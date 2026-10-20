Йотова: Обществото трябва да пази авторитета на лекаря

„За да има лекарят авторитет, той трябва да бъде пазен от цялото общество“, заяви президентът Илияна Йотова на церемонията „Лекар на годината 2026“ в Националния исторически музей в София. Събитието беше посветено на Деня на българския лекар и на 125-годишнината от създаването на Българския лекарски съюз.

Йотова посочи, че сигурността на страната зависи и от труда на медиците. Според нея обществото дължи на лекарите не само признание, но и достойни условия за работа. Президентът подчерта, че наред с напредъка на медицината е необходимо и добро финансиране на здравеопазването.

„Само една спокойна дума понякога лекува повече и дава повече надежда от най-доброто лекарство“, каза Йотова, обръщайки се към медицинската общност. Тя заяви, че лекарите ежедневно дават на пациентите не само лечение, но и човешка надежда.

Донев призова за постоянен диалог

Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев определи промяната в здравеопазването като споделена отговорност. Той заяви, че устойчиви решения могат да бъдат намерени чрез постоянен диалог и сътрудничество между държавата, Българския лекарски съюз, университетите, лечебните заведения и професионалната общност.

Посланието му идва на фона на продължаващия дебат за финансирането, организацията и качеството на здравната система. Донев не посочи конкретен срок или пакет от мерки, но подчерта необходимостта решенията да бъдат търсени съвместно с медицинските и академичните среди.

Министърът на здравеопазването Катя Ивкова заяви, че ведомството ще бъде коректен партньор на медиците и че предложенията им ще бъдат обсъждани открито и прозрачно. На церемонията присъстваха още представители на държавните институции, медицинската и академичната общност, лечебни заведения и лекари от страната.

Проф. Давидов получи отличието „Лекар на годината“

Най-високото отличие на Българския лекарски съюз получи проф. д-р Калоян Давидов. Той е началник на Клиниката по урология и ръководител на Простата центъра в УМБАЛ „Софиямед“, а професионалната му работа включва високоспециализирана хирургия, научна дейност и обучение на млади лекари.

Специалното отличие за лекарска всеотдайност и етика „Д-р Стефан Черкезов“ беше връчено на д-р Ивайло Парев, специализант по анестезиология, чийто професионален път е свързан с Благоевград и Разлог. Наградата носи името на лекаря, който през 1963 г. спасява 47 души от горящ автобус с цената на живота си.

Източници: bta.bg