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Иван Шишков с визита във Видин и Монтана днес

Иван Шишков с визита във Видин и Монтана днес

19 Октомври, 2026 06:08 609 1

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  • пътна инфраструктура

Регионалният министър ще инспектира пътя Иново – Бойница – Кула и ще се срещне с местната власт в двата региона

Иван Шишков с визита във Видин и Монтана днес - 1
Снимка: МРРБ
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков ще посети днес областите Видин и Монтана в рамките на инициативата „Регионите говорят“. В програмата му са включени инспекция на пътен участък и срещи с областните управители, кметове и народни представители от двата региона.

В 9:00 часа Шишков ще направи проверка на път III-121 Иново – Бойница – Кула край село Периловец. След това, в 10:30 часа, в Областната администрация във Видин ще се проведе среща с областния управител Огнян Михайлов, представители на местната власт и народни представители от региона. Брифингът за медиите е насрочен за периода между 11:30 и 12:00 часа.

Следобед програмата продължава в Монтана. От 15:00 часа в сградата на Областната администрация ще започне среща с областния управител Иван Каменов, кметове и народни представители от областта. Брифингът за журналистите е предвиден за 16:30 часа.

В разговорите ще участват още изпълнителният директор на „Български ВиК холдинг“ ЕАД инж. Венелин Шъков и инж. Венцислав Ангелов, член на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“.

Инициативата „Регионите говорят“ започна през август и е насочена към обсъждане на място на проблеми, свързани с общинската и пътната инфраструктура, водоснабдяването и финансирането на местни проекти.

„Искаме да видим проблемите, но искаме да ги видим на място“, заяви Иван Шишков пред БНТ при представянето на инициативата.

Източници: bgnes.bg, bnrnews.bg, bntnews.bg


България
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  • 1 батковски

    0 0 Отговор
    Когато казвате на Б.Борисов,че е откраднал парите,казва не съм ,няма доказателства.Тогава,защо казва,че дроновете са Руски, без доказателства ,а?

    07:22 19.10.2026

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