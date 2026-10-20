БСП свиква съвещание за местните избори през 2027 г

БСП свиква национално работно съвещание, на което ще бъде поставено началото на подготовката за местните избори през 2027 г. Срещата ще се проведе на 20 октомври от 14:00 часа в централата на партията на улица „Позитано“ №20 в София.

В съвещанието ще участват членовете на Националния съвет на БСП, областните и общинските председатели от цялата страна, както и кметове на общини и населени места, издигнати или подкрепени от левицата. Поканени са също представители на ръководството и партийния актив.

Фокусът първоначално е върху президентските избори

Сред основните теми ще бъде мобилизацията на структурите в последните дни от кампанията за президентските избори на 25 октомври. Участниците ще обсъдят и непосредствените задачи пред членовете и симпатизантите на партията, както и организацията на работа при евентуален втори тур на 1 ноември.

След приключването на президентската кампания БСП планира да започне същинската организационна подготовка за местния вот през 2027 г. Предстоящите действия са свързани с работата на партийните структури по места и с подготовката за участието на левицата в изборите.

Зарков: БСП се мобилизира за изборите

На среща с членове и симпатизанти в Сливен на 12 септември председателят на Националния съвет на БСП Крум Зарков заяви: „БСП се мобилизира с пълна сила за президентските избори на 25 октомври и за частичните местни избори на 18 октомври.“

Частичните местни избори на 18 октомври предхождат националния вот за президент. За участие в тях е регистрирана коалиция „БСП – Обединена левица“, включително за избори за кметове на общини и кметства в различни области на страната.

Началото на националното работно съвещание ще бъде открито за медиите. Очаква се след срещата да бъдат представени основните организационни задачи пред партията за президентската кампания и за подготовката на местните избори през 2027 г.

Източници: infomreja.bg, bta.bg