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Илияна Йотова: Има рискове за сигурността в Черно море
  Тема: Украйна

Илияна Йотова: Има рискове за сигурността в Черно море

18 Октомври, 2026 18:38 569 52

  • илияна йотова-
  • черно море-
  • атаки с дронове-
  • европейски съвет-
  • българия

Президентът заяви, че България очаква доказателствата от разследването на атаките с дронове. След това страната може да предприеме дипломатически мерки

Илияна Йотова: Има рискове за сигурността в Черно море - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Има рискове и заплахи за безопасността на Черно море, но не може да се говори за заплаха за националната сигурност. Това заяви президентът Илияна Йотова в предаването „На фокус с Лора Крумова“.

По думите ѝ България и Румъния са постигнали дипломатически пробив, след като в заключенията на Европейския съвет за първи път е отделено пряко внимание на безопасността на Черно море. В документите не се говори само за коридорите и корабоплаването, а и за стратегическото значение на морето за сигурността на Европа и в международен план.

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„Благодарение на много засилената дипломатическа активност от наша страна заедно с нашите румънски партньори ние предизвикахме отделна дискусия за Черно море“, каза Йотова.

Очакват се доказателства за атаките с дронове

Европейският съвет осъди атаките срещу гражданско корабоплаване, включително последните сериозни инциденти в изключителните икономически зони на България и Румъния. В заключенията от 15 и 16 октомври те са определени като нарушения на международното и морското право.

Йотова заяви, че приема заключението на Европейския съвет, според което ударите са дело на Русия. Тя обаче уточни, че документът прави обща оценка на войната на Русия срещу Украйна, а не посочва единствено последните атаки в български и румънски води.

„В момента, в който ние имаме тези доказателства и можем да ги огласим на българските граждани, те ще бъдат изнесени пред цялата ни общественост“, каза президентът.

Посланикът може да бъде отзован за консултации

Според Йотова България няма да се поколебае да предприеме дипломатически действия, ако разследването установи отговорността за атаките. Тя посочи като възможна първа стъпка изпращането на дипломатическа нота.

Сред следващите действия президентът изброи и отзоваването на българския посланик в съответната държава за консултации, последвано от връчване на нота.

Йотова отхвърли тезата за раздвоение във външната политика на страната. Тя подчерта, че България е направила стратегическия си избор с членството в НАТО и Европейския съюз и изпълнява партньорските си задължения.

През 2027 г. ще се навършат 20 години от присъединяването на България към Европейския съюз. По думите на президента паралелно с ангажиментите към съюзниците страната провежда по-активна и ясно заявена външна политика.

Източници: nova.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 на Второ четене

    17 3 Отговор
    Вече е притеснена обаче е на хорото
    Какво да прави жената, ще вземе едни сто и двайсе заплати и готово

    18:40 18.10.2026

  • 2 Сър Пичук

    13 2 Отговор
    Екип от Colorado Technical University разработил метод за производство на ток от клатенето на женските гърди. Е това вече е върхът на ВЕИ технологиите! Щото Слънцето може да се скрие, вятърът да спре, но те ще се клатят… И веднага се сещам за аналога на цицогенераторите при мъжете. Щом токът ще се получава от клатенето, що да не може? И така, докато си ходи, човек ще си произвежда ток. И няма вече да се казва за някого, например за правителството, че си клати..., а ще се казва, че генерира мощности. И, помнете ми думата, тия, дето си клатят таковата ще ни извадят на пътя на прогреса. И ще икономисаме милиарди. И изобщо няма да ни са нужни фотоволтаици, а само два ката цици… Това последното го казах само заради римата…

    Коментиран от #40

    18:41 18.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Аз съм веган

    15 1 Отговор
    Оставка на нис пиги

    18:42 18.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 По добре е да мълчиш

    12 6 Отговор
    и да те смятат за глупак, отколкото да се изкажеш и разсееш всички съмнения.

    18:42 18.10.2026

  • 7 Пенчо

    9 6 Отговор
    Стига с тия заучени коментари на очевАдни събития!

    18:43 18.10.2026

  • 8 Йода

    14 2 Отговор
    Жалка работа.

    18:45 18.10.2026

  • 9 Без майтап

    14 1 Отговор
    Топлото време не и е позволило да заспи зимен сън .

