Трима души пострадаха при челен удар в Силистренско

Трима души са пострадали при челен удар между два автомобила в Силистренско. Няма данни за загинали при катастрофата.

Към момента не са уточнени точният участък, моделите на автомобилите и състоянието на пострадалите. Не е съобщено и какви са причините, довели до сблъсъка.

Очаква се допълнителна информация от компетентните органи за обстоятелствата около произшествието и предприетите действия.