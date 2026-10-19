Иван Шишков: Ремонтът на пътя между София и Перник в частта на Владая започва тази седмица

От сряда или четвъртък тази седмица ще започне ремонтът на пътя между София и Перник в частта на Владая. Това съобщи пред журналисти министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков, предават от БТА.

Шишков поясни, че за този участък приоритетно са осигурени пари, въпреки че не е имало средства за него.

Той бе категоричен, че е много по-важно пътищата да станат поне малко по-безопасни въпреки дискофорта, който ще бъде създаден по време на ремонта.

По-рано днес във Видин Шишков коментира, че критичният участък е в тежко, аварийно състояние. За целта са осигурени допълнително средства, така че пътят да е готов за експлоатация през зимния сезон.

„Парите на АПИ бяха похарчени почти във времето, когато все още нашият кабинет не беше влязъл в управление“, напомни Шишков.

В края на септември двама души пострадаха при катастрофа между три превозни средства в района на Владая, а през юли жена на 63 години загина при катастрофа в района на селото.