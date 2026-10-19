Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
София »
Нов закон за движение по пътищата: време ли е?
  Тема: Войната на пътя

Нов закон за движение по пътищата: време ли е?

19 Октомври, 2026 08:44 676 16

  • закон за движение по пътищата-
  • пътна безопасност-
  • мвр-
  • пътен контрол-
  • електронни глоби

Поредицата от поправки и планираната реформа на пътния контрол поставят въпроса дали системата има нужда от нова законова основа

Нов закон за движение по пътищата: време ли е? - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Въпросът за изцяло нов Закон за движението по пътищата отново е на дневен ред, но към момента институциите вървят по друг път – поредица от частични промени и структурна реформа на контрола. В Народното събрание през септември са разглеждани няколко законопроекта за изменение и допълнение на действащия закон, без да е внесен единен проект, който да го замени изцяло.

Действащият закон е в сила от 1999 г. и според публикуван парламентарен анализ е променян повече от 80 пъти. Именно натрупването на поправки, разпределянето на правила, контрол, санкции и изисквания към превозните средства в един нормативен акт са сред аргументите за нова законова конструкция. При предишни опити идеята е била материята да се раздели между Закон за движението по пътищата и отделен Закон за пътните превозни средства.

Какво показват обществените нагласи

Изследване на Библиотечно-информационния и изследователски парламентарен център, проведено между 11 и 24 март 2025 г. сред 1000 пълнолетни граждани, показва, че 50,9% смятат, че сегашният закон има нужда от промени. Други 22,3% подкрепят изработването на изцяло нов закон. Само 11,1% са на мнение, че действащият нормативен акт работи добре и не се нуждае от промяна, а 15,7% не могат да преценят.

Данните показват недоволство не само от текста на закона, но и от начина, по който се прилага. Сред най-подкрепяните мерки са по-добрата събираемост на глобите, повече камери, по-строгият контрол при техническите прегледи и по-бързата работа на лабораториите при тестове за алкохол и наркотици.

Реформата вече излиза извън рамките на закона

На 9 септември 2026 г. Министерският съвет е приел план за реформа, който предвижда МВР да стане единственият физически контролен орган на пътя. Изпълнителната агенция „Автомобилна администрация“ трябва да се концентрира върху лицензирането, изпитите и контрола в предприятията, автогарите и пунктовете за технически прегледи, а Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“ да поеме анализа на риска.

Предвижда се създаването на Изпълнителна агенция „Автомобилен транспортен оператор“, която да обедини данни за трафика, тол таксите, електронните записи и рисковите профили. Планът предвижда тя да започне работа през първото тримесечие на 2027 г., а цялостното въвеждане на реформата да приключи до края на 2027 г.

„МВР е на пътя и контролира пътя“, заявява заместник-министърът на вътрешните работи Калоян Калоянов.

Новият модел включва електронен доказателствен запис за нарушенията, автоматизиран анализ на риска, сензори за техническото състояние на тежкотоварните автомобили и видеонаблюдение с изкуствен интелект в пунктовете за технически прегледи. За новите водачи се предвижда и еднодневно практическо обучение през първите 24 месеца след придобиването на книжка.

Нов текст или по-добро прилагане

Последните законови промени показаха и друг проблем – част от нормите не издържат при съдебен контрол. През февруари 2026 г. Конституционният съд отмени ограничението автомобил да не бъде допускан до технически преглед заради неплатени глоби. Решението подчерта необходимостта санкциите да се събират чрез работещо изпълнително производство, а не чрез несвързани административни услуги.

Това поставя границата между новия закон и реалната реформа. Нов нормативен акт може да подреди правилата, да разграничи отговорностите и да създаде ясна рамка за електронния контрол. Той обаче няма сам по себе си да замени липсващия контрол, необезопасените участъци, слабата събираемост на глобите или недостатъчната подготовка на водачите.

Към момента потвърденото е, че държавата подготвя нов модел на управление и контрол, докато парламентът продължава да разглежда отделни поправки. Дали това ще доведе до изцяло нов Закон за движението по пътищата, или до поредна серия изменения, предстои да бъде решено в законодателната фаза на реформата.

Източници: nova.bg, mediapool.bg, segabg.com


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 НСО

    8 0 Отговор
    За съжаление в последните пет парламента, повечето депутати бяха с много ниско ниво на компетентност по въпроса и резултатите са видими.

