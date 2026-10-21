ДБ иска извънредно заседание заради палежа на „Старлинк“

„Демократична България“ ще настоява за извънредно заседание на Народното събрание заради умишления палеж на антени за комуникация със сателитната система „Старлинк“ край село Плана. От формацията искат пред депутатите да бъдат изслушани министър-председателят Румен Радев, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев и председателят на Държавна агенция „Национална сигурност“ Пламен Тончев.
Темата на заседанието трябва да бъде предприетото от институциите след палежа, както и действията по установяването и издирването на лицата, свързвани със случая. Според ДБ е имало информация, че заподозрените са напуснали страната.
ДБ иска хронология на действията
От формацията посочват, че на 14 октомври премиерът Румен Радев е призовал председателя на ДАНС да не разкрива подробности, за да не бъде възпрепятствано разследването. Тогава той е уверил, че ситуацията е под контрол.
„След това стана ясно, че заподозрените са напуснали страната. Това налага незабавно изясняване пред Народното събрание на хронологията на действията, евентуалните пропуски и отговорността за тях“, заявяват от „Демократична България“.
От партията определят посегателството срещу комуникационната инфраструктура като въпрос, свързан с националната сигурност и със способността на държавата да предотвратява и разкрива подобни действия.
Все още няма посочена дата
В позицията си ДБ настоява правителството и службите да отговорят пред парламента на въпросите за действията след палежа, за издирването на заподозрените и за евентуалните пропуски. От формацията не посочват дата за извънредното заседание.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кина
Коментиран от #7
09:55 21.10.2026
2 Трол
Коментиран от #6
09:56 21.10.2026
3 Аха
Коментиран от #8, #17
09:57 21.10.2026
4 честен ционист
09:57 21.10.2026
5 Анонимен
Коментиран от #23
09:58 21.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Прав си!
До коментар #1 от "Кина":Кои бяха тези от ДБ?! Май че само Тиквата Борисов и Пеевски ги обичат. Те са си едно и също нещо.
09:59 21.10.2026
8 честен ционист
До коментар #3 от "Аха":Не бре, просто ще пробутат закон, в който се казва, че подобни съоръжения се класифицират като част от критичната инфраструктура на националната сигурност и Ганчо няма да може дори да си помисли да припари, не че се е засилил де.
10:00 21.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Евроджендър
10:16 21.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 европейца
10:20 21.10.2026
16 007 лиценз ту кил
10:20 21.10.2026
17 Абе
До коментар #3 от "Аха":Кой ше му даде акции в Старлинк на тоа цръвул.
10:21 21.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 така, така
От много ум и красота, маргиналите съвсем изтрещяха. Да ги качват на влака и в Украйна - ще си получат лелеената война.
Не се замислят, че народа не иска да бъде вкарван в капана да бъде третиран като съюзник в чужда войната, еле пък, когато и от космоса се вижда, че е го набутват да бъде от страната на булката.
Коментиран от #22, #25
10:25 21.10.2026
20 ежко
Коментиран от #26
10:26 21.10.2026
21 Троян
Ние сме невинни.
О боже.
10:26 21.10.2026
22 Абе
До коментар #19 от "така, така":На тиа им е кеф да са от страната на булката и го желаят.
10:28 21.10.2026
23 Така е, но
До коментар #5 от "Анонимен":Защо Борисов не е зад решетките?! Той подстрекава пухкавите от ДБ.
10:28 21.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 9999
До коментар #19 от "така, така":Май искаш слугинашът да е към твоята "Матушка Раша" българино?
Коментиран от #28, #29, #32
10:30 21.10.2026
26 Шоп
До коментар #20 от "ежко":"управляващите" няма да свършат НИЩО, набийте си го в заблудените глави. Ще слушате кухи лозунги от отминали времена без връзка с реални действия и напоителна пропаганда колко са полезни. Партията на бившите партийни секретари е по приказките а не по резултатите. единствените подобрения са в личните има сметки
10:31 21.10.2026
27 А стига , бе !
10:32 21.10.2026
28 що бе
До коментар #25 от "9999":не може ли да си с пуканките и да гледаш цирка! Или ти държиш непременно да участваш?
Ми качвай се на колата и отивай, щом си готов да се похарчиш за наркомана и баба ти Урсула.
10:35 21.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Това ли ви е най-важното
Това ли ви е проблемът.
Реколти домати, краставици, череши, пъпеши дини необрани.
Минерална вода 135% надценки.
Шокова терапия от ойрото и Спекулата, най-високи цени в ЕС.
Оставка, махайте се , НС на спасението.
зимата с камъни ще ви гонят от НС, заради цени на Парно и Ток.
10:42 21.10.2026
32 Ганю жълтопаветника
До коментар #25 от "9999":Я марш на фронта
10:42 21.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.