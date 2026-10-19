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Радев: България може да свърже Европа и Китай ВИДЕО

Радев: България може да свърже Европа и Китай ВИДЕО

19 Октомври, 2026 11:17, обновена 19 Октомври, 2026 11:27 1 156 99

  • румен радев-
  • уан и-
  • китай-
  • българия-
  • свързаност-
  • ван и

Премиерът обсъди с Ван И транспортни, енергийни и дигитални проекти. Китайският външен министър заяви готовност за конкретни инициативи

Радев: България може да свърже Европа и Китай ВИДЕО - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Премиерът Румен Радев заяви, че България вижда възможности в отношенията си с Китай за изграждането на по-добра свързаност между Европа и азиатската държава. Това стана по време на срещата му с китайския външен министър Ван И в София.

„Виждаме перспективите в нашите отношения за изграждането на една по-добра свързаност между Европа и Китай, където България има важно място като врата на Европа по отношение транспортна, енергийна и дигитална свързаност“, заяви Радев.

По думите му посещението на Ван И идва във важен момент за двете държави, региона и света. Премиерът посочи, че страната ни може да предложи условия за инвестиции в електрическите автомобили, енергетиката, селското стопанство и високите технологии.

Радев подчерта, че целта е отношенията да се развиват чрез конкретни съвместни проекти, а не да се ограничават до традиционната търговия. Той припомни, че България е втората държава в света, признала Китайската народна република и установила дипломатически отношения с нея.

Пекин очаква конкретни проекти

Ван И заяви, че Китай е готов да работи с българската страна за задълбочаване на политическото доверие и за постигане на осезаеми резултати.

„Между Китай и България има дълбоко сътрудничество. Готови сме да работим с българските приятели, да задълбочим взаимното политическо доверие и да постигнем осезаеми проекти в полза на народите на двете страни“, каза китайският външен министър.

Той предаде поздрави и най-добри пожелания от президента на Китай Си Дзинпин и от премиера Ли Цян. Ван И определи Румен Радев като политик със стратегическа визия и прагматично отношение.

Двамата обсъдиха развитието на двустранните отношения, разширяването на сътрудничеството и актуални международни въпроси. Радев посочи, че запазва добри спомени от посещението си в Китай през 2019 г., когато заедно със Си Дзинпин е приел декларация за издигане на отношенията между България и Китай до ниво на стратегическо партньорство.

Визитата е част от обиколка в региона

Посещението на Ван И в България е част от дипломатическа обиколка от 14 до 20 октомври, която включва още Азербайджан, Черна гора и Хърватия. Маршрутът обхваща държави, свързани с транспортните и логистичните връзки между Китай и европейските пазари.

Китайският външен министър е в България за първи път от 2015 г. В София той ще разговаря и с министъра на външните работи Велислава Петрова.

Източници: novini.bg, nova.bg, dnes.dir.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    19 5 Отговор
    Може ако излезе от ЕС .

    11:18 19.10.2026

  • 2 Позорът Радев

    33 8 Отговор
    Раси измишльотини. Има ли идиоти, които да му вярват?

    Коментиран от #36

    11:19 19.10.2026

  • 3 Позорът Радев

    24 5 Отговор
    Ръси

    11:19 19.10.2026

  • 4 русофил

    12 2 Отговор
    И аз така! Когато искам да отида от къщи в мола, задължително минавам през тоалетната на автогарата!

    11:21 19.10.2026

  • 5 Унибит

    20 13 Отговор
    Комунистите се събраха, това е лошо за България! Тези които хвалят комунистите и Китай да си зададат 1 въпрос биха ли напуснали България и ЕС и да отидат в комунистическия рай Китай!? А ако махнем визите за китайците, всички ще избягат от комунистите в посока ЕС, факт.

    Коментиран от #43, #53

    11:21 19.10.2026

  • 6 Роки

    27 4 Отговор
    Защо минималната работна заплата не е 1000.евро, при положение,че цените скочиха 144% ?

