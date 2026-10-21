21 октомври 1912 г. Кърджали е освободен

На 21 октомври 1912 г. Кърджали посреща българските войски след победата на Хасковския отряд над корпуса на Явер паша. Събитието е отбелязано в тогавашния календар като 8 октомври по стар стил и остава един от ключовите епизоди в освобождението на Източните Родопи по време на Балканската война.

Хасковският отряд е създаден в началото на войната, а на 18 септември 1912 г. командването му поема полковник Васил Делов. Бойните действия за Кърджали се водят от 5 до 8 октомври по стар стил. След поредица от сражения българските части разбиват османската войска и влизат в града.

Според данни, цитирани от БНР, Хасковският отряд наброява около 10 000 души, докато корпусът на Явер паша е над 24 000 души. Въпреки численото превъзходство на противника българските части успяват да го заблудят за мащаба на настъплението и да го принудят да отстъпи.

„Генерал Делов се отличава със своята способност на военен и командващ, няма нищо случайно в победата и освобождението на Кърджали“, казва пред БНР Светла Михайлова, уредник в Регионалния исторически музей в Кърджали.

По време на самата битка Делов е полковник. Генерал-майор става през 1913 г., след участието си в боевете при Одрин и в Междусъюзническата война. Днес името му е неразривно свързано с освобождението на Кърджали, а 21 октомври е официален празник на града.

Освобождението на Смолян и боевете при Средногорец

Събитията в Кърджали са част от по-широкото настъпление на българската армия в Родопите. На 13 октомври 1912 г. 21-ви пехотен Средногорски полк под командването на полковник Владимир Серафимов освобождава Смолян, Райково и Устово. Тогавашното име на Смолян е Пашмакли.

Решаващите боеве за затвърждаване на българското присъствие в района се водят на 19, 20 и 21 октомври 1912 г. на връх Кавгаджик, днес Средногорец. Частите на 21-ви полк се изправят срещу османски войски и удържат позициите си, въпреки че противникът разполага с по-големи сили.

Победата при Средногорец е сред най-паметните сражения от Родопската военна операция. В историческата памет върхът е наричан „Родопската Шипка“, а Владимир Серафимов остава известен като освободител на Родопите. 21 октомври е празник и на община Смолян.

Войната, която променя картата на Балканите

Първата балканска война започва през 1912 г. след провала на опитите за политически промени в европейските владения на Османската империя. В съюза срещу нея се обединяват България, Гърция, Сърбия и Черна гора. Българската армия поема основната тежест на бойните действия в Тракия, а отделни отряди настъпват към Родопите и Беломорието.

Кърджали и Смолян са сред градовете, които остават в Османската империя след Берлинския договор от 1878 г. Военните действия през есента на 1912 г. слагат край на този период и включват двата района в пределите на българската държава.

Източници: old-news.bnr.bg, 24chasa.bg