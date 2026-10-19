Жена загина при пожар в дома си в Пловдив

Жена загина при пожар в Пловдив, съобщават от МВР.

Разследващи от Второ РУ изясняват всички факти и обстоятелства около пожар, при който е настъпила смъртта на 63-годишна жена.

Сигналът за поява на пламъци от адрес на бул. „Христо Ботев“ в областния град постъпилоколо 22.45 ч. в петък.

След приключване на гасителните действия в жилището е открито безжизненото тяло на неговата обитателка.

Местопроизшествието е запазено, извършен е оглед. Предстои материалите по образуваното досъдебно производство да бъдат внесени в Районна прокуратура – Пловдив.