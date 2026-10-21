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Времето днес, прогноза за сряда, 21 октомври: Слънчево и топло, температури до 25°

Времето днес, прогноза за сряда, 21 октомври: Слънчево и топло, температури до 25°

21 Октомври, 2026 03:00 537 5

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На места сутринта ще има мъгли, а в Източна България и на север от планините ще духа временно силен юг-югозападен вятър

Времето днес, прогноза за сряда, 21 октомври: Слънчево и топло, температури до 25° - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Предимно слънчево ще бъде времето в България в сряда, 21 октомври. В следобедните часове над Западна България ще се появи разкъсана средна и висока облачност, а валежи не се очакват. В сутрешните часове в котловините и низините са възможни мъгли или ниска слоеста облачност.

Температурите ще се повишат, като на места ще достигнат 24-25 градуса. В София се очакват около 6 градуса сутринта и до 19-20 градуса следобед. В Пловдив максималната температура ще бъде около 20 градуса, а по Черноморието във Варна и Бургас дневните стойности ще са около 19 градуса.

„Във вторник и сряда ще се задържи предимно слънчево време, с временни увеличения на облачността, но без валежи“, съобщават синоптиците от Националния институт по метеорология и хидрология, цитирани от NOVA. Вятърът ще бъде до умерен от юг-югозапад, а в Източна България и на север от планините временно ще се усилва.

В планините ще има повече облачност, като по високите части ще духа силен югозападен вятър. В четвъртък облачността ще започне да се увеличава от запад, а в края на работната седмица се очаква преминаване на студен атмосферен фронт с валежи и понижение на температурите.

Източници: nova.bg, bta.bg


България
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  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Али

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Горски":

    84-89 ??? Ти тогава да не си бил в Ташкент?

    03:55 21.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

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