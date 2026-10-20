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БСП свиква съвещание за местните избори през 2027 г
  Тема: Избори

БСП свиква съвещание за местните избори през 2027 г

20 Октомври, 2026 06:27 217 0

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  • президентски избори-
  • крум зарков

В срещата ще участват партийни ръководители, кметове и представители на местните структури. Ще бъдат обсъдени и задачите до президентския вот

БСП свиква съвещание за местните избори през 2027 г - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

БСП свиква национално работно съвещание, на което ще бъде поставено началото на подготовката за местните избори през 2027 г. Срещата ще се проведе на 20 октомври от 14:00 часа в централата на партията на улица „Позитано“ №20 в София.

В съвещанието ще участват членовете на Националния съвет на БСП, областните и общинските председатели от цялата страна, както и кметове на общини и населени места, издигнати или подкрепени от левицата. Поканени са също представители на ръководството и партийния актив.

Фокусът първоначално е върху президентските избори

Сред основните теми ще бъде мобилизацията на структурите в последните дни от кампанията за президентските избори на 25 октомври. Участниците ще обсъдят и непосредствените задачи пред членовете и симпатизантите на партията, както и организацията на работа при евентуален втори тур на 1 ноември.

След приключването на президентската кампания БСП планира да започне същинската организационна подготовка за местния вот през 2027 г. Предстоящите действия са свързани с работата на партийните структури по места и с подготовката за участието на левицата в изборите.

Зарков: БСП се мобилизира за изборите

На среща с членове и симпатизанти в Сливен на 12 септември председателят на Националния съвет на БСП Крум Зарков заяви: „БСП се мобилизира с пълна сила за президентските избори на 25 октомври и за частичните местни избори на 18 октомври.“

Частичните местни избори на 18 октомври предхождат националния вот за президент. За участие в тях е регистрирана коалиция „БСП – Обединена левица“, включително за избори за кметове на общини и кметства в различни области на страната.

Началото на националното работно съвещание ще бъде открито за медиите. Очаква се след срещата да бъдат представени основните организационни задачи пред партията за президентската кампания и за подготовката на местните избори през 2027 г.

Източници: infomreja.bg, bta.bg


София / България
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