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Андрей Гюров: Важна е сигурността, а не посочването на виновен
  Тема: Избори

Андрей Гюров: Важна е сигурността, а не посочването на виновен

18 Октомври, 2026 18:24 519 29

  • андрей гюров-
  • черно море-
  • нато-
  • президентски избори-
  • русия

Кандидатът за президент разкритикува реакцията на властта при заплахите в Черно море и настоя за по-добра координация с НАТО

Андрей Гюров: Важна е сигурността, а не посочването на виновен - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Кандидатът за президент Андрей Гюров определи реакцията на правителството и президента при заплахите за сигурността в Черно море като „прекалено закъсняла и хаотична“. Той говори в предаването „120 минути“ дистанционно от Бургас, преди една от заключителните си предизборни срещи.

Гюров заяви, че искането на самолети от НАТО за подпомагане на прехващането на дронове и решението за участие в антидроновата защита на Алианса са мерки, които е трябвало да бъдат предприети по-рано. По думите му при данни за пробиви в сигурността и очаквана ескалация управляващите трябва да действат превантивно.

Призив за консултации по член 4

Кандидатът настоя консултациите по член 4 от Северноатлантическия договор да бъдат сред първите стъпки при подобна заплаха. Според него чрез тях България трябва да потърси допълнителни способности, подкрепа от съюзниците и информация от партньорските служби във връзка с атаките.

„Доказателствата са за съда. Важно е да се осигури сигурността на българските граждани“, заяви Гюров.

Той каза, че според заключение на Европейския съвет Русия е замесена в атаките срещу четири кораба. Гюров заяви, че за него основният въпрос е защитата на гражданите, транспортните маршрути и икономиката, а не публичното посочване на извършителя от президента.

По думите му несигурността в Черно море вече има икономически последици. Гюров посочи, че земеделци са съобщили за кораби, които отказват да влизат в българските териториални води, а продукцията им остава в складове. Той добави, че железопътните връзки към Румъния и Сърбия също спират за продължителни периоди.

Кандидатът заяви, че около 1,2 милиона души са заети в производството, търговията и транспорта. Според него продължаващата несигурност може да доведе до по-високи застраховки и транспортни разходи, по-ниски доходи и по-малко работа.

Позиция за Русия, горивата и еврото

Гюров определи като наивна сделката между Доналд Тръмп и Владимир Путин за дизела. Той заяви, че цените са се повишили непосредствено след обявяването ѝ и че не е сигурно дали договорените количества могат да бъдат доставени или да повлияят съществено на пазара.

По отношение на възможен разговор с Владимир Путин Гюров каза, че би го подкрепил само при спиране на ударите срещу кораби в българската изключителна икономическа зона и при ясна заявка от Русия за прекратяване на заплахите към България и Европейския съюз.

Той заяви още, че България е трябвало да приеме еврото през 2009 г. и определи допълнителните дефицити и заеми, предлагани от правителството, като фактор, който усилва инфлационния натиск.

Източници: btvnovinite.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Европа- тв

    4 1 Отговор
    КОЙ Е АГРЕСОРА...??? КОЙ Е КРИТЕРИЯ..?

    Коментиран от #4, #8, #19

    18:30 18.10.2026

  • 2 Шопо

    4 4 Отговор
    Призив за консултации по член 4 ?
    На нато члена е мек и сочи към обувките.

    18:32 18.10.2026

  • 3 Помашки

    6 2 Отговор
    Дрънканици

    18:32 18.10.2026

  • 4 В Руско-Турската война

    4 6 Отговор

    До коментар #1 от "Европа- тв":

    Русия е агресор спрямо Турция, но според България е Освободител.
    За Украйна, Русия е агресор, но за Данбас е освободителка

    Коментиран от #21, #27

    18:34 18.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Анонимен

    6 3 Отговор
    а така, не е важно кой е виновен, ако ще и невинни да са, ще съдим руснаците. Този човек не става за каквато и да е ръководна длъжност, ако ще и началник смяна в гаражно производство.

    18:37 18.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 В кръчмата

    0 4 Отговор

    До коментар #1 от "Европа- тв":

    Украйна нападна Русия и тя геройски се отбранава. Руският елит е на първа линия в браненето на привилегии и богатство. Аз съм горд русофил.

