Новини
България »
Бургас »
Радев: Пеевски и Борисов губят влияние върху обществените поръчки и финансовите потоци

Радев: Пеевски и Борисов губят влияние върху обществените поръчки и финансовите потоци

21 Октомври, 2026 10:35 717 42

  • румен радев-
  • сунгурларе-
  • димитър гавазов-
  • гдбоп-
  • обществени поръчки

Премиерът определи прокурорите по случая от Сунгурларе като „достойни и смели“

Радев: Пеевски и Борисов губят влияние върху обществените поръчки и финансовите потоци - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Премиерът Румен Радев определи акцията в Сунгурларе като знак, че разследването на обществените поръчки в общината започва да напредва. На заседание на Министерския съвет той заяви, че за първи път отдавна прокурори на окръжно ниво са застанали „на страната на справедливостта“.

„Сунгурларе едва ли е центърът на корупцията. Най-сетне се намериха достойни и смели български прокурори на окръжно ниво“, каза Радев. По думите му действията са допринесли замесени лица да започнат да говорят.

Акцията беше проведена във вторник в Сунгурларе. По данни на Нова тв в общинската администрация са извършени действия по разследване на обществени поръчки, иззети са документи, а кметът Димитър Гавазов е бил отведен за разпит. Проверява се дали договорените и отчетените дейности съответстват на реално извършеното и на изплатените средства.

За статута на Гавазов има разминаване в публично разпространената информация. NOVA съобщи, че той е отведен за разпит, докато bTV съобщи за задържане, позовавайки се на свои източници в МВР. БНР цитира кмета, според когото по време на първоначалната проверка той е отсъствал от общината, а акцията е приключила без арестувани. Към момента няма публично обявени данни за повдигнати обвинения.

Радев очаква разследването да продължи

„Схемата започва да се разплита и очаквам това да бъде само началото“, заяви премиерът. Той каза, че правителството няма да превишава правомощията си, ще спазва разделението на властите и ще се движи „изцяло в руслото на закона“.

Радев допълни, че правоохранителните органи трябва да стигнат до „върха на олигархичната пирамида“. В изказването си той отправи и политически критики към Делян Пеевски и Бойко Борисов, като заяви, че губят влияние върху обществените поръчки и финансовите потоци. Това са оценки и твърдения на премиера, за които в материала не са представени отговори от двамата политици.

Разследването в Сунгурларе продължава, а следващите действия зависят от събраните документи и преценката на компетентните органи дали има основания за повдигане на обвинения.


Бургас / България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 европейца

    17 12 Отговор
    Да се чете: вече аз държа контрола на обществените поръчки и институциите. За реални резултаите ше почакате или направо забравете

    10:37 21.10.2026

  • 3 честен ционист

    14 3 Отговор
    Каква драма, Баце загуби икономическия бастион Сунгурларе.

    Коментиран от #20

    10:37 21.10.2026

  • 4 !!!?

    13 11 Отговор
    Копринков: Нали ви казах, че Кеша на Борисов и Пеевски ще бъде наш...!!!?

    Коментиран от #8

    10:38 21.10.2026

  • 5 ОПГ от тиква🎃, npace🐷 и мунчо🚀

    7 5 Отговор
    Ламята на мафията у нас няма 3 глави, а 3 rZa и в момента единия npъцka по другите два.

    10:39 21.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Дика

    8 6 Отговор
    Пеевски и Борисов губят, някой друг на тяхно място печели, сетете се кой.

    10:39 21.10.2026

  • 8 честен ционист

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "!!!?":

    Аз пък нали ти казах, че не е от занчение на кой е кешът, важното е на Ганчо да е скъсан джебът.

    10:40 21.10.2026

  • 9 АГАТ а Кристи

    7 6 Отговор
    Е как не ???
    Ти с Боташ ги тушира 🤣🤣🤣

    10:40 21.10.2026

  • 10 Финанси

    8 8 Отговор
    Радев се оказа по-голям крадец от Баце и Шиши бе

    10:41 21.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 пффф

    5 4 Отговор
    Къде са парите за доходи на българите , една минимална заплата неможе да дигнете

    10:42 21.10.2026

  • 13 Каро

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "Човек":

    Коментара ти няма пряко отношение към статията, но и аз подкрепям напълно това което се случи в Преди обед.

