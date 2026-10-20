Ефремова: Подготвят законови промени за по-малко хора на МРЗ

Подготвят се законодателни промени, с които да бъде намален броят на хората, получаващи минимална работна заплата, и да се увеличат възможностите за по-добро възнаграждение. Това заяви министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова по време на международната конференция „Повишаване на заплатите чрез колективно договаряне“.
„Предстои разговор за намаляване броя на хората, които получават минимална работна заплата и увеличаване на възможностите за по-добро възнаграждение. Това е посоката, която залагаме и за законодателните мерки“, каза Ефремова.
По думите ѝ подходът ще бъде дългосрочен и ще се основава на преценка как законодателните решения гарантират адекватност на минималната работна заплата. Министърът посочи, че когато това не може да бъде постигнато, ще трябва да бъдат направени съответните промени.
„Това е един път, който ние ще вървим съвместно оттук насетне, с дългосрочни намерения за това да преценяваме как точно, с определените законодателни решения, които взимаме, постигаме адекватност на минималната работна заплата“, заяви Ефремова.
В изказването не бяха посочени конкретни законопроекти или срокове за внасяне и приемане на промените. От думите на министъра става ясно, че първо предстои разговор за мерките, чрез които повече работещи да получават възнаграждение над минималния праг.
Източници: bntnews.bg
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1 Само глупост
20:09 20.10.2026
2 Да бе
20:09 20.10.2026
3 Аз да попитам
20:11 20.10.2026
4 Кой ги подготвя, извънземните ли?
20:12 20.10.2026
5 Необлагаем минимум
Ще признаете ли Здравните на работещи, осигурявали се извън ЕС?
Или и те ще плащат до гроб?
Единствени жилища ще им вдигате ли местни данъци?
Или ще гоните възрастните хора от домовете им като в Испания, 100% увеличение за 3 години местни данъци, първо Данък сграда, а общините щяли да си определят данък смет, колко социално?
Не на количество смет, не на човек, а на кубатура, така е най-лесно.
20:13 20.10.2026
6 Делвин
20:14 20.10.2026
7 Територията не произвежда НИЩО
80% са в сферата на услугите.
Евтин суровинен продукт и евтина работна ръка.
Започнаха да съкращават и програмисти.
20:28 20.10.2026
8 И Киев е Руски
20:28 20.10.2026
9 Максималисти
20:33 20.10.2026
10 Що за глупост
20:50 20.10.2026