НС изслушва службите по случая „Петричкия Ескобар“

Народното събрание е свикано на извънредно заседание заради казуса с помилването на Огнян Атанасов, известен като „Петричкия Ескобар“. Заседанието е насрочено за 9:00 часа, а в дневния ред има само една точка – изслушване на представители на институциите, свързани с документите и обстоятелствата около освобождаването му.

Сред поканените са главният директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ Ивайло Йорданов, началникът на Софийския затвор Светослав Пенов и Васил Кордев, който е ръководил затвора през ноември и декември 2022 г. Към тях са добавени началникът на сектор „Медицинско обслужване в местата за лишаване от свобода“ към ГДИН, лекарят, изготвил или подписал медицинското заключение за Атанасов, както и директорът на Специализираната болница към Софийския затвор.

Какво ще изясняват депутатите

Изслушването е свързано с медицинските заключения и сведенията за поведението на Атанасов, използвани при помилването му с указ от 5 декември 2022 г. Поканен е и председателят на Комисията по помилването към президента.

В парламента ще се търси информация и за начина, по който е бил отразен инцидентът със сбиване в болницата на затвора на 16 ноември 2022 г. – 19 дни преди издаването на указа. Предвидени са въпроси за евентуален натиск и заплахи спрямо лекари и техни близки, както и за обмена на информация между затворническата администрация, МВР, службите и президентската институция.

В списъка с изслушвани са председателят на ДАНС, главният секретар на МВР и директорът на ГДБОП. Депутатите ще обсъдят и дали са съществували данни за връзки на Атанасов с ДАНС или МВР, както и какви проверки са предприети по случая.

Предишното заседание се провали

Парламентът вече направи опит да разгледа казуса на 13 октомври, но заседанието не започна заради липса на кворум. Тогава беше предвидено да бъдат изслушани трима представители на затворническата администрация.

Инициативата за изслушването е на „Продължаваме промяната“, като необходимите подписи за свикване на заседанието са подкрепени от ГЕРБ-СДС и „Демократична България“. Пред БНР председателят на парламентарната група на „Продължаваме промяната“ Николай Денков заяви: „Уверявам всички, че след изборите отново ще искаме тази информация да се изясни.“

Извънредното заседание се провежда в период, в който Народното събрание не трябва да работи от 21 до 30 октомври заради втория тур на президентските избори и евентуалния балотаж. Провеждането му ще зависи от регистрацията на необходимия брой народни представители.

Източници: bnrnews.bg, bntnews.bg