ДБ иска извънредно заседание заради палежа на „Старлинк“

„Демократична България“ ще настоява за извънредно заседание на Народното събрание заради умишления палеж на антени за комуникация със сателитната система „Старлинк“ край село Плана. От формацията искат пред депутатите да бъдат изслушани министър-председателят Румен Радев, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев и председателят на Държавна агенция „Национална сигурност“ Пламен Тончев.

Темата на заседанието трябва да бъде предприетото от институциите след палежа, както и действията по установяването и издирването на лицата, свързвани със случая. Според ДБ е имало информация, че заподозрените са напуснали страната.

ДБ иска хронология на действията

От формацията посочват, че на 14 октомври премиерът Румен Радев е призовал председателя на ДАНС да не разкрива подробности, за да не бъде възпрепятствано разследването. Тогава той е уверил, че ситуацията е под контрол.

„След това стана ясно, че заподозрените са напуснали страната. Това налага незабавно изясняване пред Народното събрание на хронологията на действията, евентуалните пропуски и отговорността за тях“, заявяват от „Демократична България“.

От партията определят посегателството срещу комуникационната инфраструктура като въпрос, свързан с националната сигурност и със способността на държавата да предотвратява и разкрива подобни действия.

Все още няма посочена дата

В позицията си ДБ настоява правителството и службите да отговорят пред парламента на въпросите за действията след палежа, за издирването на заподозрените и за евентуалните пропуски. От формацията не посочват дата за извънредното заседание.