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Трима души пострадаха при челен удар в Силистренско
  Тема: Войната на пътя

Трима души пострадаха при челен удар в Силистренско

19 Октомври, 2026 08:48 506 4

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  • пострадали-
  • пътна безопасност

Катастрофата е станала между два автомобила. Причините за инцидента все още не са изяснени

Трима души пострадаха при челен удар в Силистренско - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Трима души са пострадали при челен удар между два автомобила в Силистренско. Няма данни за загинали при катастрофата.

Към момента не са уточнени точният участък, моделите на автомобилите и състоянието на пострадалите. Не е съобщено и какви са причините, довели до сблъсъка.

Очаква се допълнителна информация от компетентните органи за обстоятелствата около произшествието и предприетите действия.


Силистра / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Ильо

    1 0 Отговор
    В Силистра всички карат като безсмъртни

    08:55 19.10.2026

  • 2 Гуньо Простиа

    2 0 Отговор
    Станах очевидец на катастрофа между две коли с регистрация СС и ТХ. Без думичка да кажат двамата шофьори сляха и почнаха да се млатят

    08:58 19.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Причините

    0 0 Отговор
    За толкова челни удари са многото дупки на пътя .Пътищата в силистренско и в цяла България са лунен пейзаш

    09:34 19.10.2026

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