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ДБ иска извънредно заседание заради палежа на „Старлинк“

ДБ иска извънредно заседание заради палежа на „Старлинк“

21 Октомври, 2026 09:51 622 33

  • демократична българия-
  • старлинк-
  • село плана-
  • народно събрание-
  • данс

От формацията настояват парламентът да изслуша премиера, вътрешния министър и председателя на ДАНС за случая край село Плана

ДБ иска извънредно заседание заради палежа на „Старлинк“ - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Демократична България“ ще настоява за извънредно заседание на Народното събрание заради умишления палеж на антени за комуникация със сателитната система „Старлинк“ край село Плана. От формацията искат пред депутатите да бъдат изслушани министър-председателят Румен Радев, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев и председателят на Държавна агенция „Национална сигурност“ Пламен Тончев.

Темата на заседанието трябва да бъде предприетото от институциите след палежа, както и действията по установяването и издирването на лицата, свързвани със случая. Според ДБ е имало информация, че заподозрените са напуснали страната.

ДБ иска хронология на действията

От формацията посочват, че на 14 октомври премиерът Румен Радев е призовал председателя на ДАНС да не разкрива подробности, за да не бъде възпрепятствано разследването. Тогава той е уверил, че ситуацията е под контрол.

„След това стана ясно, че заподозрените са напуснали страната. Това налага незабавно изясняване пред Народното събрание на хронологията на действията, евентуалните пропуски и отговорността за тях“, заявяват от „Демократична България“.

От партията определят посегателството срещу комуникационната инфраструктура като въпрос, свързан с националната сигурност и със способността на държавата да предотвратява и разкрива подобни действия.

Все още няма посочена дата

В позицията си ДБ настоява правителството и службите да отговорят пред парламента на въпросите за действията след палежа, за издирването на заподозрените и за евентуалните пропуски. От формацията не посочват дата за извънредното заседание.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кина

    28 4 Отговор
    Иван Костов и Соломон Паси трябва да бъдат разследвани и съдени за престъпления срещу държавата..!

    Коментиран от #7

    09:55 21.10.2026

  • 2 Трол

    18 4 Отговор
    По-добре да има извънредно заседание заради палежите във Франция.

    Коментиран от #6

    09:56 21.10.2026

  • 3 Аха

    28 3 Отговор
    Лама Мирчев да няма акции в старлинк, че се е развълнувал сякаш става въпрос за петрохански наденички?

    Коментиран от #8, #17

    09:57 21.10.2026

  • 4 честен ционист

    19 2 Отговор
    Този "Старлинк", какво въобще прави в България? Ганчо пак чака някой друг да му свърши мръсната работа.

    09:57 21.10.2026

  • 5 Анонимен

    2 15 Отговор
    ИСКАТЕ ХАХАХА радев няма да позволи хахахаха червеният месия е тук

    Коментиран от #23

    09:58 21.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Прав си!

    23 2 Отговор

    До коментар #1 от "Кина":

    Кои бяха тези от ДБ?! Май че само Тиквата Борисов и Пеевски ги обичат. Те са си едно и също нещо.

    09:59 21.10.2026

  • 8 честен ционист

    12 1 Отговор

    До коментар #3 от "Аха":

    Не бре, просто ще пробутат закон, в който се казва, че подобни съоръжения се класифицират като част от критичната инфраструктура на националната сигурност и Ганчо няма да може дори да си помисли да припари, не че се е засилил де.

    10:00 21.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Евроджендър

    8 0 Отговор
    Да ходят да заседават на Петрохан и да си вземат Васко ДС-то с тях

    10:16 21.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 европейца

    9 1 Отговор
    Както обикновено на жълтопаветните им е най-важен чуждия интерес! а като как са пльоснати тези "антени" и някой плаща ли за това (колкото и за базите на каубоите) не се интересуваме

    10:20 21.10.2026

  • 16 007 лиценз ту кил

    9 1 Отговор
    Да си направят една станция в Крушари и една на Петрохан и да си разменят криптирани съобщения.

    10:20 21.10.2026

  • 17 Абе

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Аха":

    Кой ше му даде акции в Старлинк на тоа цръвул.

    10:21 21.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 така, така

    10 1 Отговор
    Партиите на войната ПП и ДБ не се вълнуват защо се случват такива деяния, а участието на България във войната да продължава и нищо да не възпрепятства слугинажа пред Брюксел и НАТО.
    От много ум и красота, маргиналите съвсем изтрещяха. Да ги качват на влака и в Украйна - ще си получат лелеената война.
    Не се замислят, че народа не иска да бъде вкарван в капана да бъде третиран като съюзник в чужда войната, еле пък, когато и от космоса се вижда, че е го набутват да бъде от страната на булката.

    Коментиран от #22, #25

    10:25 21.10.2026

  • 20 ежко

    3 1 Отговор
    ДБ всъщност губят времето на управляващите за да не могат последните да си вършат истинската работа и да се провалят.Толкова от ДБ!

    Коментиран от #26

    10:26 21.10.2026

  • 21 Троян

    3 0 Отговор
    Пингвините от Антарктида:
    Ние сме невинни.
    О боже.

    10:26 21.10.2026

  • 22 Абе

    5 1 Отговор

    До коментар #19 от "така, така":

    На тиа им е кеф да са от страната на булката и го желаят.

    10:28 21.10.2026

  • 23 Така е, но

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Анонимен":

    Защо Борисов не е зад решетките?! Той подстрекава пухкавите от ДБ.

    10:28 21.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 9999

    0 6 Отговор

    До коментар #19 от "така, така":

    Май искаш слугинашът да е към твоята "Матушка Раша" българино?

    Коментиран от #28, #29, #32

    10:30 21.10.2026

  • 26 Шоп

    2 1 Отговор

    До коментар #20 от "ежко":

    "управляващите" няма да свършат НИЩО, набийте си го в заблудените глави. Ще слушате кухи лозунги от отминали времена без връзка с реални действия и напоителна пропаганда колко са полезни. Партията на бившите партийни секретари е по приказките а не по резултатите. единствените подобрения са в личните има сметки

    10:31 21.10.2026

  • 27 А стига , бе !

    7 0 Отговор
    И на кой му пука какво искали англо- турските слугини ?

    10:32 21.10.2026

  • 28 що бе

    5 0 Отговор

    До коментар #25 от "9999":

    не може ли да си с пуканките и да гледаш цирка! Или ти държиш непременно да участваш?
    Ми качвай се на колата и отивай, щом си готов да се похарчиш за наркомана и баба ти Урсула.

    10:35 21.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Това ли ви е най-важното

    1 1 Отговор
    Хората изнемогват от цени на лекарства, храни, ток, студени и топли води, парно СИ 30% увеличена, такси преноси, местни данъци с 33.3%, здравни, мобилни, такси банки.
    Това ли ви е проблемът.
    Реколти домати, краставици, череши, пъпеши дини необрани.
    Минерална вода 135% надценки.
    Шокова терапия от ойрото и Спекулата, най-високи цени в ЕС.
    Оставка, махайте се , НС на спасението.
    зимата с камъни ще ви гонят от НС, заради цени на Парно и Ток.

    10:42 21.10.2026

  • 32 Ганю жълтопаветника

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "9999":

    Я марш на фронта

    10:42 21.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

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