Андрей Гюров: Важна е сигурността, а не посочването на виновен

Кандидатът за президент Андрей Гюров определи реакцията на правителството и президента при заплахите за сигурността в Черно море като „прекалено закъсняла и хаотична“. Той говори в предаването „120 минути“ дистанционно от Бургас, преди една от заключителните си предизборни срещи.

Гюров заяви, че искането на самолети от НАТО за подпомагане на прехващането на дронове и решението за участие в антидроновата защита на Алианса са мерки, които е трябвало да бъдат предприети по-рано. По думите му при данни за пробиви в сигурността и очаквана ескалация управляващите трябва да действат превантивно.

Призив за консултации по член 4

Кандидатът настоя консултациите по член 4 от Северноатлантическия договор да бъдат сред първите стъпки при подобна заплаха. Според него чрез тях България трябва да потърси допълнителни способности, подкрепа от съюзниците и информация от партньорските служби във връзка с атаките.

„Доказателствата са за съда. Важно е да се осигури сигурността на българските граждани“, заяви Гюров.

Той каза, че според заключение на Европейския съвет Русия е замесена в атаките срещу четири кораба. Гюров заяви, че за него основният въпрос е защитата на гражданите, транспортните маршрути и икономиката, а не публичното посочване на извършителя от президента.

По думите му несигурността в Черно море вече има икономически последици. Гюров посочи, че земеделци са съобщили за кораби, които отказват да влизат в българските териториални води, а продукцията им остава в складове. Той добави, че железопътните връзки към Румъния и Сърбия също спират за продължителни периоди.

Кандидатът заяви, че около 1,2 милиона души са заети в производството, търговията и транспорта. Според него продължаващата несигурност може да доведе до по-високи застраховки и транспортни разходи, по-ниски доходи и по-малко работа.

Позиция за Русия, горивата и еврото

Гюров определи като наивна сделката между Доналд Тръмп и Владимир Путин за дизела. Той заяви, че цените са се повишили непосредствено след обявяването ѝ и че не е сигурно дали договорените количества могат да бъдат доставени или да повлияят съществено на пазара.

По отношение на възможен разговор с Владимир Путин Гюров каза, че би го подкрепил само при спиране на ударите срещу кораби в българската изключителна икономическа зона и при ясна заявка от Русия за прекратяване на заплахите към България и Европейския съюз.

Той заяви още, че България е трябвало да приеме еврото през 2009 г. и определи допълнителните дефицити и заеми, предлагани от правителството, като фактор, който усилва инфлационния натиск.

Източници: btvnovinite.bg