    Коментиран от #60

    11:23 19.10.2026

  • 7 Анонимен

    12 4 Отговор
    РАДЕВа къде е ПУТИН липсва ОСТАВКА

    11:24 19.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 нано

    14 9 Отговор
    Китайците могат да построят ам Хемус за 2 месеца

    11:28 19.10.2026

  • 10 Айде да оправим

    19 3 Отговор
    Спекулата с цените на храната и лекарствата първо.

    11:29 19.10.2026

  • 11 гост

    19 3 Отговор
    Тези много приказват, гръмки думи, но нищо не правят, освен глупости разбира се. Мислехме си, че боко е зле, но тези избират рибата, всеки ден нови глупости!

    11:29 19.10.2026

  • 12 китай няма нужда

    15 8 Отговор
    вие да го свързвате с който и да е

    11:30 19.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Ком

    8 1 Отговор
    Преди дни там си играх с приемника на телевизията и намерих 3 китайски канала

    11:30 19.10.2026

  • 15 Пламен

    14 2 Отговор
    Вместо да дрънкаш глупости, виж че тук е само скъпотия.
    Не вижда ли какво става в Черно море...щял да свързва Европа с Китай...

    11:31 19.10.2026

  • 16 Мда

    8 1 Отговор
    Ван е голяма клечка

    11:32 19.10.2026

  • 17 Фен

    7 21 Отговор
    Западна Европа умира. Бъдещето е с Китай. Свиквайте.

    Коментиран от #25, #34, #70

    11:33 19.10.2026

  • 18 КиКи

    16 3 Отговор
    Рундю ни води към БРИКС!

    Коментиран от #20

    11:34 19.10.2026

  • 19 Надявам

    8 3 Отговор
    Се Велиславчето да не отде на сращата само по жартиери, спомя ме си с турците 🤣🤣🤣

    11:36 19.10.2026

  • 20 Дякон Унуфрий Араллампиев

    7 16 Отговор

    До коментар #18 от "КиКи":

    Исторически шанс за България Китай е единственото ни спасение За две години България няма да я познаете И пътища ще направят и заводи и мостове Дано стане зделката

    Коментиран от #23, #32, #37, #64

    11:37 19.10.2026

  • 21 Стига ! Глупави !

    11 1 Отговор
    Химери !

    11:38 19.10.2026

  • 22 Мунчо

    14 5 Отговор
    Мунчо, Мунчо, Китай е един милиард и 400 млн. население, ние 6 милиона, какви коридори, какви технологии, какви дигитални проекти, какви пет лева,
    Мунчо! С празно чекмедже нищо се неправи! Ти всъщност това и правиш,нищо,
    ама нищо!

    11:38 19.10.2026

  • 23 Ганчев

    11 4 Отговор

    До коментар #20 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Китайско ще ти се стори по-зле от турско.Това е за отбелязване.

    11:39 19.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Питане

    9 1 Отговор
    Моста кой ще го строи - ние, или китайците ???
    Задължително трасето през Москва ли ще е ???

    11:41 19.10.2026

  • 27 Този, който е изтрил коментара

    8 2 Отговор
    Относно разликата в познанията и дипломатическите познания, умения и пракити на китайския и турския външен министър и наш Радев е същият неук както и последния!

    11:43 19.10.2026

  • 28 пффф

    8 5 Отговор
    Колкото вързахте еврото и бюджета , неможачи

    11:43 19.10.2026

  • 29 Госあ

    5 2 Отговор
    Много добре! Платените да .....

    11:44 19.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Кирето

    6 0 Отговор
    Народна република България (която признава КНР на 3 октомври 1949 г. – само ден след Съветския съюз

    11:44 19.10.2026

  • 32 честен ционист

    7 1 Отговор

    До коментар #20 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Като в Колумбия и Черна Гора паднаха китайските магистрали на завишени цени.

