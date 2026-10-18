Илияна Йотова: Има рискове за сигурността в Черно море

Има рискове и заплахи за безопасността на Черно море, но не може да се говори за заплаха за националната сигурност. Това заяви президентът Илияна Йотова в предаването „На фокус с Лора Крумова“.
По думите ѝ България и Румъния са постигнали дипломатически пробив, след като в заключенията на Европейския съвет за първи път е отделено пряко внимание на безопасността на Черно море. В документите не се говори само за коридорите и корабоплаването, а и за стратегическото значение на морето за сигурността на Европа и в международен план.
Очакват се доказателства за атаките с дронове
Европейският съвет осъди атаките срещу гражданско корабоплаване, включително последните сериозни инциденти в изключителните икономически зони на България и Румъния. В заключенията от 15 и 16 октомври те са определени като нарушения на международното и морското право.
Йотова заяви, че приема заключението на Европейския съвет, според което ударите са дело на Русия. Тя обаче уточни, че документът прави обща оценка на войната на Русия срещу Украйна, а не посочва единствено последните атаки в български и румънски води.
„В момента, в който ние имаме тези доказателства и можем да ги огласим на българските граждани, те ще бъдат изнесени пред цялата ни общественост“, каза президентът.
Посланикът може да бъде отзован за консултации
Според Йотова България няма да се поколебае да предприеме дипломатически действия, ако разследването установи отговорността за атаките. Тя посочи като възможна първа стъпка изпращането на дипломатическа нота.
Сред следващите действия президентът изброи и отзоваването на българския посланик в съответната държава за консултации, последвано от връчване на нота.
Йотова отхвърли тезата за раздвоение във външната политика на страната. Тя подчерта, че България е направила стратегическия си избор с членството в НАТО и Европейския съюз и изпълнява партньорските си задължения.
През 2027 г. ще се навършат 20 години от присъединяването на България към Европейския съюз. По думите на президента паралелно с ангажиментите към съюзниците страната провежда по-активна и ясно заявена външна политика.
Източници: nova.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 на Второ четене
Какво да прави жената, ще вземе едни сто и двайсе заплати и готово
18:40 18.10.2026
2 Сър Пичук
Коментиран от #40
18:41 18.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Аз съм веган
18:42 18.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 По добре е да мълчиш
18:42 18.10.2026
7 Пенчо
18:43 18.10.2026
8 Йода
18:45 18.10.2026
9 Без майтап
18:45 18.10.2026
10 Във Франция кипи гражданска война и
18:45 18.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Цвете
18:50 18.10.2026
15 И щом има
18:51 18.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Мишел
18:53 18.10.2026
18 "предизвикахме отделна дискусия"
18:54 18.10.2026
19 Позорът Радев
18:55 18.10.2026
20 Миротворци със зелени чорапи
18:55 18.10.2026
21 Цвете
18:55 18.10.2026
22 Емигрант
Коментиран от #32, #41
18:56 18.10.2026
23 Истината
Коментиран от #31
18:57 18.10.2026
24 Имотни балони
Тук съборетини от 300 000 лева на 700 000 лв. увеличени за година и нищо.
Което прави невъзможно добиване на имот от млади хора.
Толкова много неща се случват, а Територията и управленците спят.
Липсват коментари по изключително важни теми, пряко касаещи българите.
Времето е променено, това не е нашият Свят, в последните 6 години.
Дори в една Албания, хората протестират.
Идва зима, Ойрото е Втората Шокова Терапия за българите, НС я кара по старому, мислейки че увеличавайки преки и косвени данъци,
ще кърпи хазната без РЕФОРМИ и с Дългови Спирали.
Хората ще излязат по площадите, заради непосилни цени и увеличени преки и косвени данъци.
Не може 125% надценка на минерална вода. Не може с 200-300% по - високи цени на лекарства от тези в Гърция. Тази спекула ще прекъсне, българите свиват драстично потреблението,
с изключение на 600 000 бюджетника и семействата им, фалшива илюзия за богатство.
Коментиран от #27
18:59 18.10.2026
25 Гледах итервюто
Коментиран от #37
19:02 18.10.2026
26 След дъжд качулка
България има нужда от решителност, ясна позиция и конкретни действия за защита на националната сигурност, а не само от дипломатически изявления.
