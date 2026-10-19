Огнян Минчев: България не е готова за твърда граница в Черно море

България не е подготвена да постави твърди граници на руската агресия в Черно море, заяви политологът Огнян Минчев пред Българското национално радио. По думите му само за седмица край Бяла и Шабла са потопени два търговски кораба.

Минчев посочи, че Европейският съвет е определил Русия като възможен източник на атаките срещу плавателни съдове в близост до българския и румънския бряг. След двудневните съвещания в Брюксел обаче не са били набелязани конкретни мерки.

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„Една подобна твърда граница би могла да бъде България и Румъния да приемат основния черноморски търговски трафик в своите териториални води, което да ги изложи на преките удари на Москва, ако дроновите удари върху корабите продължат“, заяви Минчев.

Според него подобен подход трябва да бъде съпроводен от колективна защита срещу дронове. Политологът отбеляза, че за такава възможност вече говорят представители на правителството и парламентарното мнозинство, но България изостава сериозно от развитието на съвременните отбранителни технологии.

Минчев: Основният риск е разширяване на конфликта

Минчев изрази несъгласие с позицията на премиера Румен Радев, че високите цени на горивата са най-големият проблем за Европа и че трябва да бъдат подкрепяни всички стъпки за намаляването им.

„Най-големият проблем на Европа е, че от страна на Путин виждаме сериозни опити за разширяване на агресията спрямо Украйна чрез въвличане в конфликта, засега по хибридни механизми, на периферията както на НАТО, така и на Европейския съюз“, каза политологът.

По думите му става въпрос за опити на руския президент Владимир Путин да въвлече в пряк конфликт страните от Източна Европа, НАТО и Европейския съюз. Минчев заяви още, че Путин и американският президент Доналд Тръмп подценяват възможностите на Европа, което според него ще затрудни сътрудничеството между тях.

Прогноза за междинните избори в САЩ

Междинните избори за Конгреса на САЩ на 3 ноември могат да отслабят натиска на администрацията във Вашингтон срещу Европа, прогнозира Минчев. Според него това може да стане както чрез промяна в баланса между Белия дом и Конгреса, така и заради нарастващото вътрешнополитическо противопоставяне в страната.

Политологът предупреди, че реакцията на Тръмп и неговото обкръжение при евентуално поражение крие рискове. Той припомни щурма на Капитолия от 6 януари 2021 г. и заяви, че резултатите от изборите могат да доведат до допълнително напрежение и екстремизиране на политическия живот в САЩ.

Източници: bnrnews.bg