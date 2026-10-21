Радев: Пеевски и Борисов губят влияние върху обществените поръчки и финансовите потоци

Премиерът Румен Радев определи акцията в Сунгурларе като знак, че разследването на обществените поръчки в общината започва да напредва. На заседание на Министерския съвет той заяви, че за първи път отдавна прокурори на окръжно ниво са застанали „на страната на справедливостта“.

„Сунгурларе едва ли е центърът на корупцията. Най-сетне се намериха достойни и смели български прокурори на окръжно ниво“, каза Радев. По думите му действията са допринесли замесени лица да започнат да говорят.

Акцията беше проведена във вторник в Сунгурларе. По данни на Нова тв в общинската администрация са извършени действия по разследване на обществени поръчки, иззети са документи, а кметът Димитър Гавазов е бил отведен за разпит. Проверява се дали договорените и отчетените дейности съответстват на реално извършеното и на изплатените средства.

За статута на Гавазов има разминаване в публично разпространената информация. NOVA съобщи, че той е отведен за разпит, докато bTV съобщи за задържане, позовавайки се на свои източници в МВР. БНР цитира кмета, според когото по време на първоначалната проверка той е отсъствал от общината, а акцията е приключила без арестувани. Към момента няма публично обявени данни за повдигнати обвинения.

Радев очаква разследването да продължи

„Схемата започва да се разплита и очаквам това да бъде само началото“, заяви премиерът. Той каза, че правителството няма да превишава правомощията си, ще спазва разделението на властите и ще се движи „изцяло в руслото на закона“.

Радев допълни, че правоохранителните органи трябва да стигнат до „върха на олигархичната пирамида“. В изказването си той отправи и политически критики към Делян Пеевски и Бойко Борисов, като заяви, че губят влияние върху обществените поръчки и финансовите потоци. Това са оценки и твърдения на премиера, за които в материала не са представени отговори от двамата политици.

Разследването в Сунгурларе продължава, а следващите действия зависят от събраните документи и преценката на компетентните органи дали има основания за повдигане на обвинения.