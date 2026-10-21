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Министерският съвет обсъжда 32 точки днес
  Тема: Избори

Министерският съвет обсъжда 32 точки днес

21 Октомври, 2026 06:19 399 0

  • министерски съвет-
  • правителство-
  • избори-
  • държавен бюджет-
  • железопътен транспорт

В дневния ред са допълнителни средства за изборите, промени във финансите и образованието, както и проекти в отбраната и транспорта

Министерският съвет обсъжда 32 точки днес - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Министерският съвет ще заседава от 10:00 часа с предварителен дневен ред от 32 точки. Сред основните теми са допълнителни разходи за изборите за народни представители, промени във финансовото законодателство, средства за общините и проекти в областта на отбраната, транспорта и образованието.

В началото на заседанието се очаква да бъде разгледано постановление за допълнителни разходи и трансфери по подготовката и провеждането на парламентарните избори от 19 април 2026 г. Вносител е заместник министър-председателят и министър на финансите. Ще бъде обсъден и списък с приоритизирани искания за получаване на подкрепа по Инструмента за техническа подкрепа на Европейския съюз.

Средства за резерви, общини и образование

В дневния ред е включено отпускането на допълнителни средства за Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“, както и няколко постановления за допълнителни разходи по бюджетите на отделни министерства.

Министрите ще разгледат и трансфери към общините за компенсиране на разходите, направени от родители за отглеждане, възпитание и обучение на деца, които не са били приети в общински ясли или яслени групи поради липса на свободни места. Едното предложение обхваща периода от 1 ноември 2025 г. до 30 април 2026 г., а другото – месеците юли и август 2026 г.

Предвидени са допълнителни средства за Министерството на образованието и науката. Кабинетът ще обсъди и промени в Наредбата за приобщаващото образование, както и трансфери към общините по национална програма за оптимизиране на вътрешната структура на персонала.

Отбраната и външната политика

Министрите ще разгледат проект за определяне на дейностите в мирно време, при които военни въздухоплавателни средства могат да бъдат използвани от Министерството на вътрешните работи и Министерството на здравеопазването. В дневния ред е включена и промяна в правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили.

Предлага се още одобряване на проект на меморандум за икономическо сътрудничество между България и Саудитска Арабия като основа за бъдещи преговори. Ще се обсъди и откриването на консулство на Република Конго в София.

„Министерският съвет ще проведе заседание в сряда, 21 октомври, от 10 ч.“

Сред правните въпроси е изплащането на присъдените съдебни разходи по делото „Кънев и Български хелзинкски комитет срещу България“ пред Европейския съд по правата на човека. В дневния ред е включен и проект на решение по конституционни и европейски правни разпоредби, внесен от министъра на правосъдието.

Железопътен проект и финансови закони

Правителството ще обсъди отчуждаване на частни имоти за изграждането на участъка Видин–Медковец от железопътната линия Видин–София. Процедурата се отнася до имоти в землището на село Лагошевци, община Димово, област Видин.

В края на дневния ред са проектите за промени в Закона за Фискалния съвет и автоматичните корективни механизми и в Закона за публичните финанси. Ще бъде разгледан и законопроект за изменение на Закона за гражданското въздухоплаване. В дневния ред са включени още доклади за участието на България в заседания на съвети на Европейския съюз по здравеопазване, енергетика и земеделие, както и допълнителни разходи по бюджетите на Министерството на туризма и Министерството на младежта и спорта.

Източници: bta.bg


София / България
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