Коментиран от #42
19:03 18.10.2026
27 Барба Дани
До коментар #24 от "Имотни балони":Остави Гърция! Бутилка минерална вода в Германия струва 19 цента
Коментиран от #34
19:03 18.10.2026
28 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
29 Отвратен
19:04 18.10.2026
30 Тази
19:06 18.10.2026
31 Предположение
До коментар #23 от "Истината":Да, военен удар по български град е възможен по принцип. Но ...България е член на НАТО, което е важен фактор за възпирането и сигурността ѝ.
Проблем са некомпетентните политици като Йотова, които виждат всичко с розови очила, а после реагират със закъснение.
Коментиран от #39
19:07 18.10.2026
32 Тая проста жена
До коментар #22 от "Емигрант":Реши, че може да си прави какаото иска и то по вменени й в право/ да помилва, а мазалото й да го оправя прокуратурата. И това жи вотно се стремиткъм президентския стол!
Защо водещата не й зададе въпрос и за македонската пудра?
19:07 18.10.2026
33 Европа е на улицата
19:08 18.10.2026
34 Беше
До коментар #27 от "Барба Дани":19 цента,сега 27+25 за бутилката. Бъди нормален!!! Това е най-евтиния боклук, наречен вода.
19:09 18.10.2026
35 Честито
Коментиран от #36
19:11 18.10.2026
36 И кой доказа
До коментар #35 от "Честито":Че са руски?
19:12 18.10.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Само Възраждане
Коментиран от #43
19:13 18.10.2026
39 1111
До коментар #31 от "Предположение":Кипър не беше ли в НАТО като ги нападна тюркие
19:13 18.10.2026
40 Фройд
До коментар #2 от "Сър Пичук":Браво бе гений, ама как само го описа... Като "Сляпата Вайша"на оня... Как му беше името...Тошко Ушев.
Истината няма да я разберете! Не ви се полага !!!
19:14 18.10.2026
41 РЕАЛИСТ
До коментар #22 от "Емигрант":Разбира се бъдещето на България е застрашено . Ако Гюров стане президент, това ще е първият доказан наркоман начело на държавата. Щом е бил зависим, който се е лекувал в наркокомуна, то това е най-голямата заплаха за държавата. Веднъж наркоман, цял живот наркоман. Това е факт.
Коментиран от #50
19:16 18.10.2026
42 Фройд
До коментар #26 от "След дъжд качулка":Е, забрави ли че все пак беше журналистка ?!
Винаги след събитията !!
19:17 18.10.2026
43 !!!?
До коментар #38 от "Само Възраждане":В кремълският анклав "Камчия" се вее английския флаг, но се говори на руски...а Копейкин мълчи !
19:17 18.10.2026
44 Отчайващо невежа
Тя не знае на кой Господ да коленичи.
Толкова противоречия в отговорите на поставените й въпроси и най- лошия и неук “
Политик” не би допуснал!
19:19 18.10.2026
45 И тази
19:21 18.10.2026
46 Наглост Йотовска без край
19:21 18.10.2026
47 Питам само?!
Кое лоби стои зад тази рошла?
Има публични данни за присъствие на бивши сътрудници на Държавна сигурност сред хората, подкрепящи тази зъбатота с рунтовата кошница в главата, дали те я контролират или тя е зависима от тях???
19:21 18.10.2026
48 Инициативният комитет на Йотова
Не правете грешка като с Радев!
19:23 18.10.2026
49 Чудо голямо че
19:23 18.10.2026
50 Стига
До коментар #41 от "РЕАЛИСТ":с тези лъжи. Никога не е бил наркозависим. Но Йотова е помилвала здрав наркотрафикант за пари, и то пет пъти! Ако имахме прокуратура и съд, досега да е на разпит!
19:23 18.10.2026
51 Инициативният комитет на Йотова
19:24 18.10.2026
52 Чудо голямо че
Демонстрациите бяха свикани заради поскъпването на живота но очевидно в България не е поскъпнал нали? Нали бре роби ? Пазете си атлантизма и си трайте
19:24 18.10.2026