    11:44 19.10.2026

  • 33 Манчо

    8 3 Отговор
    Рундьо, Рундьо, Боташ ефенди, да беше питал Ван И китаеца, как борят спекулата, силната олигархия,как пълнят кошницата на
    близо 1,5 млрд. то население на Китай?
    Олиархията на стадиона, от упор, при нас трудовото население, ежедневно!

    11:45 19.10.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Евроатлантик

    3 7 Отговор

    До коментар #2 от "Позорът Радев":

    Сглобкаджии от всички страни съеднявайте се! Така както заедно вкарахме еврото, прецакахме Конституцията, дадохме всичко на Украйна, построихме Баба Алино, избрахме кмета на София на балотажа, така нека дружно подкрепим кандидата на ПП, ДБ! Защото ГЕРБ- ДПС + ПП, ДБ = вечна дружба, заедно срещу новото управление!

    Коментиран от #42

    11:47 19.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Нещо ,

    7 3 Отговор
    което никога няма да стане ! Китайците са изключително лоялни , честни и сигурни партньори , но изключително обстойно и дълго проверяват партньорите си ! Да вземат лъжец за посредник е пълен абсурд !

    11:47 19.10.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Ханс

    8 1 Отговор
    Най - известия китайски строеж в Европа е навеса на една сръбска гара...

    11:48 19.10.2026

  • 41 604

    5 2 Отговор
    Космос, ИИ та...ся и чайнътъ....въх вааааа крадеф голем пуполист измекяр на олигарси...напълни бг с непалци и всякви врунгел само за твойте олигарси мислиш мистър кеш?!

    11:48 19.10.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Глупост

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Унибит":

    Извън Китай живеят над 100 млн. Пишеш колко да не заспиш.

    11:50 19.10.2026

  • 44 България може !

    5 1 Отговор
    Но Само Клепа !

    Гащите !

    11:51 19.10.2026

  • 45 Търновец

    8 2 Отговор
    И какво - Радев праща хора да просят още пари в Брюксел а важни проекти за Турция и Китай - докога ще ни търпят? А Радев чувал ли е с топенето на ледовете Китайски търговски кораби използуват Северния океан за да карат стока в ЕС

    11:51 19.10.2026

  • 46 6135

    3 8 Отговор
    Стъпка в правилна посока, но много закъсняла.

    Сърбия вече доста успешно свързва Китай с Европа и е делеч по-надежден партньор от България.

    Нашето единствено предимство би било това, че сме в ЕС.

    Дали ще си изиграем картите правилно и дали задграничните господари ще разрешат и дали нашата прословута корупция няма да убие нещата в зародиш е съвсем друга история.

    11:52 19.10.2026

  • 47 Ел Мунчо

    7 1 Отговор
    И за чий х и е Китай на Европа....

    Коментиран от #56

    11:52 19.10.2026

  • 48 Грую

    10 2 Отговор
    Този бездарнике свързва два различни свята Европа и Китай! Нашият Мунчо е като Мао, само че в България, два свята и много недоимък! Мъка Рундьо, мъка Боташ!

    11:53 19.10.2026

  • 49 БАБА КОРНИ

    7 0 Отговор
    Тоя обича да спи на мокри вестници, които аз му постилам!

    11:57 19.10.2026

  • 50 Нерито

    3 2 Отговор
    Този изплиска легена докрай! Каква Европа, там няма тотално нищо и щета, с Китай! Няма място и за сравнение, Рундьо!

    11:58 19.10.2026

  • 51 Този

    9 1 Отговор
    човек кога намира време толкова много глупости да твори

    11:58 19.10.2026

  • 52 краст...магаре

    5 0 Отговор
    в китай управляват комунисти,в българия също,ами намират се!

    12:02 19.10.2026

  • 53 Иванов

    1 8 Отговор

    До коментар #5 от "Унибит":

    По-добре китайските комунисти, отколкото европейските либерали- прогресисти!

