Йотова и Ван И обсъдиха нови стъпки за сътрудничество

Президентът Илияна Йотова и китайският външен министър Ван И обсъдиха в София възможности за засилване на двустранното сътрудничество между България и Китай. Сред поставените въпроси са улесняването на достъпа на български стоки до китайския пазар и откриването на директна авиолиния между София и Пекин.
По информация на „Епицентър“ Йотова е посочила, че директната въздушна връзка би създала условия за повече бизнес контакти и за развитие на културните отношения между двата народа. Българската страна поставя акцент и върху възможностите за по-лесен износ на българска продукция за Китай.„Трябва да оставим на децата си сигурен свят, в който да развиват потенциала си“, е заявила Илияна Йотова.
Ван И е благодарил на държавния глава за последователната ѝ подкрепа за развитието на българо-китайските отношения. Китайският външен министър е отбелязал и изказването на Йотова пред 81-вата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, където тя постави акцент върху необходимостта от мир и използването на диалога за преодоляване на международните различия.
Поредна среща на високо равнище
Разговорът се проведе след серия от дипломатически контакти между София и Пекин. В края на септември Йотова обсъди перспективите пред двустранното сътрудничество с китайския вицепрезидент Хан Джън в рамките на сесията на Общото събрание на ООН.
Тогава беше припомнено, че отношенията между България и Китай се развиват като стратегическо партньорство след подписаната през 2019 г. съвместна декларация между президентите Румен Радев и Си Дзинпин. Сред обсъжданите области са земеделието, търговията, образованието и културата.
Посещението на Ван И в България е част от дипломатическа обиколка, която включва още Азербайджан, Хърватия и Черна гора. Китайският външен министър е на визита в региона с фокус върху търговските връзки, инвестициите, туризма и инфраструктурното сътрудничество.
Към момента не са обявени конкретни срокове за откриването на авиолинията или нови подписани споразумения между България и Китай.
Източници: epicenter.bg, eurocom.bg, bta.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 да идва и джили
12:34 19.10.2026
2 Българин
Ние нямаме никакви козове, за това нямаме избори и трябва да приемем китайските платежни и интернет системи. Колкото по-рано го направим, толкова по евтино и безболезнено ще се интегрираме към новият световен ред!
12:34 19.10.2026
3 Евроатлантик
Коментиран от #10
12:35 19.10.2026
4 ха, ха, ха...
12:36 19.10.2026
5 4567
12:38 19.10.2026
6 Малий
Коментиран от #7
12:39 19.10.2026
7 4567
До коментар #6 от "Малий":В Китай са безкомпромисни към подобни изпълнения и вероятно виновните вече са си понесли наказанието.
12:40 19.10.2026
8 Вън от ЕС и НАТО
12:43 19.10.2026
9 Анонимен
Коментиран от #13
12:44 19.10.2026
10 Анонимен
До коментар #3 от "Евроатлантик":ЕГАТИ ТИ ГНУСНИТЕ ЛЪЖИ ЗА МАЛОУМНИЦИТЕ РАДЕВИ ШАРЛАТАНИ РАДЕВ ЙОТОВА ГЮРОВ ТОВА Е СГЛОБАТА
12:46 19.10.2026
11 Йотова пак се спъна
За да оставиш на някой нещо, първо този някой трябва физически да съществува и второ да тма потенциала да го развива! Ти, къде видя деца в България? Една болница не можете да построите, бебета умират, а ти както винаги говориш на едро!
Ван И е дипломат от кариерата, с образование, с потенциал, а ти се пулиштнасреща с глупотевини!
12:46 19.10.2026
12 Йотова
12:48 19.10.2026
13 Окооо
До коментар #9 от "Анонимен":За радост, вие феновете на Шиши и Боко сте изчезващ вид!
12:49 19.10.2026