    10:43 21.10.2026

  • 14 Разбирач

    6 2 Отговор
    И това го казва човекът дето вчера участва в първата копка на завода за батерии на Делян Добрев.....

    10:44 21.10.2026

  • 15 питанка

    2 2 Отговор
    А тези финансови потоци отнети от Борисов и Пеевски накъде поеха?Накъде са насочени?Те са като река.Все нанякъде ще си пробие път.Та питам щом не са към тях парите къде отиват.Промяната е единствено -стани да седна.

    10:44 21.10.2026

  • 16 Ганю прогресиста

    3 3 Отговор
    А коги у затвора

    10:44 21.10.2026

  • 17 гост

    4 3 Отговор
    борбата с олигархията(пенсионери, майки, и т.н.) май върви успешно, а чорап?

    10:44 21.10.2026

  • 18 Реалист

    6 4 Отговор
    Мунчо Решетников трябва да обясни за Петричкия Ескобар и Динко Лудия. Има още трима дилъра, за които още не е изтекло инфото, но подозирам, че и там е рецидив.
    Някак не ми се вярва наркоЙотова да ги е помилвала тия наркобарони без знанието и поръчката на Мунчо Мутрафонов и Копринков.
    ДрОгарката Йотовна е обикновена секретарка от времето на Кръсника на мафията Любен Гоцев

    10:45 21.10.2026

  • 19 Мани мани

    3 5 Отговор
    Кокорчо така ви ошета че още не мое се опраите

    Коментиран от #23

    10:45 21.10.2026

  • 20 Трол

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    Сега Радев ще контролира най-хубавата ракия.

    10:49 21.10.2026

  • 21 Няма как да е, като

    5 2 Отговор
    Ти пое тези потоци!
    Радев, озлобял си, пръч!
    Имахме ти доверие, но ни предаде!
    Сега с Йотова ще се влачите в нозете на Путин, да ви спасява!

    10:49 21.10.2026

  • 22 да се чете:

    3 2 Отговор
    овладяваме финансовите потоци на Борисов и Пеевски.

    освен това помилваме всякакви наркомафиоти, сводници, бандити и т.н. срещу кеш.

    10:50 21.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Стига говорене

    3 1 Отговор
    Нещо стойностно направихте ли? Йок!
    Същите, че и по-зле.

    10:52 21.10.2026

  • 26 Голем смех

    3 2 Отговор
    А ти Румене стремглаво губиш електорат, понеже лъжеш постоянно за всичко и хората вече се усетиха :) хахахаххаахахаха

    10:53 21.10.2026

  • 27 Нема нема

    1 1 Отговор

    До коментар #23 от "Коректор":

    Е точно за това сега нема

    10:53 21.10.2026

  • 28 Истината

    4 3 Отговор
    кРадев се оказа по голям крадец, лъжец и наглец от Борисов и Пеевски взети заедно.
    Даже спокойно можем да сложим и Копейката в кюпа на ПБ - пеевски борисов

    10:54 21.10.2026

  • 29 Манипулира

    2 2 Отговор

    До коментар #23 от "Коректор":

    Дефицита и ни набута в еурото

    Коментиран от #41

    10:55 21.10.2026

  • 30 Македонка

    1 0 Отговор
    Най-оскъдни във фалшифицирането на Българската История са последователите на гръцкия проект на Евгени Булгарес. Това е една доктрина в която в общи линии не се познава в България и не знам защо не се изучава, но гръцкият проект на Евгени Булгарис, тоест идеята за възстановяване на Византия минава през пълното унищожение на Българската История и това е от втората половина на 18 век. Кой е Евгени Българис? За съжаление Евгени Българис е българин по произход, който пребивавайки в Атон в средата на 18 век е ректор на атонската академия, която е клон на Константинополската Патриаршия. Това което трябва да се знае за него че е познат по Европа и е имал лични контакти с Монарсите. Той предлага неговият проект на неговите едномишленици и те приемат неговите идеи за цялостно унищожаване на Българската История. Евгени Българик е погребан в Сант Петерсбург заедно с Руските царе!

