Радев: България може да свърже Европа и Китай ВИДЕО

Премиерът Румен Радев заяви, че България вижда възможности в отношенията си с Китай за изграждането на по-добра свързаност между Европа и азиатската държава. Това стана по време на срещата му с китайския външен министър Ван И в София.

„Виждаме перспективите в нашите отношения за изграждането на една по-добра свързаност между Европа и Китай, където България има важно място като врата на Европа по отношение транспортна, енергийна и дигитална свързаност“, заяви Радев.

По думите му посещението на Ван И идва във важен момент за двете държави, региона и света. Премиерът посочи, че страната ни може да предложи условия за инвестиции в електрическите автомобили, енергетиката, селското стопанство и високите технологии.

Радев подчерта, че целта е отношенията да се развиват чрез конкретни съвместни проекти, а не да се ограничават до традиционната търговия. Той припомни, че България е втората държава в света, признала Китайската народна република и установила дипломатически отношения с нея.

Пекин очаква конкретни проекти

Ван И заяви, че Китай е готов да работи с българската страна за задълбочаване на политическото доверие и за постигане на осезаеми резултати.

„Между Китай и България има дълбоко сътрудничество. Готови сме да работим с българските приятели, да задълбочим взаимното политическо доверие и да постигнем осезаеми проекти в полза на народите на двете страни“, каза китайският външен министър.

Той предаде поздрави и най-добри пожелания от президента на Китай Си Дзинпин и от премиера Ли Цян. Ван И определи Румен Радев като политик със стратегическа визия и прагматично отношение.

Двамата обсъдиха развитието на двустранните отношения, разширяването на сътрудничеството и актуални международни въпроси. Радев посочи, че запазва добри спомени от посещението си в Китай през 2019 г., когато заедно със Си Дзинпин е приел декларация за издигане на отношенията между България и Китай до ниво на стратегическо партньорство.

Визитата е част от обиколка в региона

Посещението на Ван И в България е част от дипломатическа обиколка от 14 до 20 октомври, която включва още Азербайджан, Черна гора и Хърватия. Маршрутът обхваща държави, свързани с транспортните и логистичните връзки между Китай и европейските пазари.

Китайският външен министър е в България за първи път от 2015 г. В София той ще разговаря и с министъра на външните работи Велислава Петрова.

Източници: novini.bg, nova.bg, dnes.dir.bg