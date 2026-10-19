Дежурни МиГ-29 ескортираха самолет до София след сигнал за бомба

Дежурни изтребители МиГ-29 са били задействани, след като самолет Airbus A320, изпълняващ полет OS82 на Austrian Airlines от Тел Авив за Виена, е подал сигнал за заплаха от бомба във въздушното пространство на България. Машината е била отклонена и е кацнала извънредно на летище „Васил Левски“ в София.

Сигналът е подаден в 21:17 ч., когато самолетът се е намирал близо до границата с Румъния. „По време на полета, на границата с Румъния, екипажът съобщи за получен сигнал за заплаха от бомба и реши да кацне извънредно в София“, съобщиха от Министерството на транспорта и съобщенията.

По първоначални данни на борда са били 51 пътници и шестима членове на екипажа. След кацането всички са напуснали самолета, а на летището е сформиран работен щаб. Отговорните институции са започнали проверка на машината.

Военновъздушните сили са задействали дежурни сили и средства по мисията „Air Policing“ за охрана на въздушното пространство. Действията са извършени в координация с Обединения център за въздушни операции на НАТО в Торехон, Испания. МиГ-29 са съпроводили пътническия самолет до кацането му в София.

Austrian Airlines е потвърдила, че получена заплаха срещу полета е наложила междинното кацане в София. Компанията е съобщила, че самолетът се проверява, а пътниците ще бъдат прехвърлени на алтернативни полети след приключването на проверката.

Към този момент няма официално съобщени резултати от огледа на самолета или потвърждение дали сигналът е бил фалшив. Полетът е останал на летището в София, докато компетентните служби извършват необходимите проверки.

Източници: bta.bg, bntnews.bg, aljazeera.com