прехващането на дронове и решението за участие в антидроновата защита на Алианса са мерки, които е трябвало да бъдат предприети по-рано. По думите му при данни за пробиви в сигурността и очаквана ескалация управляващите трябва да действат превантивно.
Призив за консултации по член 4
Кандидатът настоя консултациите по член 4 от Северноатлантическия договор да бъдат сред първите стъпки при подобна заплаха. Според него чрез тях България трябва да потърси допълнителни способности, подкрепа от съюзниците и информация от партньорските служби във връзка с атаките.
Той каза, че според заключение на Европейския съвет Русия е замесена в атаките срещу четири кораба. Гюров заяви, че за него основният въпрос е защитата на гражданите, транспортните маршрути и икономиката, а не публичното посочване на извършителя от президента.
По думите му несигурността в Черно море вече има икономически последици. Гюров посочи, че земеделци са съобщили за кораби, които отказват да влизат в българските териториални води, а продукцията им остава в складове. Той добави, че железопътните връзки към Румъния и Сърбия също спират за продължителни периоди.
Кандидатът заяви, че около 1,2 милиона души са заети в производството, търговията и транспорта. Според него продължаващата несигурност може да доведе до по-високи застраховки и транспортни разходи, по-ниски доходи и по-малко работа.
Позиция за Русия, горивата и еврото
Гюров определи като наивна сделката между Доналд Тръмп и Владимир Путин за дизела. Той заяви, че цените са се повишили непосредствено след обявяването ѝ и че не е сигурно дали договорените количества могат да бъдат доставени или да повлияят съществено на пазара.
По отношение на възможен разговор с Владимир Путин Гюров каза, че би го подкрепил само при спиране на ударите срещу кораби в българската изключителна икономическа зона и при ясна заявка от Русия за прекратяване на заплахите към България и Европейския съюз.
Той заяви още, че България е трябвало да приеме еврото през 2009 г. и определи допълнителните дефицити и заеми, предлагани от правителството, като фактор, който усилва инфлационния натиск.
Източници: btvnovinite.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Европа- тв
Коментиран от #4, #8, #19
18:30 18.10.2026
2 Шопо
На нато члена е мек и сочи към обувките.
18:32 18.10.2026
3 Помашки
18:32 18.10.2026
4 В Руско-Турската война
До коментар #1 от "Европа- тв":Русия е агресор спрямо Турция, но според България е Освободител.
За Украйна, Русия е агресор, но за Данбас е освободителка
Коментиран от #21, #27
18:34 18.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Анонимен
18:37 18.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 В кръчмата
До коментар #1 от "Европа- тв":Украйна нападна Русия и тя геройски се отбранава. Руският елит е на първа линия в браненето на привилегии и богатство. Аз съм горд русофил.
Коментиран от #25
18:38 18.10.2026
9 Гост
Коментиран от #20
18:38 18.10.2026
10 Цвете
Коментиран от #13
18:39 18.10.2026
11 тиквата съм
Важна е сигурността на чекмеджетата, а не посочването на виновен като мен
че измира и бил беден народа
18:40 18.10.2026
12 Гюров е моят президент!!!
Коментиран от #15
18:41 18.10.2026
13 И моят!🇧🇬👍
До коментар #10 от "Цвете":Гюров с номер 4!
18:42 18.10.2026
14 Безсрамник!
18:43 18.10.2026
15 поредната вярваща
До коментар #12 от "Гюров е моят президент!!!":от стадото ама най бедна
те много красиви кат тиквата ви оправиха
а тоз 2 месеца беше служ прем
и хариза 12 милиона на зелката таз година
Коментиран от #26
18:43 18.10.2026
16 Гюров е класи над другите кандидати!
18:44 18.10.2026
17 Мите, мите….
18:44 18.10.2026
18 Щом е важна е сигурността
18:44 18.10.2026
19 Гюров е идеалната кандидатура!!
До коментар #1 от "Европа- тв":Агресорът е този, който извършва непровокирана въоръжена атака или употребява незаконно сила срещу друга държава. Критерият не е кой обвинява и кой се оправдава, а фактите, доказателствата и международното право. Ако има данни за руска намеса в атаките срещу кораби в Черно море, те трябва да бъдат проверени и публично обосновани. Сигурността изисква действия, но и истината — без двойни стандарти и без политически спекулации.
18:45 18.10.2026
20 Гюров е класи над всички неуки калинки
До коментар #9 от "Гост":Когато няма аргументи, започват подигравките. Консултациите по член 4 на НАТО не са „турска баня“, а официален механизъм за обсъждане на заплахи за сигурността на съюзник. Гюров предлага България да търси координация и подкрепа от съюзниците, а не да прехвърля суверенитета си. Може да спорим с политиката му, но сигурността на България не е тема за евтини етнически подмятания.
Коментиран от #24
18:47 18.10.2026
21 Интерпретации
До коментар #4 от "В Руско-Турската война":За Украйна руската пълномащабна инвазия от 2022 г. е акт на агресия. Русия представя действията си в Донбас като „освобождение“, но това е руската политическа интерпретация, а не общоприето международноправно определение.
18:51 18.10.2026
22 Горски
18:52 18.10.2026
23 ФАКТ
18:52 18.10.2026
24 Лъже, както диша
До коментар #20 от "Гюров е класи над всички неуки калинки":Ма той неграмотен , ба. Говори с праказките на селска бабичка. Ама пък Кандев направо троши тъпомера! Това са твойте кандидати. Ние ги виждаме и сами преценяме.
18:54 18.10.2026
25 Истината
До коментар #8 от "В кръчмата":Оправданията на руската агресия и лицемерието на руския елит!
Русия започна пълномащабното нахлуване в Украйна през февруари 2022 г.
Управляващият елит на Русия защитава преди всичко собствените си интереси, богатство и власт, а не руския народ, който гине на фронта.
18:54 18.10.2026
26 една българка
До коментар #15 от "поредната вярваща":Затова сме на този "хал" ,заради подобни коментари на носталгично-компетентни другарки!
18:55 18.10.2026
27 Двоен стандарт
До коментар #4 от "В Руско-Турската война":Когато Русия помага на нас, я наричаме Освободител, а когато напада други, не можем автоматично да приемаме собственото ѝ обяснение, че ги "освобождава".
Историята заслужава признание, но не бива да се превръща в безусловен морален лиценз за действията на една държава.
18:55 18.10.2026
28 Казанлъшкия
19:13 18.10.2026
29 Гюров е най-достойният!
19:25 18.10.2026