Самолетът със сигнал за бомба излетя от София

Самолетът Airbus A320, който кацна извънредно в София заради сигнал за бомбена заплаха, е излетял от летище „Васил Левски“ малко преди 3:00 часа. Това съобщиха за БНТ от Министерството на транспорта.
Машината е изпълнявала полет от Тел Авив до Виена. По първоначална информация на борда са били шестима души екипаж и 51 пътници.
Сигналът е подаден на границата с Румъния, докато самолетът се е намирал във въздушното пространство на България. Екипажът е прекратил полета към Виена и е взел решение за извънредно кацане в София.
Военновъздушните сили са задействали изтребители МиГ-29, които са ескортирали пътническия самолет до летището. От Министерството на отбраната посочиха: „Съгласно процедурите, изтребители МиГ-29 на Военновъздушните сили са излетели и са придружили самолета до кацането му на летището в София.“
След кацането е сформиран работен щаб, а отговорните институции са започнали проверка. Пътниците са свалени от борда. Действията са били извършени в рамките на мисията „Air Policing“ и са координирани с Обединения център за въздушни операции на НАТО в Торехон, Испания.
След приключването на необходимите процедури самолетът е продължил полета си. Към момента потвърдената информация е, че машината е излетяла от София малко преди 3:00 часа.
Източници: bntnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
09:09 19.10.2026
2 Промяната
09:15 19.10.2026
3 Пацо
Коментиран от #11
09:15 19.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Горкият
09:33 19.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Путин
09:38 19.10.2026
8 Генерал До Генерала
09:38 19.10.2026
9 Кучето на Мими 🐕
До коментар #6 от "Израел нямат място у нас":Тека е,но това не се отнася за Кремтодорова и Паси!💋👰🦍🥳😪👍
09:38 19.10.2026
10 Къде са
Когато ескортираха СПАРТАНА с костите на цар Самуил с Фки. За селфи. На практика МИГ е дежурен. Нали бяха боклуци, демоде. Когато стане ситуация обаче руски. Чудно ми е! То вярно, че май нямат пилоти. Не знам.
09:50 19.10.2026
11 Такъв е протокола !
До коментар #3 от "Пацо":Ако са развалени изтребителите, ще пратят въртолети Кугър.
Каквото има!
10:16 19.10.2026
12 КГБ
10:35 19.10.2026