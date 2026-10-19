Сигнали за бомби в различни институции в София

Сигнали за бомби са получени в различни институции в София, съобщиха от СДВР за Novini.bg.
Novini.bg съобщи, че сигнал за взривно устройство е получен в Административен съд София-град (АССГ).
От полицията не уточняват къде и колко са сигналите в столицата.
Посетителите и работещите в Националната здравноосигурителна каса са били евакуирани от сградата тази сутрин, съобщава БТА.
Припомняме, че в началото на месеца бяха получени сигнали за взривни устройства за детски градини и учебни заведения в София. Подобни сигнали бяха получени и в Бургас, Шумен, Ловеч и Разград.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 0тец Дионисий
12:26 19.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.