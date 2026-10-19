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Йотова и Ван И обсъдиха нови стъпки за сътрудничество

Йотова и Ван И обсъдиха нови стъпки за сътрудничество

19 Октомври, 2026 12:27 415 13

  • илияна йотова-
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Сред темите са улесняването на българския износ за Китай и директна авиолиния между София и Пекин

Йотова и Ван И обсъдиха нови стъпки за сътрудничество - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Президентът Илияна Йотова и китайският външен министър Ван И обсъдиха в София възможности за засилване на двустранното сътрудничество между България и Китай. Сред поставените въпроси са улесняването на достъпа на български стоки до китайския пазар и откриването на директна авиолиния между София и Пекин.

По информация на „Епицентър“ Йотова е посочила, че директната въздушна връзка би създала условия за повече бизнес контакти и за развитие на културните отношения между двата народа. Българската страна поставя акцент и върху възможностите за по-лесен износ на българска продукция за Китай.

„Трябва да оставим на децата си сигурен свят, в който да развиват потенциала си“, е заявила Илияна Йотова.

Ван И е благодарил на държавния глава за последователната ѝ подкрепа за развитието на българо-китайските отношения. Китайският външен министър е отбелязал и изказването на Йотова пред 81-вата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, където тя постави акцент върху необходимостта от мир и използването на диалога за преодоляване на международните различия.

Поредна среща на високо равнище

Разговорът се проведе след серия от дипломатически контакти между София и Пекин. В края на септември Йотова обсъди перспективите пред двустранното сътрудничество с китайския вицепрезидент Хан Джън в рамките на сесията на Общото събрание на ООН.

Тогава беше припомнено, че отношенията между България и Китай се развиват като стратегическо партньорство след подписаната през 2019 г. съвместна декларация между президентите Румен Радев и Си Дзинпин. Сред обсъжданите области са земеделието, търговията, образованието и културата.

Посещението на Ван И в България е част от дипломатическа обиколка, която включва още Азербайджан, Хърватия и Черна гора. Китайският външен министър е на визита в региона с фокус върху търговските връзки, инвестициите, туризма и инфраструктурното сътрудничество.

Към момента не са обявени конкретни срокове за откриването на авиолинията или нови подписани споразумения между България и Китай.

Източници: epicenter.bg, eurocom.bg, bta.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 да идва и джили

    1 0 Отговор
    с фабрика за електромобили

    12:34 19.10.2026

  • 2 Българин

    6 2 Отговор
    Сътрудничеството се свежда до пълно и безусловно подчинение пред интересите на Китай!
    Ние нямаме никакви козове, за това нямаме избори и трябва да приемем китайските платежни и интернет системи. Колкото по-рано го направим, толкова по евтино и безболезнено ще се интегрираме към новият световен ред!

    12:34 19.10.2026

  • 3 Евроатлантик

    5 0 Отговор
    Сглобкаджии от всички страни- съединявайте се! Така както заедно избрахме кмета на София на балотажа, така заедно да подкрепим кандидата на ПП, ДБ! Заедно вкарахме еврото, прецакахме Конституцията, дадохме всичко на Украйна, изгонихме руснаците , построиха баба Атина... ГЕРБ- ДПС + ПП, ДБ = вечна дружба! Заедно срещу новото управление!

    Коментиран от #10

    12:35 19.10.2026

  • 4 ха, ха, ха...

    4 3 Отговор
    Ами те Йотова и руския патриарх полковник Гундяев обсъдиха нови стъпки за сътрудничество.

    12:36 19.10.2026

  • 5 4567

    3 1 Отговор
    Това е запълване на вакуума на пазара! Щатите се опитват да изтеглят всички производства от Европа у тях. И успяват. Китай си гледа интереса и се стреми да запълни тази празнина бързо.

    12:38 19.10.2026

  • 6 Малий

    1 4 Отговор
    Дано не правят като в Сърбия строителни ремонти

    Коментиран от #7

    12:39 19.10.2026

  • 7 4567

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "Малий":

    В Китай са безкомпромисни към подобни изпълнения и вероятно виновните вече са си понесли наказанието.

    12:40 19.10.2026

  • 8 Вън от ЕС и НАТО

    3 0 Отговор
    И засилване на двустранното сътрудничество между България Русия и Китай. Това е истината

    12:43 19.10.2026

  • 9 Анонимен

    1 1 Отговор
    ЙОТОВА НЕ Е НИКАКЪВ ИЗБРАН ПРЕЗИДЕНТ СТИГА ПИСАХТЕ РАДЕВИ ЛЪЖИ ОСТАВКА НА ТАЗИ ГОСПОЖА НАГЛОСТ БЕЗОЧИЕ ОБСЕБИХА П.ЕЗИДЕНСТВОТО ТЕЗИ ДВАМАТА И ЗАЩО ГО ПОЛЗВАТ ЗА ЛИЧНИ ЦЕЛИ ЯВНО ЗАКОНИ ЗА ТЯХ НЯМА

    Коментиран от #13

    12:44 19.10.2026

  • 10 Анонимен

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Евроатлантик":

    ЕГАТИ ТИ ГНУСНИТЕ ЛЪЖИ ЗА МАЛОУМНИЦИТЕ РАДЕВИ ШАРЛАТАНИ РАДЕВ ЙОТОВА ГЮРОВ ТОВА Е СГЛОБАТА

    12:46 19.10.2026

  • 11 Йотова пак се спъна

    0 0 Отговор
    В собствените си заучени фрази.
    За да оставиш на някой нещо, първо този някой трябва физически да съществува и второ да тма потенциала да го развива! Ти, къде видя деца в България? Една болница не можете да построите, бебета умират, а ти както винаги говориш на едро!
    Ван И е дипломат от кариерата, с образование, с потенциал, а ти се пулиштнасреща с глупотевини!

    12:46 19.10.2026

  • 12 Йотова

    0 0 Отговор
    Е като китайски балон над САЩ. Нищо друго и Ван И го знае човека прекрасно

    12:48 19.10.2026

  • 13 Окооо

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Анонимен":

    За радост, вие феновете на Шиши и Боко сте изчезващ вид!

    12:49 19.10.2026

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