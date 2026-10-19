Пожар избухна край летище Пловдив и авиобаза Крумово

Пожар избухна в местност край летище Пловдив и авиобаза Крумово, съобщи пожарната служба. Огънят е тръгнал от сухи треви, а над района се е разпрострял гъст дим, който се вижда от километри.
На място са изпратени няколко екипа огнеборци. От пожарната съобщиха:„Горят сухи треви.“
Към последната публикувана информация действията по гасенето продължават.
Не се съобщава за пострадали хора. Няма данни и за нанесени материални щети. Причините за възникването на пожара предстои да бъдат изяснени от компетентните органи.
Пожарът е в района на село Крумово, община Родопи. До момента няма съобщение за промени в работата на летище Пловдив или за ограничаване на полетите.
Източници: marica.bg, glasnews.bg, bnrnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мирчев
12:46 19.10.2026
2 Анджо
12:46 19.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Питане
Коментиран от #10
12:55 19.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Очевидец
12:59 19.10.2026
7 Пешо
13:00 19.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Звездоброец
До коментар #4 от "Питане":Не са братя....аз с очите си видях Путин да се навърта там.
Коментиран от #12
13:15 19.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Оги
До коментар #10 от "Звездоброец":И черната пантера мина от там, която я гонихме из планините. Там е.
13:22 19.10.2026
13 Оня с коня
13:31 19.10.2026