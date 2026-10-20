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Йотова: Обществото трябва да пази авторитета на лекаря

Йотова: Обществото трябва да пази авторитета на лекаря

20 Октомври, 2026 03:24 617 21

  • илияна йотова-
  • гълъб донев-
  • здравеопазване-
  • български лекарски съюз-
  • лекар на годината

Президентът заяви, че достойните условия за лекарския труд са обща отговорност. Гълъб Донев призова за постоянен диалог между държавата, БЛС и академичните среди

Йотова: Обществото трябва да пази авторитета на лекаря - 1
Снимка: бТВ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

„За да има лекарят авторитет, той трябва да бъде пазен от цялото общество“, заяви президентът Илияна Йотова на церемонията „Лекар на годината 2026“ в Националния исторически музей в София. Събитието беше посветено на Деня на българския лекар и на 125-годишнината от създаването на Българския лекарски съюз.

Йотова посочи, че сигурността на страната зависи и от труда на медиците. Според нея обществото дължи на лекарите не само признание, но и достойни условия за работа. Президентът подчерта, че наред с напредъка на медицината е необходимо и добро финансиране на здравеопазването.

„Само една спокойна дума понякога лекува повече и дава повече надежда от най-доброто лекарство“, каза Йотова, обръщайки се към медицинската общност. Тя заяви, че лекарите ежедневно дават на пациентите не само лечение, но и човешка надежда.

Донев призова за постоянен диалог

Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев определи промяната в здравеопазването като споделена отговорност. Той заяви, че устойчиви решения могат да бъдат намерени чрез постоянен диалог и сътрудничество между държавата, Българския лекарски съюз, университетите, лечебните заведения и професионалната общност.

Посланието му идва на фона на продължаващия дебат за финансирането, организацията и качеството на здравната система. Донев не посочи конкретен срок или пакет от мерки, но подчерта необходимостта решенията да бъдат търсени съвместно с медицинските и академичните среди.

Министърът на здравеопазването Катя Ивкова заяви, че ведомството ще бъде коректен партньор на медиците и че предложенията им ще бъдат обсъждани открито и прозрачно. На церемонията присъстваха още представители на държавните институции, медицинската и академичната общност, лечебни заведения и лекари от страната.

Проф. Давидов получи отличието „Лекар на годината“

Най-високото отличие на Българския лекарски съюз получи проф. д-р Калоян Давидов. Той е началник на Клиниката по урология и ръководител на Простата центъра в УМБАЛ „Софиямед“, а професионалната му работа включва високоспециализирана хирургия, научна дейност и обучение на млади лекари.

Специалното отличие за лекарска всеотдайност и етика „Д-р Стефан Черкезов“ беше връчено на д-р Ивайло Парев, специализант по анестезиология, чийто професионален път е свързан с Благоевград и Разлог. Наградата носи името на лекаря, който през 1963 г. спасява 47 души от горящ автобус с цената на живота си.

Източници: bta.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Болен мозък

    15 1 Отговор
    Какъв авторитет имат сегашните ни убийци? Модерентначин на изтребление! И нито един осъден!
    Тая рошла да престане да дразни хората с неадекватните си щурутии!

    Коментиран от #5, #18

    03:33 20.10.2026

  • 2 Анджо

    11 1 Отговор
    Тая няма ли да престане да говори такива тъпи глупости. Комунизма си замина и не искаме да говори тъпи комунистически лозунги.

    03:33 20.10.2026

  • 3 Йотова

    10 0 Отговор
    е позор за България...

    03:39 20.10.2026

  • 4 Хмм

    11 0 Отговор
    кой лекар, мъжа ѝ ли, как е забогатял, като тези в Пловдив ли, дето събирали лични карти като при купуване на гласове по изборите, какъв авторитет могат да имат лекарите, когато България има най-високата смъртност в Европа?

    03:39 20.10.2026

  • 5 Ами

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "Болен мозък":

    мъжът ѝ е лекар

    03:41 20.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Тази

    9 0 Отговор
    За какво уважение говори?Защото те богопомазаните получават достъп на минутата до специалисти и направления не знаят другите обикновените както ни наричат,че едва вземаме направление за специалист и се принуждаваме да си плащаме изследвания и прегледи по частен път с мижавите пенсии.Кога ще имате воля да направите реформи,некадърници?

    03:50 20.10.2026

  • 8 бай Ганя

    5 0 Отговор
    А лекарите се държат отвратително с хората,как да го уважаваш след като те не оважават обществото,деградацията е много голяма Йотова,не говори глупости

    03:57 20.10.2026

  • 9 Факт

    6 0 Отговор
    Мисля че тези жена не трябва да се показва по Никоя медия, и силно се надявам че тази рошава Алф-ка няма да стане президент на България защото ако и това се случи ами извинявайте но от това по надолу няма накъде ! Проблема е че бай Радев вече си е уредил всичко и независимо кой как ще гласува май май ще си я направи президент ...и тогава вече ще могат да се подиграват с народа както си решат дето се казва да му Мислиш ние работещите за има няма 800 евро , и 90 процента от тях са с кредити ...защото 800 евро заплата в днешно време е като да сме взимали 300 лв миналата година ...дефакто стигат точно за седмица макс ...!

    Коментиран от #12

    03:58 20.10.2026

  • 10 Явно

    7 0 Отговор
    Госпожата живее в друга вселена.Ами то всичкото им е друго,палатите,здравните грижи за тях,кредитите с ниски лихви от ББР.НСО им пазари или ги придружава на шопинг.А,бе нареден Бургас както казваме.Другите кучета са ги яли или ги дерат с данъци,ниски доходи,високи такси за вода,ток,Ако не издържат не си правят сметка,че и те нямат интерес,после кого ще доят?

