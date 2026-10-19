Пожар избухна край летище Пловдив и авиобаза Крумово

Пожар избухна в местност край летище Пловдив и авиобаза Крумово, съобщи пожарната служба. Огънят е тръгнал от сухи треви, а над района се е разпрострял гъст дим, който се вижда от километри.

На място са изпратени няколко екипа огнеборци. От пожарната съобщиха:

„Горят сухи треви.“

Към последната публикувана информация действията по гасенето продължават.

Не се съобщава за пострадали хора. Няма данни и за нанесени материални щети. Причините за възникването на пожара предстои да бъдат изяснени от компетентните органи.

Пожарът е в района на село Крумово, община Родопи. До момента няма съобщение за промени в работата на летище Пловдив или за ограничаване на полетите.

Източници: marica.bg, glasnews.bg, bnrnews.bg