    Коментиран от #25

    18:38 18.10.2026

  • 9 Гост

    4 1 Отговор
    Тоя ще го консултират в турската баня

    Коментиран от #20

    18:38 18.10.2026

  • 10 Цвете

    2 6 Отговор
    ТОВА Е МОЯТ БЪДЕЩ ПРЕЗИДЕНТ. ✨️🎈💯👍✨️🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬

    Коментиран от #13

    18:39 18.10.2026

  • 11 тиквата съм

    4 0 Отговор
    прав е андрешко
    Важна е сигурността на чекмеджетата, а не посочването на виновен като мен
    че измира и бил беден народа

    18:40 18.10.2026

  • 12 Гюров е моят президент!!!

    2 4 Отговор
    Млад, красив, интелигентен, образован на Запад, компетентен, морален, адекватен...

    Коментиран от #15

    18:41 18.10.2026

  • 13 И моят!🇧🇬👍

    2 2 Отговор

    До коментар #10 от "Цвете":

    Гюров с номер 4!

    18:42 18.10.2026

  • 14 Безсрамник!

    1 1 Отговор
    Тоя е избягал от казармата, седнал за сигурност да говори, главнокомандващ да става! 💩💩💩

    18:43 18.10.2026

  • 15 поредната вярваща

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "Гюров е моят президент!!!":

    от стадото ама най бедна

    те много красиви кат тиквата ви оправиха
    а тоз 2 месеца беше служ прем
    и хариза 12 милиона на зелката таз година

    Коментиран от #26

    18:43 18.10.2026

  • 16 Гюров е класи над другите кандидати!

    2 2 Отговор
    Според мен сигурността на гражданите трябва да е приоритет, но превантивните действия не освобождават властта от задължението да установи кой стои зад заплахите. Не е достатъчно да реагираме след кризата — държавата трябва да предвижда рисковете, да координира действията си с НАТО и да защитава икономиката. А когато има обвинения към друга държава, са нужни доказателства и прозрачност, а не политически внушения. Сигурност, превенция и отговорност трябва да вървят заедно.

    18:44 18.10.2026

  • 17 Мите, мите….

    1 1 Отговор
    Нали сте за мир, сега е момента да идете при государя и да му кажете: Немедлено да напуска Украйна и да спира войната. Какво чакате от НАТО сега, да ви избърше гащите?

    18:44 18.10.2026

  • 18 Щом е важна е сигурността

    2 1 Отговор
    Се спират всякакви помощи за Украйна. Точка

    18:44 18.10.2026

  • 19 Гюров е идеалната кандидатура!!

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Европа- тв":

    Агресорът е този, който извършва непровокирана въоръжена атака или употребява незаконно сила срещу друга държава. Критерият не е кой обвинява и кой се оправдава, а фактите, доказателствата и международното право. Ако има данни за руска намеса в атаките срещу кораби в Черно море, те трябва да бъдат проверени и публично обосновани. Сигурността изисква действия, но и истината — без двойни стандарти и без политически спекулации.

    18:45 18.10.2026

  • 20 Гюров е класи над всички неуки калинки

    1 2 Отговор

    До коментар #9 от "Гост":

    Когато няма аргументи, започват подигравките. Консултациите по член 4 на НАТО не са „турска баня“, а официален механизъм за обсъждане на заплахи за сигурността на съюзник. Гюров предлага България да търси координация и подкрепа от съюзниците, а не да прехвърля суверенитета си. Може да спорим с политиката му, но сигурността на България не е тема за евтини етнически подмятания.

    Коментиран от #24

    18:47 18.10.2026

  • 21 Интерпретации

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "В Руско-Турската война":

    За Украйна руската пълномащабна инвазия от 2022 г. е акт на агресия. Русия представя действията си в Донбас като „освобождение“, но това е руската политическа интерпретация, а не общоприето международноправно определение.

