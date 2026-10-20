Йотова: Обществото трябва да пази авторитета на лекаря

„За да има лекарят авторитет, той трябва да бъде пазен от цялото общество“, заяви президентът Илияна Йотова на церемонията „Лекар на годината 2026“ в Националния исторически музей в София. Събитието беше посветено на Деня на българския лекар и на 125-годишнината от създаването на Българския лекарски съюз.
Йотова посочи, че сигурността на страната зависи и от труда на медиците. Според нея обществото дължи на лекарите не само признание, но и достойни условия за работа. Президентът подчерта, че наред с напредъка на медицината е необходимо и добро финансиране на здравеопазването.
„Само една спокойна дума понякога лекува повече и дава повече надежда от най-доброто лекарство“, каза Йотова, обръщайки се към медицинската общност. Тя заяви, че лекарите ежедневно дават на пациентите не само лечение, но и човешка надежда.
Донев призова за постоянен диалог
Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев определи промяната в здравеопазването като споделена отговорност. Той заяви, че устойчиви решения могат да бъдат намерени чрез постоянен диалог и сътрудничество между държавата, Българския лекарски съюз, университетите, лечебните заведения и професионалната общност.
Посланието му идва на фона на продължаващия дебат за финансирането, организацията и качеството на здравната система. Донев не посочи конкретен срок или пакет от мерки, но подчерта необходимостта решенията да бъдат търсени съвместно с медицинските и академичните среди.
Министърът на здравеопазването Катя Ивкова заяви, че ведомството ще бъде коректен партньор на медиците и че предложенията им ще бъдат обсъждани открито и прозрачно. На церемонията присъстваха още представители на държавните институции, медицинската и академичната общност, лечебни заведения и лекари от страната.
Проф. Давидов получи отличието „Лекар на годината“
Най-високото отличие на Българския лекарски съюз получи проф. д-р Калоян Давидов. Той е началник на Клиниката по урология и ръководител на Простата центъра в УМБАЛ „Софиямед“, а професионалната му работа включва високоспециализирана хирургия, научна дейност и обучение на млади лекари.
Специалното отличие за лекарска всеотдайност и етика „Д-р Стефан Черкезов“ беше връчено на д-р Ивайло Парев, специализант по анестезиология, чийто професионален път е свързан с Благоевград и Разлог. Наградата носи името на лекаря, който през 1963 г. спасява 47 души от горящ автобус с цената на живота си.
Източници: bta.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Болен мозък
Тая рошла да престане да дразни хората с неадекватните си щурутии!
Коментиран от #5, #18
03:33 20.10.2026
2 Анджо
03:33 20.10.2026
3 Йотова
03:39 20.10.2026
4 Хмм
03:39 20.10.2026
5 Ами
До коментар #1 от "Болен мозък":мъжът ѝ е лекар
03:41 20.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Тази
03:50 20.10.2026
8 бай Ганя
03:57 20.10.2026
9 Факт
Коментиран от #12
03:58 20.10.2026
10 Явно
03:59 20.10.2026
11 Горски
Има много министерски заплати за орязване , и директори на дирекций за махане!
Погледнете бордовете на държавните предприятия какъв алчен ресурс поглъщат!
Полицията явно не се влияе от "Супер интелекта" , там половината са директно за съкрашение. И Адам Смит да дойде, все тая. БГ бюджетът е все едно да пълниш пробита кофа с напръстник: колкото и да се мъчиш, тя все празна. Единственият начин е да се разглоби системата до основи ама без революция или голяма война няма как да стане, уви. Хрантутници те не пускат кокала току-така. Факт е, че никой в Европа не е умрял за нас, но също е факт, че държавата ни е пълна с калинки с огромни заплати, които и нищо не плащат към бюджета. Оттам трябва да се пипне преди да гледаме в канчетата на европейците. Ама няма кой да го направи, защото всички са на хранилката. Виж как и новата власт веднага се хвърли на амбразурата да защитава заплатите на полицаите. Уви, връщане май няма. Ние сме това, на което навремето викаха "провалила се държава" ама си мислехме, че се случва само в Африка.
04:05 20.10.2026
12 Хмм
До коментар #9 от "Факт":поредната "шарлатанка", просто Радев проявява лоялност, но тази вятъррничава жена няма да я оцени, изберат ли я и ще му забие нож в гърба като Петков, Янев, Асен Василев, Методиев?
04:06 20.10.2026
13 Промяната
04:11 20.10.2026
14 бульо червена биволицо
04:29 20.10.2026
15 Българите
Кой ще пази "авторитетът" на Пациентите?
Защо самоосигуряващ се плаща цял живот Здравна, след като стигне Пенсионна възраст.
Защо безработни плащат Здравна.
Защо в дърави извън ЕС, здравните осигуровки не се признават, няма двустранни договори.
Докога ще грабите от най-бедните
и няма да намалите заплатите.
Вижте в Гърция кой изкупи имотите, половината са фирми свързани с медицина, източващи НЗОК.
Територията е първа в ЕС по инфаркти и инсулти.
Най-нехуманната медицина е в Територията, в Германия пирони ти слагат в главата и не усещаш болка. Никаква гаранция, че като платиш на частно, ще получиш качество, а няма да те осакатят.
Хората се молят да не влизат в болници, изпитват Ужас и страх, Хорър са българските болници.
04:54 20.10.2026
16 Особено
05:16 20.10.2026
17 Мнение
05:33 20.10.2026
18 Пешо
До коментар #1 от "Болен мозък":Абсолютно прав коментар. Колкото и светн лекари да има...дваж повече са престъпно небрежните и некадърни. Колко хора си отидоха поради грешни диагнози, неадекватни лечения без изследвания... и т.н. но лекарите продължават да практикуват. Същите като автомонтьорите... ссмени това смени онова проблеюа си стои човеко плаща ли плаща... но при лекарите плаща с живота и здравето си.
06:11 20.10.2026
19 Така Така
06:14 20.10.2026
20 Кобилата от зоопарка
И за съпругат ти се носят нелицеприлични коментари!
И знаеш ли, толкова си елементарна, че е губене на време да ти отговаряме!
06:24 20.10.2026
21 АГАТ а Кристи
06:26 20.10.2026