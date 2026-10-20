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Георги Клисурски: С инвестиционен заем осигуряваме повече средства за проекти, които досега не са получавали финансиране

Георги Клисурски: С инвестиционен заем осигуряваме повече средства за проекти, които досега не са получавали финансиране

20 Октомври, 2026 21:24 561 6

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  • заем-
  • софия-
  • столична община

Първите нови електробуси се очаква да бъдат доставени в София през март, а тролейбусите – през лятото

Георги Клисурски: С инвестиционен заем осигуряваме повече средства за проекти, които досега не са получавали финансиране - 1
Снимка: Столична община
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Инвестиционният заем до 367 млн. евро, който предстои Столична община да вземе, ще осигури финансиране за изграждане и ремонт на булеварди и модернизиране на градския транспорт. Това ще освободи ресурс за повече проекти, които досега не са били финансирани или са оставали на заден план“. Това каза заместник-кметът на София по финанси Георги Клисурски в интервю за „24 часа“, уточняват от Столична община.

В бюджета на общината за 2027 г. се очаква леко увеличение на собствените приходи. По думите на Клисурски основната разлика през следващата година ще бъде допълнителният ресурс от инвестиционния заем, който ще позволи да се ускори реализацията на подготвени проекти.

Важното е също, че благодарение на заема ще имаме повече финансов ресурс за други проекти, които досега не са били приоритет, подчерта заместник-кметът.

Заместник-кметът обясни, че заемът е разделен на две части – за нов подвижен състав на градския транспорт и за изграждане на инфраструктура. Приблизително половината от общия размер ще бъде финансирана от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ). За останалата част е обявена конкурентна процедура, в която български търговски банки да представят предложения за финансиране.

„Ще изберем най-доброто за общината. Подадени са 3 оферти и до няколко седмици ще знаем коя ще бъде банката, която ще финансира другата половина от инвестиционните ни намерения“, заяви Клисурски.

„Зеленият ринг“ и нова площадка на Копитото сред проектите за София

Сред големите проекти, които ще бъдат включени в бюджета за 2027 г., е „Зеленият ринг“. Още за тази година общината предвиди средства за проектиране на първите две отсечки - “Изток” и “Слатинска река”. Проектът представлява 30-километров линеен парк, който ще обикаля цяла София и ще предлага възможности за бягане, разходки и колоездене в приятна зелена среда. „Това е голям проект, който ще промени облика на града“, заяви Клисурски.

Друг проект, който по думите му ще бъде емблематичен за София, е изграждането на нова модерна наблюдателна площадка на Копитото, откъдето ще се вижда целият град.

Вече започна работата по бул. „Копенхаген“, който ще облекчи част от трафика по бул. „Ал. Малинов“ и ще осигури връзка между метрото и трамвайния транспорт. Очаква се да започнат дейностите по втория етап на бул. „Рожен“, по „Челопешко шосе“, както и по преместването на трамвая по бул. „Скобелев“.

Първите нови електробуси се очаква да бъдат доставени в София през март, а тролейбусите – през лятото, съобщи заместник-кметът.

София очаква плащания от държавата за изпълнени обекти

На въпрос за средствата на София за тази година Клисурски уточни, че основното очакване е свързано с финансирането по инвестиционната програма за общинските проекти. Столична община има подадени заявки за около 20 млн. евро. От тях МРРБ вече е одобрило около 10 млн. евро, които все още не са изплатени. Общината очаква възможно най-бързи действия от държавата, за да се разплати с изпълнителите на обекти като ремонтите на бул. „Стамболийски“ и ул. „Опълченска“. Те отдавна се ползват от софиянци, но средствата от държавата все още се очакват. Чакат се плащания и за училища, канализация и други обекти, посочи Клисурски.

По отношение на финансирането на градския транспорт заместник-кметът заяви: „Опитваме се да постигнем паритет – колкото дотира общината, толкова да дава и държавата. Затова за 2027 г. ще настояваме за увеличено финансиране“. Той допълни, че общината се стреми да използва максимално различни източници за финансиране на инвестициите – европейски програми, ПВУ, Европейската инвестиционна банка и други. Целта е инвестициите да бъдат изцяло покрити от тези източници, а издръжката на градския транспорт да остане за сметка на държавата и общината.


София / България
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  • 1 Кофа без дъно

    5 0 Отговор
    С парите на софиянци. Защо не възстановихте книжният пазар на Славейков? Асъл Фъндъци сте.

    21:27 20.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 разбрахме ви далавери пак кроите гушите

    3 0 Отговор
    средства за проекти, които досега не са получавали финансиране за нови чекмеджета

    21:34 20.10.2026

  • 4 жълт парцал

    3 0 Отговор
    при рекорден бюджет, да взимаш заеми не ми звучи никак добре. ПП Де Би ли явно знаят само заеми.... и пак мрънкат ,че няма пари... потрес

    21:38 20.10.2026

  • 5 кой ще ги връща?

    2 0 Отговор
    По милиард Евро на месец теглите откакто сте на власт. Вече над 1 милиард са само лихвите. Докога бе неможачи!

    22:13 20.10.2026

  • 6 Заеми а?

    2 0 Отговор
    Да пооткраднем половината нали? А после кой ще ги връща? И точно сега нали когато се очаква лихвите да отхвърчат

    22:15 20.10.2026

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