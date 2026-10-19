Йотова и Ван И обсъдиха нови стъпки за сътрудничество

Президентът Илияна Йотова и китайският външен министър Ван И обсъдиха в София възможности за засилване на двустранното сътрудничество между България и Китай. Сред поставените въпроси са улесняването на достъпа на български стоки до китайския пазар и откриването на директна авиолиния между София и Пекин.

По информация на „Епицентър“ Йотова е посочила, че директната въздушна връзка би създала условия за повече бизнес контакти и за развитие на културните отношения между двата народа. Българската страна поставя акцент и върху възможностите за по-лесен износ на българска продукция за Китай.

„Трябва да оставим на децата си сигурен свят, в който да развиват потенциала си“, е заявила Илияна Йотова.

Ван И е благодарил на държавния глава за последователната ѝ подкрепа за развитието на българо-китайските отношения. Китайският външен министър е отбелязал и изказването на Йотова пред 81-вата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, където тя постави акцент върху необходимостта от мир и използването на диалога за преодоляване на международните различия.

Поредна среща на високо равнище

Разговорът се проведе след серия от дипломатически контакти между София и Пекин. В края на септември Йотова обсъди перспективите пред двустранното сътрудничество с китайския вицепрезидент Хан Джън в рамките на сесията на Общото събрание на ООН.

Тогава беше припомнено, че отношенията между България и Китай се развиват като стратегическо партньорство след подписаната през 2019 г. съвместна декларация между президентите Румен Радев и Си Дзинпин. Сред обсъжданите области са земеделието, търговията, образованието и културата.

Посещението на Ван И в България е част от дипломатическа обиколка, която включва още Азербайджан, Хърватия и Черна гора. Китайският външен министър е на визита в региона с фокус върху търговските връзки, инвестициите, туризма и инфраструктурното сътрудничество.

Към момента не са обявени конкретни срокове за откриването на авиолинията или нови подписани споразумения между България и Китай.

Източници: epicenter.bg, eurocom.bg, bta.bg