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Временна автобусна линия ще осигурява достъп до „Новата гора на София“ край Банкя

Временна автобусна линия ще осигурява достъп до „Новата гора на София“ край Банкя

20 Октомври, 2026 07:24 755 0

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Автобусите ще обслужват маршрута на 24 и 31 октомври, както и на 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 и 29 ноември 2026 г.

Временна автобусна линия ще осигурява достъп до „Новата гора на София“ край Банкя - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Временна автобусна линия № 40 ще свързва автостанция „Банкя“ с мястото за залесяване в местността „Мъртвака“, където се намира „Новата гора на София“. Линията се разкрива от Столичната община и „Център за градска мобилност“ и ще се движи в определени дни през октомври и ноември.

Автобусите ще обслужват маршрута на 24 и 31 октомври, както и на 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 и 29 ноември 2026 г.

Разписание на автобусите

От автостанция „Банкя“ автобусите ще тръгват на всеки час от 10:00 до 16:00 ч. – в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 и 16:00 ч.

В обратната посока, от спирка „Новата гора – Банкя“, тръгванията ще бъдат от 10:30 до 16:30 ч. – в 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30 и 16:30 ч.

Автобусите ще спират на всички съществуващи автобусни спирки по маршрута. За пътуването ще важат стандартните превозни документи за обществения транспорт.

Как ще се движи линия № 40

В посока към мястото за залесяване маршрутът започва от спирка с код 0050 „Автостанция Банкя“. Автобусите ще продължават наляво по ул. „Стефан Стамболов“, надясно по ул. „Александър Стамболийски“ и по маршрута на автобусна линия № 42 до кръстовището на ул. „Никола Й. Вапцаров“ с ул. „Алеко Константинов“. След това ще завиват надясно по ул. „Александър Стамболийски“ до спирка с код 6798 „Новата гора – Банкя“ в местността „Мъртвака“. В обратната посока автобусите ще се движат по същия маршрут.

При провеждане на балотаж на изборите за президент обслужването на линията на 1 ноември ще бъде отложено.


България
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