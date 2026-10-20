Противоминната група ще следи и подводната инфраструктура

Противоминната военноморска група в Черно море ще разшири задачите си и ще наблюдава и обследва подводната критична инфраструктура. Това каза командирът на Военноморските сили контраадмирал Кирил Михайлов при поемането на командването на формированието от България.

„Да се защити критичната подводна инфраструктура е новата задача пред Противоминната група“, заяви Михайлов.

Групата е създадена от България, Румъния и Турция. Командването се сменя на ротационен принцип за шест месеца, а България пое ръководството за втори път. Единадесетата активация започна от Бургас и е първата под българско командване през втория команден период на страната.

Новата дейност е предвидена в допълнение към меморандума между трите държави, подписано в Анкара. Практическото изпълнение ще започне, след като България, Румъния и Турция определят кои обекти попадат в списъка на критичната им подводна инфраструктура. След това ще бъдат изготвени съвместни планове за действие.

Сред посочените за България обекти са газовата платформа „Галата“ с прилежащите тръбопроводи, както и международните комуникационни кабели, преминаващи през българската изключителна икономическа зона. Противоминните кораби разполагат със сонарни системи за обследване на морското дъно и могат да събират информация за състоянието на кабели, тръбопроводи и други подводни съоръжения.

Минната заплаха остава, увеличават се дроновете

За двете години от създаването си групата е провела 10 активации, при които са обследвани значителни морски райони. През 2025 и 2026 г. в българските морски пространства не са откривани плаващи мини. Общо шест мини са били унищожени от българските Военноморски сили през 2022, 2023 и 2024 г.

Според контраадмирал Михайлов опасността не е изчезнала. Наскоро плаваща мина е била обезвредена в турски морски пространства, което показва, че необходимостта от постоянно наблюдение остава.

Паралелно с това се увеличават случаите с надводни безпилотни апарати. Българските Военноморски сили са унищожили три такива дрона, попаднали в български морски пространства, както и десетки останки от ракетни ускорители и други опасни предмети.

Противоминната група ще участва във всички морски епизоди на международното военноморско учение „Бриз 2026“. В рамките на подготовката ще се отработват действия срещу минната заплаха и новите рискове за сигурността в Черно море.

Източници: bnrnews.bg, faragency.bg