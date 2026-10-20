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Актуална пътна обстановка: трафик, ремонти и граници
  Тема: Трафик

Актуална пътна обстановка: трафик, ремонти и граници

20 Октомври, 2026 06:38 539 2

  • пътна обстановка-
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Интензивен е трафикът за товарни автомобили към Турция. АПИ съобщава за ограничения по магистралите и основни пътища

Актуална пътна обстановка: трафик, ремонти и граници - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Интензивен е трафикът за товарни автомобили на изход от България през граничните пунктове „Капитан Андреево“ и „Лесово“. На Дунав мост при Русе движението се пропуска двупосочно в свободната лента на интервали от 20 минути заради монтаж на водоотвеждащи съоръжения. Временната организация е в сила до 22 октомври, а следващ етап на работите е планиран за периода от 26 до 29 октомври.

На границата със Сърбия и Република Северна Македония трафикът е нормален на всички пунктове. През „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ преминават леки автомобили и микробуси до 3,5 тона, докато през „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ се пропускат и автобуси и товарни автомобили.

Ограничения по магистралите

По АМ „Тракия“ движението между км 33+850 и км 39+450 в посока Бургас се извършва с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км/ч заради полагане на пътна маркировка. При Мухово, между км 44+400 и км 46+480, се работи по обезопасяване на аварийната лента. В област Пазарджик между км 55+627 и км 60+600 в посока София също е въведено ограничение до 100 км/ч, като срокът на дейностите изтича на 20 октомври.

На АМ „Хемус“ между км 1+240 и км 8+500 в посока Варна скоростта е ограничена до 90 км/ч, а превозните средства над 12 тона се движат само в аварийната лента заради незадоволително състояние на настилката. В тунел „Топли дол“ в посока София движението е ограничено заради ремонт. В област Шумен между км 350+000 и км 363+000 трафикът се извършва двупосочно в платното за Варна.

Ограничения има и по пътя Карнобат–Айтос, където движението е поетапно в една лента и със скорост до 50 км/ч. По направленията Кърджали–Маказа, Силистра–Шумен, прохода „Република“, както и по редица третокласни пътища се работи с временна организация и пропускателен режим.

Проходи и планински условия

Проходите „Върбишки“, „Дюлински“, „Златишки“ и „Пампорово“ са затворени или забранени за движение. „Котленски“, „Печинско“ и „Превала“ са отворени за автомобили при повишено внимание.

Последната информация на Планинската спасителна служба сочи лоши условия за туризъм във високите части. Има мъгла, умерен до силен вятър и снежна покривка над 2000 метра. „Над 2000 метра има снежна покривка от 5 до 20 см“, съобщават от ПСС. За последното денонощие не са регистрирани инциденти с туристи.

Сводките на пожарната и КАТ

Главната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ отчита 101 сигнала за произшествия за едно денонощие. Ликвидирани са 72 пожара, 11 от които с преки материални щети. Пожарникарите са извършили 27 спасителни и помощни операции, включително четири при катастрофи. Един гражданин е пострадал при пожар.

По данни на МВР за същия отчетен период са регистрирани 15 катастрофи с ранени и загинали. Двама души са загинали, а 22-ма са ранени. От началото на месеца тежките пътни произшествия с ранени и загинали са 387, жертвите са 31, а пострадалите – 484.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Смех

    2 0 Отговор
    Некадърниците затвориха магистралата , а Витиня е затворена . Няма обходен маршрут . А като падне сняг , може да се затвори и територията .

    06:46 20.10.2026

  • 2 1212

    0 0 Отговор
    При Мухово 20 години обезопасяват аварийната лента

    07:30 20.10.2026

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