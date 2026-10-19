Има ли алтернатива на морския транспорт за украинското зърно?

Алтернатива на морския транспорт за украинското зърно има, но тя не може бързо да замести дълбоководните пристанища на страната. Дунавските терминали, железопътните линии, автомобилният транспорт и румънското пристанище Констанца продължават да извеждат част от товарите към световните пазари, докато атаките срещу търговски кораби в Черно море увеличават несигурността за превозвачите.

През октомври са атакувани най-малко седем товарни кораба край изключителните икономически зони на Румъния и България, съобщи Асошиейтед прес. При инцидентите са загинали двама души, а най-малко 25 са в неизвестност. На 5 октомври кораб, превозващ царевица, е бил ударен от дрон и по-късно е потънал край румънския бряг. Двама души са загинали, а 11 членове на екипажа са били спасени.

„Много тревожно е, защото тези атаки срещу кораби, превозващи зърно, храни и други продукти за световния пазар, напоследък се увеличават и се разширяват“, заяви говорителят на ООН Стефан Дюжарик. По думите му това може да се отрази на цените на суровините в световен мащаб.

Дунавът поема част от товара

Най-прекият вариант извън черноморските пристанища е комбинацията от железопътен или автомобилен превоз до дунавските терминали и последващо товарене на баржи към Констанца. Оттам зърното може да бъде натоварено на океански кораби. Друг вариант е товарите да продължат по железопътни и автомобилни коридори през Европейския съюз към пристанища в Балтийско море.

Данните на Европейската комисия показват мащаба на разликата. През март около 20% от износа на украинско зърно, маслодайни култури и свързани продукти е преминал по линиите на солидарността на ЕС, които използват речен, железопътен и автомобилен транспорт. Около 80% са преминали през Черно море. Само по украинския морски коридор през същия месец са изнесени около 3,9 милиона тона.

Това означава, че сухопътните и речните маршрути са важна предпазна мрежа, но не са равностоен заместител. Те изискват повече претоварвания, по-дълги разстояния и координация между различни железопътни системи, камиони, складове и пристанища.

По-високи разходи и по-малък капацитет

През август украинският износ на пшеница и царевица се е насочил по-силно към железопътния транспорт, след като ударите по черноморската инфраструктура са ограничили морските доставки. Според S&P Global обаче ниското ниво на Дунав и високите разходи за превоз създават нови ограничения за този маршрут.

Ценовият ефект вече се вижда на пазарите. На 28 август пшеницата с доставка до Египет е била оценена на 314 долара за тон, почти със 100 долара над основния пазарен индекс, посочва S&P Global. При по-скъпата логистика разликата се пренася върху търговците, производителите и крайните купувачи.

Американското министерство на земеделието посочва, че през 2025 г. Украйна е била четвъртият по големина износител на царевица и петият по големина износител на пшеница в света. За страна с такъв дял на международния пазар въпросът не е само дали зърното може да бъде изнесено, а дали това може да стане в достатъчен обем и на цена, която запазва конкурентоспособността му.

Засега отговорът е частичен: Дунавът, Констанца, железниците и камионите могат да поддържат износа, но не и да поемат целия товар при продължителен срив на морските доставки. Паралелно с търсенето на логистични решения сигурността на корабоплаването остава решаваща. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че Алиансът е засилил противодроновите способности по източния фланг и ще координира действията си със съюзниците в Черно море.

Източници: apnews.com, spglobal.com, lemonde.fr