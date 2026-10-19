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Кандидатът за президент Костадин Костадинов отвори дома си и сподели интересни моменти за себе си
  Тема: Избори

Кандидатът за президент Костадин Костадинов отвори дома си и сподели интересни моменти за себе си

19 Октомври, 2026 09:54, обновена 19 Октомври, 2026 09:57 2 638

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Книгите са любимото му занимание, рибките - домашни любимци, а семейната котка пази книгите

Кандидатът за президент Костадин Костадинов отвори дома си и сподели интересни моменти за себе си - 1
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Клип, публикуван в You tube канала на Костадинов, предизвика огромен интерес. В него той приема видеоеклип в дома си във Варна и разказва за любимите си занимания.

В уютна домашна обстановка Костадинов ни показва своята библиотека, от която наднича клепоуха котка, която той нарича Пухи, а всички останали от семейството - Зара. Котката е пазителят на библиотеката и както Костадинов споделя шеговито във видеоклипа “Добре се разбира с книгите”.

Кандидатът за президент разказва, че това е семейният любимец, а Костадинов лично поддържа аквариум с рибки, за който отдавна е мечтал и не си е позволявал заради огромните му ангажименти. Сега обаче, както сам казва той, “Аквариумите са изключително автономни”. Костадинов споделя неговия подход за поддържане на екосистемата в неговия голям аквариум.

Във видеото кандидатът за президент на “Възраждане” обръща най-много внимание на най-голямата си страст - книгите. Показва ни внушителен библиотечен фонд, но изненадващо споделя:

“Аз имам две библиотеки, едната с научна литература, а другата с художествена литература”, казва Костадинов и добавя, че библиотеката, която показва, е втората.

Той не само открехва вратата на дома си във Варна и ни кани в неговия уют, но и ни представя най-интересното в неговия библиотечен фонд. В него са книги от световната класика за деца и юноши, книгите на Джек Лондон, събрани съчинения на Николай Хайтов, “Библиотека Галактика” и много други.

Костадинов споделя, че обича да поддържа книгите си в добро състояние и когато някоя се повреди от много четене, си я купува отново.

Любимият му автор е Тери Пратчет, а един от любимите му жанрове - фантастичният.

Кандидатът за президент споделя, че чете всеки ден, а поради това че заради служебните му ангажименти разделя времето си между София и Варна, чете по две книги - една в София и една във Варна.

“За мен ден без прочетени страници е загубен”, казва Костадинов във видеото.

Книгата, която чете в момента Костадинов в своя дом във Варна, е “Защитата на Перущица 1876 г.”

“Това е третото издание на книгата на Георги Натев, един от малцината оцелели по време на Априлското въстание”, казва Костадинов във видеото.

Какво още споделя той за себе си и ежедневието си може да видите тук:


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