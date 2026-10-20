С пакет от 31 мерки и законодателни промени държавата ще бори пътния травматизъм

С пакет от 31 мерки и законодателни промени държавата работи денонощно за овладяване на пътната безопасност, заяви министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев. Той и заместник-министърът на транспорта Христина Велинова участваха в демонстрационно обучение по безопасно шофиране на автомобилна писта „Дракон“ край с. Калояново, организирано съвместно с гражданската инициатива „СИЯНИЕ“.

Двамата се включиха в тестването на критични ситуации на пътя. Инициативата е част от целенасочените усилия на правителството за ограничаване на тежкия пътен травматизъм, където статистиката показва тревожни тенденции.

По време на срещата министър Пеев представи подробни детайли около тежките инциденти. Той отбеляза, че над 50% от катастрофите с нови водачи са самокатастрофирания поради липса на достатъчно умения в критични ситуации, а не в резултат на сблъсък с друг автомобил. Като допълнителен пример министърът посочи, наскоро отчетен нощен инцидент на широк път с перфектна видимост, при който празен автобус без пътници е навлязъл в насрещното движение с челен удар, без наличието на други обективни причини извън човешкия фактор, умора или разсейване.

За да се противостои на подобни трагедии, се подготвя сериозен превантивен подход. Държавата планира изграждането на минимум шест специализирани полигона. В тях новите водачи ще бъдат задължавани в рамките на първите две години след вземане на книжка да преминават през специални тренировки за овладяване на опасности като аквапланинг, обратни виражи и ниско сцепление с асфалта, с цел изграждане на устойчиви рефлекси за реакция. Обмисля се и налагането на законови ограничения за мощността на автомобилите за новите водители през този двугодишен период.

Министърът беше категоричен, че само глобите не решават проблема. „Ние трябва да започнем от училището, от семейството и трябва да променим културата на хората, които шофират, точно поради тая причина и днес съм тук за това съвместно мероприятие“. Той допълни, че са необходими кампании в училищата, промяна в обучението, включително надграждащо обучение, и чак след това да се премине към контрол и глоби.

Министър Пеев направи сравнение в секторите и успокои обществеността относно сигурността, давайки за пример авиацията: „Няма самолет, за който ние нямаме информация и не е под наш контрол. Така че бъдете спокойни за всички самолети в нашето въздушно пространство.“