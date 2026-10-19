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Иван Шишков: Ремонтът на пътя между София и Перник в частта на Владая започва тази седмица

Иван Шишков: Ремонтът на пътя между София и Перник в частта на Владая започва тази седмица

19 Октомври, 2026 22:40 651 13

  • иван шишков-
  • софия-
  • перник-
  • владая-
  • тази седмица

Регионалният министър поясни, че за този участък приоритетно са осигурени пари, въпреки че не е имало средства за него.

Иван Шишков: Ремонтът на пътя между София и Перник в частта на Владая започва тази седмица - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

От сряда или четвъртък тази седмица ще започне ремонтът на пътя между София и Перник в частта на Владая. Това съобщи пред журналисти министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков, предават от БТА.

Шишков поясни, че за този участък приоритетно са осигурени пари, въпреки че не е имало средства за него.

Той бе категоричен, че е много по-важно пътищата да станат поне малко по-безопасни въпреки дискофорта, който ще бъде създаден по време на ремонта.

По-рано днес във Видин Шишков коментира, че критичният участък е в тежко, аварийно състояние. За целта са осигурени допълнително средства, така че пътят да е готов за експлоатация през зимния сезон.

„Парите на АПИ бяха похарчени почти във времето, когато все още нашият кабинет не беше влязъл в управление“, напомни Шишков.

В края на септември двама души пострадаха при катастрофа между три превозни средства в района на Владая, а през юли жена на 63 години загина при катастрофа в района на селото.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Винкелщрассе

    3 0 Отговор
    Пуснете метро до Перник бе, не се излагайте.

    Коментиран от #3

    22:47 19.10.2026

  • 2 южната дъга

    0 0 Отговор
    При Владая асфалтът е без дупки, но пътят е трилентов и е тесен за броя превозни средства между Перник и София.
    Ако някой се сети да построи западната дъга на околовръстния път на столицата, то перничани биха използвали магистрала Люлин (построена некачествено от турска фирма с неосигурени свлачища).

    22:48 19.10.2026

  • 3 частни интереси

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Винкелщрассе":

    Има влакови мотриси, но са бавни и несъобразени с работно време (все в полза на частните автобуси)

    22:50 19.10.2026

  • 4 Нали скоро го правихте тоя път бе🤣🤣🤣

    3 0 Отговор
    Сега пак грабежи ще има балъците да копат за шепа оцет🤣🤣🤣

    22:51 19.10.2026

  • 5 Бай Георги

    1 0 Отговор
    Шишков,ти да вземеш да си ходиш,тази кошница не е за теб.

    22:54 19.10.2026

  • 6 Радев,

    1 0 Отговор
    Айди махай го този дървен философ.

    22:57 19.10.2026

  • 7 ИНТЕРЕСНО?

    0 0 Отговор
    Най-добре е метрото да стигне до Перник, че на Владая е кошмар от личните автомобили, сутрин към София, а вечер към Перник.

    Коментиран от #11

    23:19 19.10.2026

  • 8 И сега кво?

    0 1 Отговор
    Ще затварят пътя между София и Перник ли? През Люлин ли ще се минава ?

    23:20 19.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Ясна работата. Пак корупция...

    0 1 Отговор
    приоритетно са осигурени пари, въпреки че не е имало средства за него.... и нама обществена поръчка естествено нали?

    23:22 19.10.2026

  • 11 ИМПЕРИАЛИСТ

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "ИНТЕРЕСНО?":

    ...спомних си влака-метро под Апенините, между Болоня и Фиренце (т. е. Флоренция). Разстоянието го взима за по-малко от 20 минути...

    23:25 19.10.2026

  • 12 Най-добре

    1 0 Отговор
    Да се затвори там завинаги.... Каруцарска Работа....

    Коментиран от #13

    23:31 19.10.2026

  • 13 Под Витушъ ни мой... ИМА вуенни убекти..

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Най-добре":

    Там бият..... И стрелят....

    23:32 19.10.2026

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