    18:51 18.10.2026

  • 22 Горски

    2 0 Отговор
    Дали е опасно, че задлъжнелите ще изгубят кредитите си, които ги задушават, дали е опасно, че работещите за пари, с които не могат да вържат двата края ще загубят безсмислената си работа или недостатъчната си заплата или неграмотния си чорбаджия? Дали е безопасно приспаното безсмислено съществуване? Безопасен ли животът в недоимък и умора, без почивка. Кое и за кого е опасно?! Да му мислят тия, които има какво да губят! Но все пак, да опасно е, защото няма нищо по-опасно от хора, които няма какво да губят. Робът може да изгуби само оковите си!

    18:52 18.10.2026

  • 23 ФАКТ

    2 0 Отговор
    ГЛЕДАХ ГО В ПРЕДАВАНЕТО 120 МИНУТИ НА СВ. ИВАНОВ ПО БТВ - ГЮРОВ! НА НИТО 1 ВЪПРОС, АМА НА НИТО ЕДИН НЕ ОТГОВОРИ И ИВАНОВ СЛУГИНСКИ МЪЛЧЕШЕ. ВСИЧКО ПРИ НЕГО БЕШЕ РЕЖИСИРАНО И ГОВОРЕШЕ ТОВА, КОЕТО МУ ИЗНАСЯ, НО НА НИТО 1 ВЪПРОС НЕ ОТГОВОРИ. ИВАНОВ БЕШЕ ПРИВИКАЛ ВСИЧКИТЕ КРЕЧЕТАЛА, ПОДКРЕПЕЩИ ГЮРОВ - СЮ, НЕЙСКИ, СЪМИЯ ГЮРОВ - С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА КУТЕВ, С КОГОТО ТОЙ ДЕМОНСТРАТИВНО СЕ ДЪРЖЕШЕ ЗЛЕ, СЯКАШ СТУДИОТО МУ Е БАЩИНИЯ. ЦЯЛОТО МУ ПРЕДАВАНЕ БЕШЕ ЗА ПЛЮЕНЕ ПО РАДЕВ, А НА ТЕЗИ КОИТО ЗАДАВАШЕ ВЪПРОСИ СРЕЩУ НЕГО НЕ ГИ СПИРАШЕ КОГАТО ТЕ ЛЪЖЕХА, СЯКАШ СА НА КОНКУРС ЗА ЛЪЖИ, ПЛЮЕНЕ И ТО ПО РАДЕВ. СРАМ, ПОЗОР ЗА ПРЕДАВАНЕТО И МЕДИЯТА!

    18:52 18.10.2026

  • 24 Лъже, както диша

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "Гюров е класи над всички неуки калинки":

    Ма той неграмотен , ба. Говори с праказките на селска бабичка. Ама пък Кандев направо троши тъпомера! Това са твойте кандидати. Ние ги виждаме и сами преценяме.

    18:54 18.10.2026

  • 25 Истината

    1 2 Отговор

    До коментар #8 от "В кръчмата":

    Оправданията на руската агресия и лицемерието на руския елит!

    Русия започна пълномащабното нахлуване в Украйна през февруари 2022 г.
    Управляващият елит на Русия защитава преди всичко собствените си интереси, богатство и власт, а не руския народ, който гине на фронта.

    18:54 18.10.2026

  • 26 една българка

    0 1 Отговор

    До коментар #15 от "поредната вярваща":

    Затова сме на този "хал" ,заради подобни коментари на носталгично-компетентни другарки!

    18:55 18.10.2026

  • 27 Двоен стандарт

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "В Руско-Турската война":

    Когато Русия помага на нас, я наричаме Освободител, а когато напада други, не можем автоматично да приемаме собственото ѝ обяснение, че ги "освобождава".
    Историята заслужава признание, но не бива да се превръща в безусловен морален лиценз за действията на една държава.

    18:55 18.10.2026

  • 28 Казанлъшкия

    0 1 Отговор
    Опаа. Щом Гюро казва да не посочваме виновника, значи нещата са ясни - провокация от Украйна ( НАТО) и удари по свои кораби. Няма как този да не защитава украинската кауза и щом дири той мълчи - нещата са повече от ясно

    19:13 18.10.2026

  • 29 Гюров е най-достойният!

    1 0 Отговор
    Гюров с номер 4!

    19:25 18.10.2026

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