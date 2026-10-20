Ефремова: Подготвят законови промени за по-малко хора на МРЗ

Подготвят се законодателни промени, с които да бъде намален броят на хората, получаващи минимална работна заплата, и да се увеличат възможностите за по-добро възнаграждение. Това заяви министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова по време на международната конференция „Повишаване на заплатите чрез колективно договаряне“.

„Предстои разговор за намаляване броя на хората, които получават минимална работна заплата и увеличаване на възможностите за по-добро възнаграждение. Това е посоката, която залагаме и за законодателните мерки“, каза Ефремова.

По думите ѝ подходът ще бъде дългосрочен и ще се основава на преценка как законодателните решения гарантират адекватност на минималната работна заплата. Министърът посочи, че когато това не може да бъде постигнато, ще трябва да бъдат направени съответните промени.

„Това е един път, който ние ще вървим съвместно оттук насетне, с дългосрочни намерения за това да преценяваме как точно, с определените законодателни решения, които взимаме, постигаме адекватност на минималната работна заплата“, заяви Ефремова.

В изказването не бяха посочени конкретни законопроекти или срокове за внасяне и приемане на промените. От думите на министъра става ясно, че първо предстои разговор за мерките, чрез които повече работещи да получават възнаграждение над минималния праг.

Източници: bntnews.bg