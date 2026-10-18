Илияна Йотова: Има рискове за сигурността в Черно море

Има рискове и заплахи за безопасността на Черно море, но не може да се говори за заплаха за националната сигурност. Това заяви президентът Илияна Йотова в предаването „На фокус с Лора Крумова“.

По думите ѝ България и Румъния са постигнали дипломатически пробив, след като в заключенията на Европейския съвет за първи път е отделено пряко внимание на безопасността на Черно море. В документите не се говори само за коридорите и корабоплаването, а и за стратегическото значение на морето за сигурността на Европа и в международен план.

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Очакват се доказателства за атаките с дронове

„Благодарение на много засилената дипломатическа активност от наша страна заедно с нашите румънски партньори ние предизвикахме отделна дискусия за Черно море“, каза Йотова.

Европейският съвет осъди атаките срещу гражданско корабоплаване, включително последните сериозни инциденти в изключителните икономически зони на България и Румъния. В заключенията от 15 и 16 октомври те са определени като нарушения на международното и морското право.

Йотова заяви, че приема заключението на Европейския съвет, според което ударите са дело на Русия. Тя обаче уточни, че документът прави обща оценка на войната на Русия срещу Украйна, а не посочва единствено последните атаки в български и румънски води.

„В момента, в който ние имаме тези доказателства и можем да ги огласим на българските граждани, те ще бъдат изнесени пред цялата ни общественост“, каза президентът.

Посланикът може да бъде отзован за консултации

Според Йотова България няма да се поколебае да предприеме дипломатически действия, ако разследването установи отговорността за атаките. Тя посочи като възможна първа стъпка изпращането на дипломатическа нота.

Сред следващите действия президентът изброи и отзоваването на българския посланик в съответната държава за консултации, последвано от връчване на нота.

Йотова отхвърли тезата за раздвоение във външната политика на страната. Тя подчерта, че България е направила стратегическия си избор с членството в НАТО и Европейския съюз и изпълнява партньорските си задължения.

През 2027 г. ще се навършат 20 години от присъединяването на България към Европейския съюз. По думите на президента паралелно с ангажиментите към съюзниците страната провежда по-активна и ясно заявена външна политика.

Източници: nova.bg