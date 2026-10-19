Самолетът със сигнал за бомба излетя от София

Самолетът Airbus A320, който кацна извънредно в София заради сигнал за бомбена заплаха, е излетял от летище „Васил Левски“ малко преди 3:00 часа. Това съобщиха за БНТ от Министерството на транспорта.

Машината е изпълнявала полет от Тел Авив до Виена. По първоначална информация на борда са били шестима души екипаж и 51 пътници.

Сигналът е подаден на границата с Румъния, докато самолетът се е намирал във въздушното пространство на България. Екипажът е прекратил полета към Виена и е взел решение за извънредно кацане в София.

Военновъздушните сили са задействали изтребители МиГ-29, които са ескортирали пътническия самолет до летището. От Министерството на отбраната посочиха: „Съгласно процедурите, изтребители МиГ-29 на Военновъздушните сили са излетели и са придружили самолета до кацането му на летището в София.“

След кацането е сформиран работен щаб, а отговорните институции са започнали проверка. Пътниците са свалени от борда. Действията са били извършени в рамките на мисията „Air Policing“ и са координирани с Обединения център за въздушни операции на НАТО в Торехон, Испания.

След приключването на необходимите процедури самолетът е продължил полета си. Към момента потвърдената информация е, че машината е излетяла от София малко преди 3:00 часа.

Източници: bntnews.bg