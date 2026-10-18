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Изтичане на гориво след катастрофа на камион на АМ „Тракия”
  Тема: Трафик

Изтичане на гориво след катастрофа на камион на АМ „Тракия”

18 Октомври, 2026 20:15 951 2

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  • стара загора

Разливът е при 157-ия километър в посока София. Движението в района е затруднено

Изтичане на гориво след катастрофа на камион на АМ „Тракия” - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Движението по автомагистрала „Тракия” е ограничено заради изтичане на гориво след катастрофа с камион. На мястото се налага предприемането на мерки за обезопасяване на пътния участък и предотвратяване на допълнителни инциденти. Шофьорите трябва да се движат с повишено внимание и да спазват указанията на контролните органи.

Инцидентът е станал около 17:00 ч. при 157-ия километър на магистралата. По първоначална информация на 56-годишния шофьор му прилошало и той изгубил контрол над камиона. Водачът е транспортиран в болница


Стара Загора / България
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