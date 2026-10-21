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21 октомври 1912 г. Кърджали е освободен
  Тема: Известни личности

21 октомври 1912 г. Кърджали е освободен

21 Октомври, 2026 02:14 508 1

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Хасковският отряд на полковник Васил Делов разбива корпуса на Явер паша и влиза в града. Дни по-рано 21-ви пехотен Средногорски полк освобождава Смолян, Райково и Устово

21 октомври 1912 г. Кърджали е освободен - 1
Снимка: Фейсбук
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На 21 октомври 1912 г. Кърджали посреща българските войски след победата на Хасковския отряд над корпуса на Явер паша. Събитието е отбелязано в тогавашния календар като 8 октомври по стар стил и остава един от ключовите епизоди в освобождението на Източните Родопи по време на Балканската война.

Хасковският отряд е създаден в началото на войната, а на 18 септември 1912 г. командването му поема полковник Васил Делов. Бойните действия за Кърджали се водят от 5 до 8 октомври по стар стил. След поредица от сражения българските части разбиват османската войска и влизат в града.

Според данни, цитирани от БНР, Хасковският отряд наброява около 10 000 души, докато корпусът на Явер паша е над 24 000 души. Въпреки численото превъзходство на противника българските части успяват да го заблудят за мащаба на настъплението и да го принудят да отстъпи.

„Генерал Делов се отличава със своята способност на военен и командващ, няма нищо случайно в победата и освобождението на Кърджали“, казва пред БНР Светла Михайлова, уредник в Регионалния исторически музей в Кърджали.

По време на самата битка Делов е полковник. Генерал-майор става през 1913 г., след участието си в боевете при Одрин и в Междусъюзническата война. Днес името му е неразривно свързано с освобождението на Кърджали, а 21 октомври е официален празник на града.

Освобождението на Смолян и боевете при Средногорец

Събитията в Кърджали са част от по-широкото настъпление на българската армия в Родопите. На 13 октомври 1912 г. 21-ви пехотен Средногорски полк под командването на полковник Владимир Серафимов освобождава Смолян, Райково и Устово. Тогавашното име на Смолян е Пашмакли.

Решаващите боеве за затвърждаване на българското присъствие в района се водят на 19, 20 и 21 октомври 1912 г. на връх Кавгаджик, днес Средногорец. Частите на 21-ви полк се изправят срещу османски войски и удържат позициите си, въпреки че противникът разполага с по-големи сили.

Победата при Средногорец е сред най-паметните сражения от Родопската военна операция. В историческата памет върхът е наричан „Родопската Шипка“, а Владимир Серафимов остава известен като освободител на Родопите. 21 октомври е празник и на община Смолян.

21 октомври 1912 г. Кърджали е освободен

Войната, която променя картата на Балканите

Първата балканска война започва през 1912 г. след провала на опитите за политически промени в европейските владения на Османската империя. В съюза срещу нея се обединяват България, Гърция, Сърбия и Черна гора. Българската армия поема основната тежест на бойните действия в Тракия, а отделни отряди настъпват към Родопите и Беломорието.

Кърджали и Смолян са сред градовете, които остават в Османската империя след Берлинския договор от 1878 г. Военните действия през есента на 1912 г. слагат край на този период и включват двата района в пределите на българската държава.

Източници: old-news.bnr.bg, 24chasa.bg


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    2 0 Отговор
    Като военен, е командир на роти и полкове в Бургас, Пазарджик, Пловдив, Видин и пр. Васил Делов пише и книги за обучение на войниците и подофицерите, което спомага за победите на българската армия по време на Сръбско-българската война (1885). До 1887 г. всички команди и заповеди се водят на руски, по руските устави, защото до Съединението на Княжество България с Източна Румелия началниците в армията са руснаци, а само малка част са български офицери, командващи роти. Последват още няколко книги за обучение на българската армия. Ген.-майор Васил Делов участва с войсковите си части в Сръбско-българската и двете Балкански войни. За проявената си храброст, за даване на личен пример, за написването на книжките за обучение на българската армия и за цялата си дейност като военен, той е удостоен с редица ордени и медали. През Балканската война 1912/1913 г. и през Европейската война, при окупиране Македония от нашите войски, Македония трябваше да се провъзгласи за автономия и никой не можеше да се противопостави на това. През 1913г. обявяването от нас на Съюзническата война по внушение на Австрия, за да се разтури Балканския съюз, беше една голяма грешка, защото против нас се обявиха: Турция, която окупира Тракия и Одрин, Румъния, Сърбия, Гърция и Черна гора.

    02:55 21.10.2026

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