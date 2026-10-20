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Ефремова: Подготвят законови промени за по-малко хора на МРЗ
  Тема: Икономика

Ефремова: Подготвят законови промени за по-малко хора на МРЗ

20 Октомври, 2026 20:06 674 10

  • минимална работна заплата-
  • наталия ефремова-
  • законодателни промени-
  • доходи

Целта е повече работещи да получават възнаграждение над минималната заплата, заяви социалният министър на международна конференция

Ефремова: Подготвят законови промени за по-малко хора на МРЗ - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Подготвят се законодателни промени, с които да бъде намален броят на хората, получаващи минимална работна заплата, и да се увеличат възможностите за по-добро възнаграждение. Това заяви министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова по време на международната конференция „Повишаване на заплатите чрез колективно договаряне“.

„Предстои разговор за намаляване броя на хората, които получават минимална работна заплата и увеличаване на възможностите за по-добро възнаграждение. Това е посоката, която залагаме и за законодателните мерки“, каза Ефремова.

По думите ѝ подходът ще бъде дългосрочен и ще се основава на преценка как законодателните решения гарантират адекватност на минималната работна заплата. Министърът посочи, че когато това не може да бъде постигнато, ще трябва да бъдат направени съответните промени.

„Това е един път, който ние ще вървим съвместно оттук насетне, с дългосрочни намерения за това да преценяваме как точно, с определените законодателни решения, които взимаме, постигаме адекватност на минималната работна заплата“, заяви Ефремова.

В изказването не бяха посочени конкретни законопроекти или срокове за внасяне и приемане на промените. От думите на министъра става ясно, че първо предстои разговор за мерките, чрез които повече работещи да получават възнаграждение над минималния праг.

Източници: bntnews.bg


София / България
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Само глупост

    15 1 Отговор
    след глупост творите. Съсипахте хората. Некадърници. Оставка!

    20:09 20.10.2026

  • 2 Да бе

    14 1 Отговор
    Те не могат да дадат на хората дори минималната заплата, но сега ще излезнат със закони за благоденствие в бъдеще време 😂

    20:09 20.10.2026

  • 3 Аз да попитам

    8 1 Отговор
    В Германия има коефициент за всяко работно място по който се умножава миналата работна заплата

    20:11 20.10.2026

  • 4 Кой ги подготвя, извънземните ли?

    3 1 Отговор
    Подготвят, някой подготвя без участие на министърката, законови промени за по-малко хора в държавата!

    20:12 20.10.2026

  • 5 Необлагаем минимум

    8 1 Отговор
    ще въвеждате ли. Безработните ще плащат ли Здравни? На пенсионна възраст безработни самоосигуряващи ще спрат ли да плащат Здравни, или до гроб ще плащат, както е сега.
    Ще признаете ли Здравните на работещи, осигурявали се извън ЕС?
    Или и те ще плащат до гроб?
    Единствени жилища ще им вдигате ли местни данъци?
    Или ще гоните възрастните хора от домовете им като в Испания, 100% увеличение за 3 години местни данъци, първо Данък сграда, а общините щяли да си определят данък смет, колко социално?
    Не на количество смет, не на човек, а на кубатура, така е най-лесно.

    20:13 20.10.2026

  • 6 Делвин

    8 1 Отговор
    МРЗ трябва да е 1500 евро нето, останалите заплати вече варират според изработка, проценти печалба и т. н.

    20:14 20.10.2026

  • 7 Територията не произвежда НИЩО

    2 2 Отговор
    с висока добавена стойност, за да увеличава МРЗ.
    80% са в сферата на услугите.
    Евтин суровинен продукт и евтина работна ръка.
    Започнаха да съкращават и програмисти.

    20:28 20.10.2026

  • 8 И Киев е Руски

    2 1 Отговор
    Тая дали ще е жива да види това чудо

    20:28 20.10.2026

  • 9 Максималисти

    1 0 Отговор
    Ефремова прилича на горска гъбка. Гъбке, ние сме максималисти и се борим за максимална заплата

    20:33 20.10.2026

  • 10 Що за глупост

    2 0 Отговор
    Тия прогресисти на какви наркотици са 🙉

    20:50 20.10.2026

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