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Дежурни МиГ-29 ескортираха самолет до София след сигнал за бомба
  Тема: Трафик

Дежурни МиГ-29 ескортираха самолет до София след сигнал за бомба

19 Октомври, 2026 03:58 459 3

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Полетът на Austrian Airlines от Тел Авив за Виена е бил отклонен към България, след като екипажът е съобщил за заплаха от бомба

Дежурни МиГ-29 ескортираха самолет до София след сигнал за бомба - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Дежурни изтребители МиГ-29 са били задействани, след като самолет Airbus A320, изпълняващ полет OS82 на Austrian Airlines от Тел Авив за Виена, е подал сигнал за заплаха от бомба във въздушното пространство на България. Машината е била отклонена и е кацнала извънредно на летище „Васил Левски“ в София.

Сигналът е подаден в 21:17 ч., когато самолетът се е намирал близо до границата с Румъния. „По време на полета, на границата с Румъния, екипажът съобщи за получен сигнал за заплаха от бомба и реши да кацне извънредно в София“, съобщиха от Министерството на транспорта и съобщенията.

По първоначални данни на борда са били 51 пътници и шестима членове на екипажа. След кацането всички са напуснали самолета, а на летището е сформиран работен щаб. Отговорните институции са започнали проверка на машината.

Военновъздушните сили са задействали дежурни сили и средства по мисията „Air Policing“ за охрана на въздушното пространство. Действията са извършени в координация с Обединения център за въздушни операции на НАТО в Торехон, Испания. МиГ-29 са съпроводили пътническия самолет до кацането му в София.

Austrian Airlines е потвърдила, че получена заплаха срещу полета е наложила междинното кацане в София. Компанията е съобщила, че самолетът се проверява, а пътниците ще бъдат прехвърлени на алтернативни полети след приключването на проверката.

Към този момент няма официално съобщени резултати от огледа на самолета или потвърждение дали сигналът е бил фалшив. Полетът е останал на летището в София, докато компетентните служби извършват необходимите проверки.

Източници: bta.bg, bntnews.bg, aljazeera.com


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кьор Кютук

    2 1 Отговор
    Добре, че има дежурни МиГ, сигурно на поне 40 години, за да дежурят.
    Новите F още не дежурят. Не им се дежури.

    Коментиран от #2

    04:11 19.10.2026

  • 2 Хаха

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Кьор Кютук":

    Нали на Мунчо аверите трябва да изкарат до пенция на Москвич-29…

    04:20 19.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

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