    10:56 21.10.2026

  • 31 Македонка

    0 1 Отговор
    Евгени Българис напускайки Атон отива в Русия и Екатерина Велика го назначава като втори човек в руската църква на новопридобитите земи в съвременна Украйна където е Крим - Малорусия. Освен това става изключително влиятелен в Перебурската Академия на Науките, която е насъбрала доста историци от Прусия. И Евгени Българикус успява да включи Гръцкия Проект, заедно с Имперската политика на Екатерина Велика, така и Фалшификация на Историята

    10:57 21.10.2026

  • 32 Македонка

    0 1 Отговор
    Кой е Евгени Българис? За съжаление Евгени Българис е българин по произход, който пребивавайки в Атон в средата на 18 век е ректор на атонската академия, която е клон на Константинополската Патриаршия. Това което трябва да се знае за него че е познат по Европа и е имал лични контакти с Монарсите. Той предлага неговият проект на неговите едномшленици и те приемат неговите идеи за цялостно унищожаване на Българската История. Евгени Българик е погребан в Сант Петерсбург заедно с Руските царе!

    10:58 21.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Македонка

    0 1 Отговор
    Най-осърдни във фалшифицирането на Българската История са последователите на гръцкия проект на Евгени Булгарес. Това е една доктрина в която в общи линии не се познава в България и не знам защо не се изучава, но гръцкият проект на Евгени Булгарис, тоест идеята за възстановяване на Византия минава през пълното унищожение на Българската История и това е от втората половина на 18 век.

    10:59 21.10.2026

  • 35 Радев, защо

    3 1 Отговор
    Не пипаш Костинброд?
    Защото там властва Йотова и Желязков!
    Това е известо на всички!

    10:59 21.10.2026

  • 36 Македонка

    0 1 Отговор
    Евгени Български и Паисий Хилендарски живеят по едно и също време в Атон. Има една голяма манипулация в Българската История, че преди Паисий ние българите не сме имали История! България винаги е имала История, още повече че историята на Петър Богдан Башев 100 години преди Паисий възниква като реакция на реформите на патриарх Никон в Русия, с които той започва да унищожава българското влияние на българската история и започват да се пренаписват всички български книги и да се фалшифицират!

    10:59 21.10.2026

  • 37 Македонка

    0 1 Отговор
    Паисий знаейки идеите на Евгени се обръща към него с думите "Ооо Неразумний Юроде, защо се срамиш да се наречеш Българин?" Не към някой друг, а именно към Идеологията на Евгени за извращение към Българската История изказва тези думи....

    11:00 21.10.2026

  • 38 Анонимен

    2 0 Отговор
    РАДЕВ АМА ТИ СЕ ИМАШ ЗА БОГОИЗБРАН ЛИ ХАХАХАХА СТИГА С ТВОИТЕ ЛЪЖИ КРАЖБИТЕ НА ЧЕРВЕНИТЕ ОЛИГАРСИНЯМА КАК ДА КРИЕШ ОСТАВКА И СЪД ЗА ТЕБ И ЦЯЛАТА ЧЕРВЕНАОЛИГАРХИЯ

    Коментиран от #40

    11:01 21.10.2026

  • 39 пфф

    1 0 Отговор
    Хората не ги интересува толкова какво става с бибитко и дебелия, а какво има в собствените им джобовете, рундьо! А заради вашето бездействие там има все по-малко....

    11:02 21.10.2026

  • 40 Червен

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "Анонимен":

    Анонимен

    11:02 21.10.2026

  • 41 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Манипулира":

    РАДЕВ ТЕ МАНИПУЛИРА ТЕБ ХАХАХАХА И МИЛИОН И НЕЩО МАЛОУМНИЦИ САМОЗАБРОВИЛ СЕ Е РАДЕВ

    11:03 21.10.2026

  • 42 смях в залата

    0 0 Отговор
    Борисов и Пеевски губят влияние върху поръчките и върху финансовите потоци твърди Радев .Това означава че други печели влияние а именно Радев. Въпросът е кога обикновения Българин се е чувствал по-добре и по малко ограбван. Отговорът е в бюджетния дефицит, увеличени данъци и такси ,замразени заплати и инфлация

    11:03 21.10.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове