Изтичане на гориво след катастрофа на камион на АМ „Тракия”

Движението по автомагистрала „Тракия” е ограничено заради изтичане на гориво след катастрофа с камион. На мястото се налага предприемането на мерки за обезопасяване на пътния участък и предотвратяване на допълнителни инциденти. Шофьорите трябва да се движат с повишено внимание и да спазват указанията на контролните органи.

Инцидентът е станал около 17:00 ч. при 157-ия километър на магистралата. По първоначална информация на 56-годишния шофьор му прилошало и той изгубил контрол над камиона. Водачът е транспортиран в болница