    Коментиран от #16

    08:47 19.10.2026

  • 2 дядо дръмпир

    3 0 Отговор
    На вас са ви вменили да биете тъпана за нов закон и всяка друга извън тезата ,която защитавате се трие Демокрадццции-чно!Написах ви трактат на тема катастрофата ,която тиражирате по медиите станала в село Бистрица на входа изхода селото посока софия...има и Една Аксиома не вярвам аз да съм я измислил защото ще бъде лош знак за вашата умствена сила...ЕДНА катастрофа НИкога не се предизвиква САМО от ГРЕШКАТА на един Водач...Дано се преборите със зависимостите си-това ви желая!пс.нарочно тази зима ще карам с предни Летни нови гуми и зимни задни гуми и четирите имат изисканият грайфер..предните са Фулда написано на Руски и произведени в ПОЛСКА...а задните ПОЛАРИС5!никакво значение нямат гумите и спокойно можете да карате със зимни цяла година и няма да ви останат на асфалта при 50-60градуса , ако не НАТИСКАТЕ спирачката като покойният Сена на завоя на Имола....

    08:54 19.10.2026

  • 3 Комбайнер

    7 0 Отговор
    • През 2004 г. по време на реформите на президента Михаил Саакашвили Грузия разпуска и уволнява цялата си пътна полиция (хиляди служители) с цел да изкорени масовата корупция.
    • В продължение на седмици страната остава без КАТ, след което назначава изцяло нов, подбран по други критерии състав.
    И през този период без КАТ не е отчетено нарастване на броя на ПТП и загинали.

    08:55 19.10.2026

  • 4 🦉🦉🦉🦉

    4 0 Отговор
    Не е нужен ИЗЦЯЛО НОВ закон❗ Нужно е само да се въведе РЕД в много текстове❗

    08:56 19.10.2026

  • 5 защо не такъв закон

    2 0 Отговор
    Най бедната държава сме с най-много полицаи на глава от населението в света.Направете закон за допустима максимална бройка полиция на щат на област спрямо броя на населението в областта.

    Коментиран от #10, #12

    09:00 19.10.2026

  • 6 жик так

    5 1 Отговор
    На крива ракета космоса и пречи .
    Колкото и закона да приемат , все тая .
    Задкормилното устройство е повредено .

    09:00 19.10.2026

  • 7 Факт

    3 0 Отговор
    Кои пътища...лунните пейзажи

    09:01 19.10.2026

  • 8 🦉🦉🦉🦉

    2 0 Отговор
    Като за начало- нужни е на законотворците да проУМеят, че ЕЛЕКТРОМОТОРЪТ е МОТОР❗
    Та както ЕЛЕКТРОавтомобилите са МПС и за тях се изисква съответна категория за бус/камион и кола на ток- то и за скутерите е нужна категория "М" или "А" в зависимост от мощността им❗

    09:02 19.10.2026

  • 9 Зъл пес

    2 0 Отговор
    Първо направете свестни пътища,после променяйте закони.Закони и сега има,но таща наречените пътища са смешно подобие на пътища.

    09:04 19.10.2026

  • 10 Лалугер

    0 2 Отговор

    До коментар #5 от "защо не такъв закон":

    А също да намалат малоумните шофьори

    09:06 19.10.2026

  • 11 🦉🦉🦉🦉

    0 0 Отговор
    Нужно е да се уточни, че МПС движещо се в НАРУШЕНИЕ ( +20 и нагоре) на път с предимство НЯМА ПРАВО да ползва ЗАКРИЛАТА за предимство от закона който сам не спазва, пред движещи се по правилата на ЗДП❗

    09:10 19.10.2026

  • 12 Бай Хой

    0 2 Отговор

    До коментар #5 от "защо не такъв закон":

    На 5-6 населени места 1 полицай и май ти се вижда много ,ами да има по 1 на област по добре ... Плащай си глобите на време и спазвай закона тогава няма да има нужда от полиция

    Коментиран от #15

    09:10 19.10.2026

  • 13 Васил

    1 0 Отговор
    Не е ли време по скоро политиците да си ходят техните закони не рашават проблемите а ги задълбочават нито камерите или запалените светлини през деня решиха проблема с катастрофите защото повечето които са зад волана са две мозъчни клетки пияни или дрогирани такива не могат да се спрат.

    09:16 19.10.2026

  • 14 ДрайвингПлежър

    0 0 Отговор
    Наглите попитали глупавите дали искат да са рабо... и те казали ДА!

    ... а всичко от което има нужда е нови пътища!!! Тоест истински такива! Пътища, които те пазят дори и да направиш грешка, защото всеки греши!

    09:17 19.10.2026

  • 15 ДрайвингПлежър

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Бай Хой":

    Кой закон да спазвам бе байка? Айде да се повозим и да гледаме по пътя какво искат от нас да го спазваме?! Ти ще караш - гарантирам ти за 100 км ще ти взема книжката! Безумни и противоречащи си знаци и маркировка, безумни пътища и безумно залегнали в храста хрантутници - приятно спазване

    09:19 19.10.2026

  • 16 ДрайвингПлежър

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "НСО":

    Не забравяй, че може би 10тина години комисията по пътна безопасност в парламата беше водена от Нестимир, който през този период дори нямаше шофьорска книжка - законите се правеха от човек с 0 реален опит - резултатите знаем какви са

    09:26 19.10.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове