Иван Шишков: Ремонтът на пътя между София и Перник в частта на Владая започва тази седмица

От сряда или четвъртък тази седмица ще започне ремонтът на пътя между София и Перник в частта на Владая. Това съобщи пред журналисти министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков, предават от БТА.
Шишков поясни, че за този участък приоритетно са осигурени пари, въпреки че не е имало средства за него.
Той бе категоричен, че е много по-важно пътищата да станат поне малко по-безопасни въпреки дискофорта, който ще бъде създаден по време на ремонта.
По-рано днес във Видин Шишков коментира, че критичният участък е в тежко, аварийно състояние. За целта са осигурени допълнително средства, така че пътят да е готов за експлоатация през зимния сезон.
„Парите на АПИ бяха похарчени почти във времето, когато все още нашият кабинет не беше влязъл в управление“, напомни Шишков.
В края на септември двама души пострадаха при катастрофа между три превозни средства в района на Владая, а през юли жена на 63 години загина при катастрофа в района на селото.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Винкелщрассе
Коментиран от #3
22:47 19.10.2026
2 южната дъга
Ако някой се сети да построи западната дъга на околовръстния път на столицата, то перничани биха използвали магистрала Люлин (построена некачествено от турска фирма с неосигурени свлачища).
22:48 19.10.2026
3 частни интереси
До коментар #1 от "Винкелщрассе":Има влакови мотриси, но са бавни и несъобразени с работно време (все в полза на частните автобуси)
22:50 19.10.2026
4 Нали скоро го правихте тоя път бе🤣🤣🤣
22:51 19.10.2026
5 Бай Георги
22:54 19.10.2026
6 Радев,
22:57 19.10.2026
7 ИНТЕРЕСНО?
Коментиран от #11
23:19 19.10.2026
8 И сега кво?
23:20 19.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Ясна работата. Пак корупция...
23:22 19.10.2026
11 ИМПЕРИАЛИСТ
До коментар #7 от "ИНТЕРЕСНО?":...спомних си влака-метро под Апенините, между Болоня и Фиренце (т. е. Флоренция). Разстоянието го взима за по-малко от 20 минути...
23:25 19.10.2026
12 Най-добре
Коментиран от #13
23:31 19.10.2026
13 Под Витушъ ни мой... ИМА вуенни убекти..
До коментар #12 от "Най-добре":Там бият..... И стрелят....
23:32 19.10.2026