Радев: България може да свърже Европа и Китай ВИДЕО

Премиерът Румен Радев заяви, че България вижда възможности в отношенията си с Китай за изграждането на по-добра свързаност между Европа и азиатската държава. Това стана по време на срещата му с китайския външен министър Ван И в София.
„Виждаме перспективите в нашите отношения за изграждането на една по-добра свързаност между Европа и Китай, където България има важно място като врата на Европа по отношение транспортна, енергийна и дигитална свързаност“, заяви Радев.
По думите му посещението на Ван И идва във важен момент за двете държави, региона и света. Премиерът посочи, че страната ни може да предложи условия за инвестиции в електрическите автомобили, енергетиката, селското стопанство и високите технологии.
Радев подчерта, че целта е отношенията да се развиват чрез конкретни съвместни проекти, а не да се ограничават до традиционната търговия. Той припомни, че България е втората държава в света, признала Китайската народна република и установила дипломатически отношения с нея.
Пекин очаква конкретни проекти
Ван И заяви, че Китай е готов да работи с българската страна за задълбочаване на политическото доверие и за постигане на осезаеми резултати.„Между Китай и България има дълбоко сътрудничество. Готови сме да работим с българските приятели, да задълбочим взаимното политическо доверие и да постигнем осезаеми проекти в полза на народите на двете страни“, каза китайският външен министър.
Той предаде поздрави и най-добри пожелания от президента на Китай Си Дзинпин и от премиера Ли Цян. Ван И определи Румен Радев като политик със стратегическа визия и прагматично отношение.
Двамата обсъдиха развитието на двустранните отношения, разширяването на сътрудничеството и актуални международни въпроси. Радев посочи, че запазва добри спомени от посещението си в Китай през 2019 г., когато заедно със Си Дзинпин е приел декларация за издигане на отношенията между България и Китай до ниво на стратегическо партньорство.
Визитата е част от обиколка в региона
Посещението на Ван И в България е част от дипломатическа обиколка от 14 до 20 октомври, която включва още Азербайджан, Черна гора и Хърватия. Маршрутът обхваща държави, свързани с транспортните и логистичните връзки между Китай и европейските пазари.
Китайският външен министър е в България за първи път от 2015 г. В София той ще разговаря и с министъра на външните работи Велислава Петрова.
Източници: novini.bg, nova.bg, dnes.dir.bg
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
11:18 19.10.2026
2 Позорът Радев
Коментиран от #36
11:19 19.10.2026
3 Позорът Радев
11:19 19.10.2026
4 русофил
11:21 19.10.2026
5 Унибит
Коментиран от #43, #53
11:21 19.10.2026
6 Роки
Коментиран от #60
11:23 19.10.2026
7 Анонимен
11:24 19.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 нано
11:28 19.10.2026
10 Айде да оправим
11:29 19.10.2026
11 гост
11:29 19.10.2026
12 китай няма нужда
11:30 19.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Ком
11:30 19.10.2026
15 Пламен
Не вижда ли какво става в Черно море...щял да свързва Европа с Китай...
11:31 19.10.2026
16 Мда
11:32 19.10.2026
17 Фен
Коментиран от #25, #34, #70
11:33 19.10.2026
18 КиКи
Коментиран от #20
11:34 19.10.2026
19 Надявам
11:36 19.10.2026
20 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #18 от "КиКи":Исторически шанс за България Китай е единственото ни спасение За две години България няма да я познаете И пътища ще направят и заводи и мостове Дано стане зделката
Коментиран от #23, #32, #37, #64
11:37 19.10.2026
21 Стига ! Глупави !
11:38 19.10.2026
22 Мунчо
Мунчо! С празно чекмедже нищо се неправи! Ти всъщност това и правиш,нищо,
ама нищо!
11:38 19.10.2026
23 Ганчев
До коментар #20 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":Китайско ще ти се стори по-зле от турско.Това е за отбелязване.
11:39 19.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Питане
Задължително трасето през Москва ли ще е ???
11:41 19.10.2026
27 Този, който е изтрил коментара
11:43 19.10.2026
28 пффф
11:43 19.10.2026
29 Госあ
11:44 19.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Кирето
11:44 19.10.2026
32 честен ционист
До коментар #20 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":Като в Колумбия и Черна Гора паднаха китайските магистрали на завишени цени.
11:44 19.10.2026
33 Манчо
близо 1,5 млрд. то население на Китай?
Олиархията на стадиона, от упор, при нас трудовото население, ежедневно!
