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Пожар избухна край летище Пловдив и авиобаза Крумово

Пожар избухна край летище Пловдив и авиобаза Крумово

19 Октомври, 2026 12:42 737 13

  • пожар-
  • летище пловдив-
  • авиобаза крумово-
  • сухи треви-
  • пловдив

Горят сухи треви, а гъст дим се вижда от километри. На място са изпратени няколко екипа на пожарната

Пожар избухна край летище Пловдив и авиобаза Крумово - 1
Снимка: БНР
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Пожар избухна в местност край летище Пловдив и авиобаза Крумово, съобщи пожарната служба. Огънят е тръгнал от сухи треви, а над района се е разпрострял гъст дим, който се вижда от километри.

На място са изпратени няколко екипа огнеборци. От пожарната съобщиха:

„Горят сухи треви.“

Към последната публикувана информация действията по гасенето продължават.

Не се съобщава за пострадали хора. Няма данни и за нанесени материални щети. Причините за възникването на пожара предстои да бъдат изяснени от компетентните органи.

Пожарът е в района на село Крумово, община Родопи. До момента няма съобщение за промени в работата на летище Пловдив или за ограничаване на полетите.

Източници: marica.bg, glasnews.bg, bnrnews.bg


Пловдив / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мирчев

    3 1 Отговор
    Руски терористи.

    12:46 19.10.2026

  • 2 Анджо

    4 2 Отговор
    Защо ги гасят? Да наблюдават огъня и сухите треви да изгорят , така помагаш на природата.

    12:46 19.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Питане

    4 0 Отговор
    Случайно "братя" да са били на пикник ???

    Коментиран от #10

    12:55 19.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Очевидец

    4 0 Отговор
    Редовно се палят на това място и никой не взема мерки да не се случва!

    12:59 19.10.2026

  • 7 Пешо

    5 0 Отговор
    Знаех си аз.Някой се мъчи да подпали новите айроплани.Аци да ги дръпнат в някой музей или при машините за гласуване.Там има място.Ще ги охраняват поне с мадуромките.Тези самолети така и няма да полетят,защото не ни дават.Това е истината.И по-добре защото подръжка и въоръжение са страхотно скъпи.Набутването с тях е огромна грешка.Затова пък на всеки самолет си имаме по двама генерали.

    13:00 19.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Звездоброец

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Питане":

    Не са братя....аз с очите си видях Путин да се навърта там.

    Коментиран от #12

    13:15 19.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Оги

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "Звездоброец":

    И черната пантера мина от там, която я гонихме из планините. Там е.

    13:22 19.10.2026

  • 13 Оня с коня

    4 1 Отговор
    Укрите в България пак извършват диверсии за да ни вкарат във война с братска Русия!

    13:31 19.10.2026

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