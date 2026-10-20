Времето днес, прогноза за вторник, 20 октомври: Валежи и застудяване

Във вторник, 20 октомври, в много райони на България отново се очакват валежи след временно спиране. Според Националния институт по метеорология и хидрология в отделни райони, главно в Източна България, дъждът може да бъде временно интензивен и значителен по количество.

„Във вторник, след временно спиране, отново на много места в страната ще има валежи“, посочва прогнозата на НИМХ. Ще духа умерен северен вятър, който в източните райони ще се усили до силен, а застудяването ще продължи.

Очакваните температури са 6°-16° в София, 11°-20° в Пловдив, 10°-16° във Варна и 10°-18° в Бургас. Данните са публикувани в актуалната прогноза, разпространена от Българската телеграфна агенция.

Прогнозата се промени спрямо публикуваната ден по-рано седмична оценка, която предвиждаше предимно слънчево време, по-значителна облачност над Източна България и максимални температури между 17° и 22°.

Източници: bta.bg