    Коментиран от #59

    12:03 19.10.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Може да свърже

    1 0 Отговор
    През воюващия Иран, през воюващата Русия или през морските битки в Черно море. Но най-сигурно по въздуха.

    12:04 19.10.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Абсурдистан

    5 0 Отговор
    Определено не го слуша главата. Нито имаме силни позиции с Китай, нито Европа ни има доверие, ни тоя има достатъчно сиво.

    12:04 19.10.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Киро

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Роки":

    А защо не 2000?

    12:06 19.10.2026

  • 61 Мериленд

    4 0 Отговор
    Не му ли е ясно, че китай се стреми да ни завладее икономически. Погледнете колко много икономиката на Сърбия зависи от Китай. И не забравяйте козирката на гарата, построена от китайци, която падна. Китай се стремят да те направят икономически много зависим

    12:06 19.10.2026

  • 62 Иванов

    3 3 Отговор
    Радев, да те светна. Те отдавна са в Европа, а Урсула се чуди как да оправи дефицита. Пак закъсняхме!

    Коментиран от #67

    12:06 19.10.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Мериленд

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Много тъпо звучи. Чети повече за икономиката на Китай

    12:08 19.10.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Ами сега?

    6 1 Отговор
    Сега вече с китайците ли ще ставаме "братя"? Май целта е по скоро да се дистанцитаме от Европа, която както всички останали се ооитва да ограничи китайската инвазия доколкото е възможно.

    12:09 19.10.2026

  • 67 тотев

    3 1 Отговор

    До коментар #62 от "Иванов":

    защо сам си слагате + ?

    12:09 19.10.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Бизнес с Китай?

    6 1 Отговор
    Все едно от костенурка вълна да стрижеш! Който се е пробвал да изкара пари от китайци ще го потвърди

    12:10 19.10.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Наблюдател

    3 0 Отговор
    Виждам, че мнозинството не е съгласно Радев да свърже Европа с Китай. Работата е там, че европейци и американци си изнесоха производствата там. Първо за по-евтино, а днес и защото китайците се справят по-добре. Когато искат, разбира се. Китай например заля Европа с електрически коли, битови уреди и боклуци еднодневки за без пари. Дори Тръмп не успя с митата си и клекна.

    Коментиран от #97

    12:11 19.10.2026

  • 73 ХАХАХА😂

    5 0 Отговор
    Мунчо счупи неостромера🤣🤣🤣

    12:12 19.10.2026

  • 74 Македония трябва

    1 5 Отговор
    да стане свободна икономическа зона за Китай и за 2 години ще дръпне с 200 пред нас еврозонската пасмина ...

    12:13 19.10.2026

  • 75 свръзката

    2 0 Отговор
    един отпред и един отзад

    12:13 19.10.2026

  • 76 Айде бе,

    2 0 Отговор

    До коментар #58 от "Българин":

    Ти по времето на динозаврите ли си бил ученик? Още през 1982 г., според тогаващната статистика, Китай стана първата държава в света надхвърлила милиард население.

    12:13 19.10.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Хаха

    5 1 Отговор
    Тоя не може да си върже гащите сам,ама щял да вързва Европа с Китай.

    12:14 19.10.2026

  • 79 Пенев

    5 0 Отговор
    Има ли наивници?

    12:15 19.10.2026

  • 80 Дзак

    2 2 Отговор
    Даже е закъснял!

    12:15 19.10.2026

  • 81 на лов за еврозонски едноклетъчни

    4 1 Отговор
    Тоя преди изборите говори винаги обратното на това което прави в последствие.

    12:16 19.10.2026

  • 82 Старчо Сарача

    3 0 Отговор
    Браво бе радеф! Как пък никой до сега не се е сетил? А какво се случва с мораториума за ненападение на кораби в Черно море?

    12:16 19.10.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 България освен "Врата"

    1 4 Отговор
    Няма да е лошо обаче първо и зона свободна от атлантици да стане също. Това е задължително условие ако се търси просперитет. И елиминиране на всички вредни решения на ЕК ...