    18:45 18.10.2026

  • 10 Във Франция кипи гражданска война и

    12 11 Отговор
    Цялата държава е запалена тя за два кораба с оръжия за Украйна прави въпрос

    18:45 18.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Цвете

    12 2 Отговор
    НИМА ИМА РИСКОВЕ ? СКОК ПОДСКОК И ОТ ЕФИР НА ЕФИР.ЙОТОВА ,ПУТИН И ЛИ Е? ДРОНОВЕТЕ ОТ РУСИЯ ЛИ СА ? ЗАПОЗНАТА СИ С " БОТАШ " ,НАЛИ? ТАМ БЪЛГАРИЯ ДЪЛЖИ 6,5 МИЛИАРДА ЕВРО? В ТАЗИ ОГРОМНА ЦИФРА ВЛИЗАТ ОЩЕ 360 МИЛИОНА ЕВРО БЕЗ ДДС? ДОГОВОРЪТ БЕ ЗАМРАЗЕН ,ЗАЩО? КОГА ЩЕ БЪДЕ РАЗМРАЗЕН И КАКВО Е ПРОДЪЛЖЕНИЕТО МУ КЪМ ТУРЦИЯ? ✈️🤔🇧🇬

    18:50 18.10.2026

  • 15 И щом има

    7 1 Отговор
    рискове и заплахи за безопасността на Черно море, морето ще се развълнува и ще избяга през Босфора

    18:51 18.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Мишел

    5 7 Отговор
    Накратко: Русия няма никаква нужда във войната да се включи НатО, но Украйна разчита да включи и НатО и прави всичко възможно това да стане. НатО няма желание да се жертва срещу ядрена суперсила за Украйна. Като резултат Украйна загива самотна.

    18:53 18.10.2026

  • 18 "предизвикахме отделна дискусия"

    7 1 Отговор
    Е нещо като "фани ми го - дръж ми го" за българина. А "предприемане на дипломатически действия" е "ще ходим да дрънкаме простотии" с колегите

    18:54 18.10.2026

  • 19 Позорът Радев

    10 2 Отговор
    Продължава с бозора на мууу Йо

    18:55 18.10.2026

  • 20 Миротворци със зелени чорапи

    8 3 Отговор
    Уж са за мир с фатмаците, а нищо не правят. Казахте ли нещо на Путин, на мутра фонова, че трябва да спират войната? На милиционера с расо на който пазите милярдите поне да се помолите да ви върне жеста! Отказахте всички инициативи на НАТО за отбрана, защото сте се разкрачили и мислите, че ще се размине, а сега чакате помощ от НАТО.

    18:55 18.10.2026

  • 21 Цвете

    8 0 Отговор
    ДА НЕ ЗАБРАВИТЕ ДА Й ЧЕСТИТИТЕ РОЖДЕНИЯ ДЕН НА 24 ОКТОМВРИ- СЪБОТА .😅🍷А НА 21 ОКТОМВРИ 26 Г. ТАКИ СЪЩО ИМА РОЖДЕН ДЕН. МАГНИТСКИ ДАЛИ ЩЕ ЛЕТИ ЗА ДУБАЙ ????? ИЛИ Е ПРОДАЛ САМОЛЕТА.✈️😢✈️😉🤑🤥🤫🙃

    18:55 18.10.2026

  • 22 Емигрант

    14 1 Отговор
    Г-жо Президент, а кой ще гарантира сигурността на българската младеж от наркобароните на свобода ? Бъдещето на България не е ли застрашено от наркомания ?

    Коментиран от #32, #41

    18:56 18.10.2026

  • 23 Истината

    8 3 Отговор
    Комунистическите престъпници русия бомбардираха черно море и убиха хора,това беше проба,после ще метнат бомби в Варна или Бургас и ще кажат че там се криели азовци

    Коментиран от #31

    18:57 18.10.2026

  • 24 Имотни балони

    8 1 Отговор
    Европа протестира срещу имотни балони с 16% увеличени цени.
    Тук съборетини от 300 000 лева на 700 000 лв. увеличени за година и нищо.
    Което прави невъзможно добиване на имот от млади хора.
    Толкова много неща се случват, а Територията и управленците спят.
    Липсват коментари по изключително важни теми, пряко касаещи българите.
    Времето е променено, това не е нашият Свят, в последните 6 години.
    Дори в една Албания, хората протестират.
    Идва зима, Ойрото е Втората Шокова Терапия за българите, НС я кара по старому, мислейки че увеличавайки преки и косвени данъци,
    ще кърпи хазната без РЕФОРМИ и с Дългови Спирали.
    Хората ще излязат по площадите, заради непосилни цени и увеличени преки и косвени данъци.
    Не може 125% надценка на минерална вода. Не може с 200-300% по - високи цени на лекарства от тези в Гърция. Тази спекула ще прекъсне, българите свиват драстично потреблението,
    с изключение на 600 000 бюджетника и семействата им, фалшива илюзия за богатство.

