Спряха поръчки за над 355 млн. евро в НКЖИ

Транспортното министерство е спряло процедури по обществени поръчки в Националната компания „Железопътна инфраструктура“ за над 355 млн. евро. Прекратени са и договори за над 20 млн. евро. За действията съобщи министърът на транспорта Георги Пеев в предаването „На фокус“ по NOVA.

По думите му процедурите са били в различни фази, а информацията е подадена към МВР и Министерския съвет. Пеев посочи, че сред причините са липса на осигурено финансиране и условия, които според него насочват избора към един възможен изпълнител.

Съмнения за европейски средства

„Има 17 преписки в Европейската прокуратура“, заяви Георги Пеев.

Министърът каза, че една от преписките е свързана със съмнения за източване на европейски средства, преводи към кухи фирми и изтегляне на пари в брой. Тези твърдения са предмет на проверки и не представляват установена вина.

Пеев допълни, че в част от процедурите е била заложена прогнозна стойност, която не е пределна. Според него това е създало възможност крайната цена да се различава от предварително обявената стойност. NOVA предаде изявлението му без да са посочени конкретни обществени поръчки, фирми или лица.

Поръчки и нови мотриси

Съобщението за спрените процедури идва на фона на плановете БДЖ да получи 60 нови мотриси до май 2027 г. Те се закупуват със средства по Плана за възстановяване и устойчивост.

От изявлението на транспортния министър не става ясно кои конкретни процедури ще бъдат възобновени, преработени или окончателно прекратени. Не са обявени и резултати от проверките на МВР, Министерския съвет или Европейската прокуратура.

Източници: nova.bg