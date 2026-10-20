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С пакет от 31 мерки и законодателни промени държавата ще бори пътния травматизъм

С пакет от 31 мерки и законодателни промени държавата ще бори пътния травматизъм

20 Октомври, 2026 14:57 633 15

  • мтс-
  • георги пеев-
  • пътна безопасност

По време на срещата министър Пеев представи подробни детайли около тежките инциденти

С пакет от 31 мерки и законодателни промени държавата ще бори пътния травматизъм - 1
Снимка: МТС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

С пакет от 31 мерки и законодателни промени държавата работи денонощно за овладяване на пътната безопасност, заяви министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев. Той и заместник-министърът на транспорта Христина Велинова участваха в демонстрационно обучение по безопасно шофиране на автомобилна писта „Дракон“ край с. Калояново, организирано съвместно с гражданската инициатива „СИЯНИЕ“.

Двамата се включиха в тестването на критични ситуации на пътя. Инициативата е част от целенасочените усилия на правителството за ограничаване на тежкия пътен травматизъм, където статистиката показва тревожни тенденции.

По време на срещата министър Пеев представи подробни детайли около тежките инциденти. Той отбеляза, че над 50% от катастрофите с нови водачи са самокатастрофирания поради липса на достатъчно умения в критични ситуации, а не в резултат на сблъсък с друг автомобил. Като допълнителен пример министърът посочи, наскоро отчетен нощен инцидент на широк път с перфектна видимост, при който празен автобус без пътници е навлязъл в насрещното движение с челен удар, без наличието на други обективни причини извън човешкия фактор, умора или разсейване.

За да се противостои на подобни трагедии, се подготвя сериозен превантивен подход. Държавата планира изграждането на минимум шест специализирани полигона. В тях новите водачи ще бъдат задължавани в рамките на първите две години след вземане на книжка да преминават през специални тренировки за овладяване на опасности като аквапланинг, обратни виражи и ниско сцепление с асфалта, с цел изграждане на устойчиви рефлекси за реакция. Обмисля се и налагането на законови ограничения за мощността на автомобилите за новите водители през този двугодишен период.

Министърът беше категоричен, че само глобите не решават проблема. „Ние трябва да започнем от училището, от семейството и трябва да променим културата на хората, които шофират, точно поради тая причина и днес съм тук за това съвместно мероприятие“. Той допълни, че са необходими кампании в училищата, промяна в обучението, включително надграждащо обучение, и чак след това да се премине към контрол и глоби.

Министър Пеев направи сравнение в секторите и успокои обществеността относно сигурността, давайки за пример авиацията: „Няма самолет, за който ние нямаме информация и не е под наш контрол. Така че бъдете спокойни за всички самолети в нашето въздушно пространство.“


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Като начало да оправи всички пътища

    12 0 Отговор
    и свлачища, вместо да раздава пари на комисиите за пътен травматизъм. Щото тези комисии никак не ни се виждат травмирани.

    15:01 20.10.2026

  • 2 Дрогирани дрОгари

    9 0 Отговор
    ще оправят пътищата с мерки и теглилки.
    Блазе ни!

    15:02 20.10.2026

  • 3 Зевс

    11 0 Отговор
    1000 мерки, 100 пъти променяха закона, а умрелите на пътя растат, нещо е сбъркано тотално на територията ни, явно всички мерки са ялови и само на хартия.

    15:03 20.10.2026

  • 4 Ако не беше трагично

    10 1 Отговор
    словото пеево, щеше да е смях смях, смях! Особено това за самолетите!
    Оставка, клоуни!

    15:05 20.10.2026

  • 5 Глоби

    9 0 Отговор
    Те се грижат само с глоби и камери на без проблемните участъци, а там където на година умират по 10 човека не се появяват ако няма труп ...

    15:09 20.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 ПТП травми

    5 0 Отговор
    „Травматизъм“? Ей, много се измодерниха и си мислят ,че ще ни заблудят с модни думички. Травми може да им душата или тялото, на пътя има катастрофи и инциденти.

    Коментиран от #10

    15:16 20.10.2026

  • 8 виц с една дума

    2 0 Отговор
    "денонощно"

    15:18 20.10.2026

  • 9 SDEЧЕВ

    5 0 Отговор
    На първо време да купят две влакови цистерни с бяла боя и да маркират всички пътища, били те и с дупки. Където има дупки да сложат знак намали скоростта опасно е. Едва след това да започнат истински действия по проектиране и изграждане на пътищата в БГ

    15:19 20.10.2026

  • 10 Зевс

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "ПТП травми":

    А знаеш ли колко е травмирано окачването на колата ми от пътната ни "инфраструктура"?

    15:19 20.10.2026

  • 11 ДрайвингПлежър

    0 0 Отговор
    Някой знае ли го кой е тоя киек? Като чета май е министър на транспорта.. ама...

    Поредната идиотия с държавен печат
    Да придобият опит на обратен вираж... историята мълчи що на пътя има такива, като стандарта е нещо от рода на 3% наклон по посока на завоя. Демек ще сее учим да преодоляваме препятствие създадено от държавата?!

    Още по-готино става със задължението да се явиш на тоя полигон до 2 години след придобиване на свидетелство... тоест АКО ОЖИВЕЕШ и след като вече си натрупал опит в реална обстановка ще те качат на полигона!

    Поредно държавно финансирано безумие!

    15:27 20.10.2026

  • 12 Оставка,

    0 0 Отговор
    неможач бърборещ!

    15:27 20.10.2026

  • 13 да бе

    1 0 Отговор
    абе я пак вдигнете глобите, нали това ви е вечното опрадвание

    Коментиран от #14

    15:29 20.10.2026

  • 14 ДрайвингПлежър

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "да бе":

    колега, ама то това е мярка 1 от 31
    Мерки 2 до 30 са камери и кибичене в храстите с камери и нови бегачки
    и мярка 31 е полигон, който ще караш когато вече си натрупал опит и вече не е нужно да го минаваш

    П.С. и ми е интересно къде ще намерят "маломощни" коли особено с навлизане на електричките!
    Имаме пореден парашутист, който не знае на кой свят е!

    15:36 20.10.2026

  • 15 язе

    1 0 Отговор
    Ами почнете с лунните пейзажи,дето се водят пътища и вкарайте в затвора тези които крадат вече 30 години,почнете с тиквата....

    15:51 20.10.2026

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