    Коментиран от #27

    18:59 18.10.2026

  • 25 Гледах итервюто

    8 4 Отговор
    Ниска топка! Украинска застъпничка?! Такъв тапигьоз няма по белия свят. От всичко казано от безизразната мумия, гарнирана с много озлоблезие, че това което я вълнува е народа на Украйна и не й пука за народа български! Госпожо грандоиан, не си струва, дори да те наплюя!

    Коментиран от #37

    19:02 18.10.2026

  • 26 След дъжд качулка

    8 0 Отговор
    Президентът трябва да реагира навреме, а не след като заплахите вече са факт. Йотова не е адекватна! Тя закъсня мнооого и непростимо! Не стъва за никакъв президент, а за коментатор след събитията — винаги с мнение, когато вече е станало късно!!!
    България има нужда от решителност, ясна позиция и конкретни действия за защита на националната сигурност, а не само от дипломатически изявления.

    Коментиран от #42

    19:03 18.10.2026

  • 27 Барба Дани

    10 1 Отговор

    До коментар #24 от "Имотни балони":

    Остави Гърция! Бутилка минерална вода в Германия струва 19 цента

    Коментиран от #34

    19:03 18.10.2026

  • 28 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 29 Отвратен

    12 0 Отговор
    Помилвачката на НАРКОБАРОНИ пак се изока със закъснение, като просст четец на новини по тв.

    19:04 18.10.2026

  • 30 Тази

    11 0 Отговор
    нагла и гнусна

    19:06 18.10.2026

  • 31 Предположение

    7 0 Отговор

    До коментар #23 от "Истината":

    Да, военен удар по български град е възможен по принцип. Но ...България е член на НАТО, което е важен фактор за възпирането и сигурността ѝ.
    Проблем са некомпетентните политици като Йотова, които виждат всичко с розови очила, а после реагират със закъснение.

    Коментиран от #39

    19:07 18.10.2026

  • 32 Тая проста жена

    9 0 Отговор

    До коментар #22 от "Емигрант":

    Реши, че може да си прави какаото иска и то по вменени й в право/ да помилва, а мазалото й да го оправя прокуратурата. И това жи вотно се стремиткъм президентския стол!
    Защо водещата не й зададе въпрос и за македонската пудра?

    19:07 18.10.2026

  • 33 Европа е на улицата

    6 4 Отговор
    Хората гладуват а България спи и още атлантиците търпи

    19:08 18.10.2026

  • 34 Беше

    2 1 Отговор

    До коментар #27 от "Барба Дани":

    19 цента,сега 27+25 за бутилката. Бъди нормален!!! Това е най-евтиния боклук, наречен вода.

    19:09 18.10.2026

  • 35 Честито

    3 3 Отговор
    Шест атаки срещу кораби само за десет дни, извършени от руски дронове до бреговете на България

    Коментиран от #36

    19:11 18.10.2026

  • 36 И кой доказа

    2 3 Отговор

    До коментар #35 от "Честито":

    Че са руски?

    19:12 18.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Само Възраждане

    4 4 Отговор
    Рискове има за туризма , изгонихте руснаците , сега англичани и немци не биха рискували да летуват тука . Защо Турция която е в НАТО не си подгони туристите бе ??

    Коментиран от #43

    19:13 18.10.2026

  • 39 1111

    2 0 Отговор

    До коментар #31 от "Предположение":

    Кипър не беше ли в НАТО като ги нападна тюркие

    19:13 18.10.2026

  • 40 Фройд

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Сър Пичук":

    Браво бе гений, ама как само го описа... Като "Сляпата Вайша"на оня... Как му беше името...Тошко Ушев.

    Истината няма да я разберете! Не ви се полага !!!

