Радев: Пеевски и Борисов губят влияние върху обществените поръчки и финансовите потоци

Премиерът Румен Радев определи акцията в Сунгурларе като знак, че разследването на обществените поръчки в общината започва да напредва. На заседание на Министерския съвет той заяви, че за първи път отдавна прокурори на окръжно ниво са застанали „на страната на справедливостта“.
„Сунгурларе едва ли е центърът на корупцията. Най-сетне се намериха достойни и смели български прокурори на окръжно ниво“, каза Радев. По думите му действията са допринесли замесени лица да започнат да говорят.
Акцията беше проведена във вторник в Сунгурларе. По данни на Нова тв в общинската администрация са извършени действия по разследване на обществени поръчки, иззети са документи, а кметът Димитър Гавазов е бил отведен за разпит. Проверява се дали договорените и отчетените дейности съответстват на реално извършеното и на изплатените средства.
За статута на Гавазов има разминаване в публично разпространената информация. NOVA съобщи, че той е отведен за разпит, докато bTV съобщи за задържане, позовавайки се на свои източници в МВР. БНР цитира кмета, според когото по време на първоначалната проверка той е отсъствал от общината, а акцията е приключила без арестувани. Към момента няма публично обявени данни за повдигнати обвинения.
Радев очаква разследването да продължи
„Схемата започва да се разплита и очаквам това да бъде само началото“, заяви премиерът. Той каза, че правителството няма да превишава правомощията си, ще спазва разделението на властите и ще се движи „изцяло в руслото на закона“.
Радев допълни, че правоохранителните органи трябва да стигнат до „върха на олигархичната пирамида“. В изказването си той отправи и политически критики към Делян Пеевски и Бойко Борисов, като заяви, че губят влияние върху обществените поръчки и финансовите потоци. Това са оценки и твърдения на премиера, за които в материала не са представени отговори от двамата политици.
Разследването в Сунгурларе продължава, а следващите действия зависят от събраните документи и преценката на компетентните органи дали има основания за повдигане на обвинения.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 европейца
10:37 21.10.2026
3 честен ционист
Коментиран от #20
10:37 21.10.2026
4 !!!?
Коментиран от #8
10:38 21.10.2026
5 ОПГ от тиква🎃, npace🐷 и мунчо🚀
10:39 21.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Дика
10:39 21.10.2026
8 честен ционист
До коментар #4 от "!!!?":Аз пък нали ти казах, че не е от занчение на кой е кешът, важното е на Ганчо да е скъсан джебът.
10:40 21.10.2026
9 АГАТ а Кристи
Ти с Боташ ги тушира 🤣🤣🤣
10:40 21.10.2026
10 Финанси
10:41 21.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 пффф
10:42 21.10.2026
13 Каро
До коментар #1 от "Човек":Коментара ти няма пряко отношение към статията, но и аз подкрепям напълно това което се случи в Преди обед.
10:43 21.10.2026
14 Разбирач
10:44 21.10.2026
15 питанка
10:44 21.10.2026
16 Ганю прогресиста
10:44 21.10.2026
17 гост
10:44 21.10.2026
18 Реалист
Някак не ми се вярва наркоЙотова да ги е помилвала тия наркобарони без знанието и поръчката на Мунчо Мутрафонов и Копринков.
ДрОгарката Йотовна е обикновена секретарка от времето на Кръсника на мафията Любен Гоцев
10:45 21.10.2026
19 Мани мани
Коментиран от #23
10:45 21.10.2026
20 Трол
До коментар #3 от "честен ционист":Сега Радев ще контролира най-хубавата ракия.
10:49 21.10.2026
21 Няма как да е, като
Радев, озлобял си, пръч!
Имахме ти доверие, но ни предаде!
Сега с Йотова ще се влачите в нозете на Путин, да ви спасява!
10:49 21.10.2026
22 да се чете:
освен това помилваме всякакви наркомафиоти, сводници, бандити и т.н. срещу кеш.
10:50 21.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Стига говорене
Същите, че и по-зле.
10:52 21.10.2026
26 Голем смех
10:53 21.10.2026
27 Нема нема
До коментар #23 от "Коректор":Е точно за това сега нема
10:53 21.10.2026
28 Истината
Даже спокойно можем да сложим и Копейката в кюпа на ПБ - пеевски борисов
10:54 21.10.2026
29 Манипулира
До коментар #23 от "Коректор":Дефицита и ни набута в еурото
Коментиран от #41
10:55 21.10.2026
30 Македонка
10:56 21.10.2026
31 Македонка
10:57 21.10.2026
32 Македонка
10:58 21.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Македонка
10:59 21.10.2026
35 Радев, защо
Защото там властва Йотова и Желязков!
Това е известо на всички!
10:59 21.10.2026
36 Македонка
10:59 21.10.2026
37 Македонка
11:00 21.10.2026
38 Анонимен
Коментиран от #40
11:01 21.10.2026
39 пфф
11:02 21.10.2026
40 Червен
До коментар #38 от "Анонимен":Анонимен
11:02 21.10.2026
41 Анонимен
До коментар #29 от "Манипулира":РАДЕВ ТЕ МАНИПУЛИРА ТЕБ ХАХАХАХА И МИЛИОН И НЕЩО МАЛОУМНИЦИ САМОЗАБРОВИЛ СЕ Е РАДЕВ
11:03 21.10.2026
42 смях в залата
11:03 21.10.2026