    12:18 19.10.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Скептик

    3 1 Отговор
    Глупостите на търкалета! Най-много България да стане - като най-слабото звено в ЕС, "задна врата, през която безконтролно да нахлуват на европейския общ пазар всякакви китайски стоки на ниски цени, които да правят дъмпинг на европейските производители! България трябва много да внимава да не се превърне в един голям "пазар - Илиянци"!

    Коментиран от #94

    12:21 19.10.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Пътят на Копринката

    3 0 Отговор
    Пътят на Копринката! Пардон!! Коприната...

    12:23 19.10.2026

  • 89 Русофил

    3 0 Отговор
    Без китайско робство ,моля

    12:24 19.10.2026

  • 90 Жалкият Рундю

    1 1 Отговор
    България може да свърже не Европа и Китай а България с Грузия която пък си е свързана с Китай ! Европа добре си е свързана с Китай и през Русия и Беларус ами атлантическите боклуци в ЕК само проблеми създават и тъпотии мислят. Ей това е проблема както и митата ...

    12:25 19.10.2026

  • 91 бъдещ съдия от народния съд

    1 1 Отговор
    Бяхме свързани с най-богатата страна на ресурси Русия и всичко ни беше евтино.Евроатлантиците унищожихте всичко сега ще ми правите безсмислени свръзки само и само са законно по вашите закони да крадене на евро пари с шепа тарикати

    12:26 19.10.2026

  • 92 4567

    0 2 Отговор
    Всичко е геополитика! Ние сме колкото един квартал от голям китайски град. С не много пари и в изключително кратки срокове Китай може да построи огромна производствена площадка на територията на България. Ще произвежда всичко за европейския пазар. На удобно място сме. Всичко ще се преобрази. Това ще е огромна полза за нас, но ..... ЕС няма да позволи.

    12:26 19.10.2026

  • 93 ААААА

    0 0 Отговор
    Празни надежди г-н Радев.
    Едно са любезни празни приказки за политическо доверие. Съвсем друго е икономическо сътрудничество. Кой ще сътрудничи с най-корумпираната държава в Европа?

    12:27 19.10.2026

  • 94 4567

    2 0 Отговор

    До коментар #86 от "Скептик":

    Кое у Вас не е китайско сега? Или поне произведено в Европа?

    12:27 19.10.2026

  • 95 сърбия

    1 1 Отговор
    е задлъжняла с над3.5 милиарда евро към китайците.Чичо боташ колкото е умен и наведен ,да видим колко ще ни прецака.Територията икономически и политически отива към тотален крах, но вие си го избрахте чорапа.

    Коментиран от #96

    12:28 19.10.2026

  • 96 4567

    0 0 Отговор

    До коментар #95 от "сърбия":

    Зависи как са подписани договорите!

    12:30 19.10.2026

  • 97 Жалкият Рундю ли бил искал

    0 0 Отговор

    До коментар #72 от "Наблюдател":

    Да свърже Европа с Китай ? Не думай ... и за това набухаха 5 евро на продукт в малка пратка до 150 евро нали? Тва че дрънка глупости а прави точно обратното при него е много сериозна психиатрична диагноза пич... Впрочем в Грузия всичко е на 50% поне от цените тук. От автомобилите до пирончето. И всяка доставка от Китай е без мито в рамките на 7 работни дни ...А ние тук лапаме урсулски мухи

    12:33 19.10.2026

  • 98 Реалност

    0 0 Отговор
    За Китай България е точка на картата. Малко точка.

    12:36 19.10.2026

  • 99 ПБ-Партия БО(га)ТАШ

    1 0 Отговор
    ТО МНОГО ДОБРЕ ЗВУЧИ,АМА СЛЕД НОВА ГОДИНА р "ум€н" € ДО$ВИДАНИЯ!:))

    12:36 19.10.2026

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