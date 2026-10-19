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Самолетът със сигнал за бомба излетя от София

Самолетът със сигнал за бомба излетя от София

19 Октомври, 2026 09:06 964 12

  • самолет-
  • сигнал за бомба-
  • летище софия-
  • миг-29-
  • тел авив – виена

Airbus A320 по маршрута Тел Авив – Виена кацна извънредно в столицата. На борда са били 51 пътници и шестима души екипаж

Самолетът със сигнал за бомба излетя от София - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Самолетът Airbus A320, който кацна извънредно в София заради сигнал за бомбена заплаха, е излетял от летище „Васил Левски“ малко преди 3:00 часа. Това съобщиха за БНТ от Министерството на транспорта.

Машината е изпълнявала полет от Тел Авив до Виена. По първоначална информация на борда са били шестима души екипаж и 51 пътници.

Сигналът е подаден на границата с Румъния, докато самолетът се е намирал във въздушното пространство на България. Екипажът е прекратил полета към Виена и е взел решение за извънредно кацане в София.

Военновъздушните сили са задействали изтребители МиГ-29, които са ескортирали пътническия самолет до летището. От Министерството на отбраната посочиха: „Съгласно процедурите, изтребители МиГ-29 на Военновъздушните сили са излетели и са придружили самолета до кацането му на летището в София.“

След кацането е сформиран работен щаб, а отговорните институции са започнали проверка. Пътниците са свалени от борда. Действията са били извършени в рамките на мисията „Air Policing“ и са координирани с Обединения център за въздушни операции на НАТО в Торехон, Испания.

След приключването на необходимите процедури самолетът е продължил полета си. Към момента потвърдената информация е, че машината е излетяла от София малко преди 3:00 часа.

Източници: bntnews.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    10 0 Отговор
    София е домашно летище на Израел.

    09:09 19.10.2026

  • 2 Промяната

    8 0 Отговор
    Юли 2026 г израелците пак кацаха извънредно в Бургас. Стана им навик! Много са нагли!

    09:15 19.10.2026

  • 3 Пацо

    7 1 Отговор
    Тея МИГ-ове, за какво са го ескортирали? Да си правят селфи ако беше гръмнал ли? Бомбата останала ли е на борда?

    Коментиран от #11

    09:15 19.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Горкият

    6 0 Отговор
    пилот . Стрес и безсъние за австриеца .

    09:33 19.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Путин

    2 0 Отговор
    Аз колко самолета със сигнал за бомба съм пратил в Украйна.😁😁😁😁

    09:38 19.10.2026

  • 8 Генерал До Генерала

    1 0 Отговор
    Тея Мигове колко Генерали ги Управляват?! От Любопитство питам :)

    09:38 19.10.2026

  • 9 Кучето на Мими 🐕

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Израел нямат място у нас":

    Тека е,но това не се отнася за Кремтодорова и Паси!💋👰🦍🥳😪👍

    09:38 19.10.2026

  • 10 Къде са

    5 1 Отговор
    Фките? Само МИГ.
    Когато ескортираха СПАРТАНА с костите на цар Самуил с Фки. За селфи. На практика МИГ е дежурен. Нали бяха боклуци, демоде. Когато стане ситуация обаче руски. Чудно ми е! То вярно, че май нямат пилоти. Не знам.

    09:50 19.10.2026

  • 11 Такъв е протокола !

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Пацо":

    Ако са развалени изтребителите, ще пратят въртолети Кугър.
    Каквото има!

    10:16 19.10.2026

  • 12 КГБ

    0 0 Отговор
    Кви самолети. От БАН разработват летяща ГаЗ-ка.

    10:35 19.10.2026

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