11:45 19.10.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Евроатлантик
До коментар #2 от "Позорът Радев":Сглобкаджии от всички страни съеднявайте се! Така както заедно вкарахме еврото, прецакахме Конституцията, дадохме всичко на Украйна, построихме Баба Алино, избрахме кмета на София на балотажа, така нека дружно подкрепим кандидата на ПП, ДБ! Защото ГЕРБ- ДПС + ПП, ДБ = вечна дружба, заедно срещу новото управление!
Коментиран от #42
11:47 19.10.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Нещо ,
11:47 19.10.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Ханс
11:48 19.10.2026
41 604
11:48 19.10.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Глупост
До коментар #5 от "Унибит":Извън Китай живеят над 100 млн. Пишеш колко да не заспиш.
11:50 19.10.2026
44 България може !
Гащите !
11:51 19.10.2026
45 Търновец
11:51 19.10.2026
46 6135
Сърбия вече доста успешно свързва Китай с Европа и е делеч по-надежден партньор от България.
Нашето единствено предимство би било това, че сме в ЕС.
Дали ще си изиграем картите правилно и дали задграничните господари ще разрешат и дали нашата прословута корупция няма да убие нещата в зародиш е съвсем друга история.
11:52 19.10.2026
47 Ел Мунчо
Коментиран от #56
11:52 19.10.2026
48 Грую
11:53 19.10.2026
49 БАБА КОРНИ
11:57 19.10.2026
50 Нерито
11:58 19.10.2026
51 Този
11:58 19.10.2026
52 краст...магаре
12:02 19.10.2026
53 Иванов
До коментар #5 от "Унибит":По-добре китайските комунисти, отколкото европейските либерали- прогресисти!
Коментиран от #59
12:03 19.10.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Може да свърже
12:04 19.10.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Абсурдистан
12:04 19.10.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Киро
До коментар #6 от "Роки":А защо не 2000?
12:06 19.10.2026
61 Мериленд
12:06 19.10.2026
62 Иванов
Коментиран от #67
12:06 19.10.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Мериленд
До коментар #20 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":Много тъпо звучи. Чети повече за икономиката на Китай
12:08 19.10.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Ами сега?
12:09 19.10.2026
67 тотев
До коментар #62 от "Иванов":защо сам си слагате + ?
12:09 19.10.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Бизнес с Китай?
12:10 19.10.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Наблюдател
Коментиран от #97
12:11 19.10.2026
73 ХАХАХА😂
12:12 19.10.2026
74 Македония трябва
12:13 19.10.2026
75 свръзката
12:13 19.10.2026
76 Айде бе,
До коментар #58 от "Българин":Ти по времето на динозаврите ли си бил ученик? Още през 1982 г., според тогаващната статистика, Китай стана първата държава в света надхвърлила милиард население.
12:13 19.10.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Хаха
12:14 19.10.2026
79 Пенев
12:15 19.10.2026
80 Дзак
12:15 19.10.2026
81 на лов за еврозонски едноклетъчни
12:16 19.10.2026
82 Старчо Сарача
12:16 19.10.2026
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 България освен "Врата"
12:18 19.10.2026
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Скептик
Коментиран от #94
12:21 19.10.2026
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Пътят на Копринката
12:23 19.10.2026
89 Русофил
12:24 19.10.2026
90 Жалкият Рундю
12:25 19.10.2026
91 бъдещ съдия от народния съд
12:26 19.10.2026
92 4567
12:26 19.10.2026
93 ААААА
Едно са любезни празни приказки за политическо доверие. Съвсем друго е икономическо сътрудничество. Кой ще сътрудничи с най-корумпираната държава в Европа?
12:27 19.10.2026
94 4567
До коментар #86 от "Скептик":Кое у Вас не е китайско сега? Или поне произведено в Европа?
12:27 19.10.2026
95 сърбия
Коментиран от #96
12:28 19.10.2026
96 4567
До коментар #95 от "сърбия":Зависи как са подписани договорите!
12:30 19.10.2026
97 Жалкият Рундю ли бил искал
До коментар #72 от "Наблюдател":Да свърже Европа с Китай ? Не думай ... и за това набухаха 5 евро на продукт в малка пратка до 150 евро нали? Тва че дрънка глупости а прави точно обратното при него е много сериозна психиатрична диагноза пич... Впрочем в Грузия всичко е на 50% поне от цените тук. От автомобилите до пирончето. И всяка доставка от Китай е без мито в рамките на 7 работни дни ...А ние тук лапаме урсулски мухи
12:33 19.10.2026
98 Реалност
12:36 19.10.2026
99 ПБ-Партия БО(га)ТАШ
12:36 19.10.2026