    03:59 20.10.2026

  • 11 Горски

    7 0 Отговор
    Не се подигравайте с храта, насила ги изселвате и после искате да ГИ ВЪРНЕТЕ!
    Има много министерски заплати за орязване , и директори на дирекций за махане!
    Погледнете бордовете на държавните предприятия какъв алчен ресурс поглъщат!
    Полицията явно не се влияе от "Супер интелекта" , там половината са директно за съкрашение. И Адам Смит да дойде, все тая. БГ бюджетът е все едно да пълниш пробита кофа с напръстник: колкото и да се мъчиш, тя все празна. Единственият начин е да се разглоби системата до основи ама без революция или голяма война няма как да стане, уви. Хрантутници те не пускат кокала току-така. Факт е, че никой в Европа не е умрял за нас, но също е факт, че държавата ни е пълна с калинки с огромни заплати, които и нищо не плащат към бюджета. Оттам трябва да се пипне преди да гледаме в канчетата на европейците. Ама няма кой да го направи, защото всички са на хранилката. Виж как и новата власт веднага се хвърли на амбразурата да защитава заплатите на полицаите. Уви, връщане май няма. Ние сме това, на което навремето викаха "провалила се държава" ама си мислехме, че се случва само в Африка.

    04:05 20.10.2026

  • 12 Хмм

    6 0 Отговор

    До коментар #9 от "Факт":

    поредната "шарлатанка", просто Радев проявява лоялност, но тази вятъррничава жена няма да я оцени, изберат ли я и ще му забие нож в гърба като Петков, Янев, Асен Василев, Методиев?

    04:06 20.10.2026

  • 13 Промяната

    9 0 Отговор
    Стисках зъби да не отвърна на един лекар, който се заяждаше. Щях да се разкарвам отново друг ден. Как да ги уважавам?

    04:11 20.10.2026

  • 14 бульо червена биволицо

    3 1 Отговор
    как пазите авторитета на лекарите вие майцепродавците като им орезвате заплатите ли???

    04:29 20.10.2026

  • 15 Българите

    5 0 Отговор
    доплащат между 40 - 60% в доболнична помощ, Територията е единственото образувание в ЕС, в което пациентите доплата подобни суми. Частни болници без конкурси за лекарства. 25 ойро Здравна за 2027, а насреща една НУЛА. Територията е 5.5 милиона, бюджетът на кацата без дъно се увеличава постоянно, предвид безобразното източване от 50% на НЗОК.
    Кой ще пази "авторитетът" на Пациентите?
    Защо самоосигуряващ се плаща цял живот Здравна, след като стигне Пенсионна възраст.
    Защо безработни плащат Здравна.
    Защо в дърави извън ЕС, здравните осигуровки не се признават, няма двустранни договори.
    Докога ще грабите от най-бедните
    и няма да намалите заплатите.
    Вижте в Гърция кой изкупи имотите, половината са фирми свързани с медицина, източващи НЗОК.
    Територията е първа в ЕС по инфаркти и инсулти.
    Най-нехуманната медицина е в Територията, в Германия пирони ти слагат в главата и не усещаш болка. Никаква гаранция, че като платиш на частно, ще получиш качество, а няма да те осакатят.
    Хората се молят да не влизат в болници, изпитват Ужас и страх, Хорър са българските болници.

    04:54 20.10.2026

  • 16 Особено

    3 0 Отговор
    от разни комисии!

    05:16 20.10.2026

  • 17 Мнение

    6 0 Отговор
    Нищо съществено не се чу от устата на тази жена. Едни празни заучени фрази, слушани през годините до втръсване. Нищо, което да впечатли хората, да ги обнадежди, че, ако тя стане президент, ще има промяна, която да подобри живота не на върхушката и на хората около нея, а на обикновения човек, на този, който се блъска всеки ден, за да живеят определени хора много добре, но за него нищо не се променя към по-добро. Е, как да повярваш, че тя е човекът. Та тя е в политиката от 40 години. И какво - нищо.

    05:33 20.10.2026

  • 18 Пешо

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Болен мозък":

    Абсолютно прав коментар. Колкото и светн лекари да има...дваж повече са престъпно небрежните и некадърни. Колко хора си отидоха поради грешни диагнози, неадекватни лечения без изследвания... и т.н. но лекарите продължават да практикуват. Същите като автомонтьорите... ссмени това смени онова проблеюа си стои човеко плаща ли плаща... но при лекарите плаща с живота и здравето си.

    06:11 20.10.2026

  • 19 Така Така

    2 0 Отговор
    На добрите лекари хората пазят авторитета без глупави апели, но за хайманите уважение няма

    06:14 20.10.2026

  • 20 Кобилата от зоопарка

    0 0 Отговор
    Алооо, гривестата, ако една професия не изгражда и отстоява сама авторитета си, за какво общество говориш? Обществото е коректив и реагира спрямо начина на упражняване на тази професия, независимо коя е!
    И за съпругат ти се носят нелицеприлични коментари!
    И знаеш ли, толкова си елементарна, че е губене на време да ти отговаряме!

    06:24 20.10.2026

  • 21 АГАТ а Кристи

    0 0 Отговор
    Значи - до всеки лекар - НСО - както при вас... 🤣

    06:26 20.10.2026

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