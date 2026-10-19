Сигнали за бомби в различни институции в София

Сигнали за бомби са получени в различни институции в София, съобщиха от СДВР за Novini.bg.

Novini.bg съобщи, че сигнал за взривно устройство е получен в Административен съд София-град (АССГ).

От полицията не уточняват къде и колко са сигналите в столицата.

Посетителите и работещите в Националната здравноосигурителна каса са били евакуирани от сградата тази сутрин, съобщава БТА.

Припомняме, че в началото на месеца бяха получени сигнали за взривни устройства за детски градини и учебни заведения в София. Подобни сигнали бяха получени и в Бургас, Шумен, Ловеч и Разград.