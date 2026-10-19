Трима души пострадаха при челен удар в Силистренско

Трима души са пострадали при челен удар между два автомобила в Силистренско. Няма данни за загинали при катастрофата.
Към момента не са уточнени точният участък, моделите на автомобилите и състоянието на пострадалите. Не е съобщено и какви са причините, довели до сблъсъка.
Очаква се допълнителна информация от компетентните органи за обстоятелствата около произшествието и предприетите действия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ильо
08:55 19.10.2026
2 Гуньо Простиа
08:58 19.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Причините
09:34 19.10.2026