    19:14 18.10.2026

  • 41 РЕАЛИСТ

    1 3 Отговор

    До коментар #22 от "Емигрант":

    Разбира се бъдещето на България е застрашено . Ако Гюров стане президент, това ще е първият доказан наркоман начело на държавата. Щом е бил зависим, който се е лекувал в наркокомуна, то това е най-голямата заплаха за държавата. Веднъж наркоман, цял живот наркоман. Това е факт.

    Коментиран от #50

    19:16 18.10.2026

  • 42 Фройд

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "След дъжд качулка":

    Е, забрави ли че все пак беше журналистка ?!

    Винаги след събитията !!

    19:17 18.10.2026

  • 43 !!!?

    2 2 Отговор

    До коментар #38 от "Само Възраждане":

    В кремълският анклав "Камчия" се вее английския флаг, но се говори на руски...а Копейкин мълчи !

    19:17 18.10.2026

  • 44 Отчайващо невежа

    1 0 Отговор
    Жена!
    Тя не знае на кой Господ да коленичи.
    Толкова противоречия в отговорите на поставените й въпроси и най- лошия и неук “
    Политик” не би допуснал!

    19:19 18.10.2026

  • 45 И тази

    1 0 Отговор
    фуста ни е "главнокомандващ" ! Пази Боже от такива простакеси и тъпни!

    19:21 18.10.2026

  • 46 Наглост Йотовска без край

    1 0 Отговор
    Нала, потресаващо нагла и мръсна, но продължава с кремълските опорки! Продължава, обаче физиономията й е гузна и изглежда доста уплашена! Шикалкави за петричкия Ескобар и го усуква като двойкаджия на дъската! Сега намерила ново оправдание - Прокуратурата и само това повтаря! Да, ама Лора Крумова 100 пъти я попита защо не е оставила тежко болния Ескобар,който бил умиращ и на инвалидна количка в болницата в затвора, а го е помилвала! На този въпрос червената фагмашка слугиня така и не отговори! Да, ама техните прогресивни социолози, политолози и прочее врачки изведнъж млъкнаха! И още мълчат! Мълчат , защото одобрението за Йотовата червена слугиня на селяндурина от Славяново вече е под 12%! Кураж, българи! И всички до един другата неделя на избори, всички! Само така ще се освободим от "прогресивното" робство на кремълските подлоги и лакеи!

    19:21 18.10.2026

  • 47 Питам само?!

    2 0 Отговор
    Тази рунтавата мечка се прави на компетентна, но е въздух под налягане.
    Кое лоби стои зад тази рошла?
    Има публични данни за присъствие на бивши сътрудници на Държавна сигурност сред хората, подкрепящи тази зъбатота с рунтовата кошница в главата, дали те я контролират или тя е зависима от тях???

    19:21 18.10.2026

  • 48 Инициативният комитет на Йотова

    2 0 Отговор
    Според публикации от септември 2026 г. в комитета, издигащ кандидатурата ѝ, има поне 14 души с официално обявена принадлежност към бившата ДС или разузнаването на БНА.
    Не правете грешка като с Радев!

    19:23 18.10.2026

  • 49 Чудо голямо че

    2 0 Отговор
    Имало рискове за сигурността в Черно море. Ние кораби нямаме. Атлантиците ги нарязоха на скрап. И морски флаг даже нямаме

    19:23 18.10.2026

  • 50 Стига

    1 1 Отговор

    До коментар #41 от "РЕАЛИСТ":

    с тези лъжи. Никога не е бил наркозависим. Но Йотова е помилвала здрав наркотрафикант за пари, и то пет пъти! Ако имахме прокуратура и съд, досега да е на разпит!

    19:23 18.10.2026

  • 51 Инициативният комитет на Йотова

    1 0 Отговор
    Има основание да се задават въпроси за политическите зависимости на Илияна Йотова и кръга от подкрепящи я лица. За да се твърди, че зад нея стои конкретно лоби на бившата ДС...

    19:24 18.10.2026

  • 52 Чудо голямо че

    1 0 Отговор
    Европа е на улицата а Франция гори
    Демонстрациите бяха свикани заради поскъпването на живота но очевидно в България не е поскъпнал нали? Нали бре роби ? Пазете си атлантизма и си трайте

    19:24 18.10.2026

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