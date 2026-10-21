Новини
България »
София »
НС отново без кворум за изслушването за Петричкия Ескобар

НС отново без кворум за изслушването за Петричкия Ескобар

21 Октомври, 2026 10:34 513 10

  • народно събрание-
  • помилване-
  • огнян атанасов-
  • петричкия ескобар-
  • кворум

При втория опит в залата се регистрираха 109 депутати при необходим минимум от 121. Заседанието трябваше да изясни обстоятелствата около помилването на Огнян Атанасов

НС отново без кворум за изслушването за Петричкия Ескобар - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Народното събрание за втори път не събра кворум за извънредното заседание, посветено на помилването на Огнян Атанасов, известен като „Петричкия Ескобар“. При първата регистрация са се записали 107 депутати, а при повторната проверка – 109 при необходим минимум от 121.

При втория опит са се регистрирали 21 депутати от „Прогресивна България“, 34 от ГЕРБ-СДС, 18 от ДПС, 19 от „Демократична България“, 15 от „Продължаваме промяната“ и двама от „Възраждане“. След повторната регистрация заседанието е било закрито.

Какво трябваше да бъде изяснено

В дневния ред е било предвидено изслушване на главния директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ Ивайло Йорданов, началника на Софийския затвор Светослав Пенов и Васил Кордев, който е ръководил затвора през ноември и декември 2022 г.

Депутатите трябваше да получат информация и от ръководители и представители на ДАНС, МВР, ГДБОП, затворническата болница и Комисията по помилванията към президента. Сред въпросите са медицинското заключение, използвано при помилването на Атанасов през декември 2022 г., както и начинът, по който е било отразено сбиването в затворническата болница на 16 ноември същата година. Предвиждаше се да бъдат обсъдени и данни за евентуален натиск или заплахи срещу лекари.

Опозицията настоява за ново заседание

Темата беше внесена по искане на Асен Василев и група народни представители. Това е вторият провален опит за изслушване по случая, след като и заседанието на 13 октомври не започна заради липса на кворум.

От „Демократична България“ заявиха, че ще събират подписи за ново извънредно заседание. Преди това председателят на парламентарната група на „Продължаваме промяната“ Николай Денков каза:

„Не можем да разберем каква информация е предоставила медицинската комисия. Не знаем и какви препоръки е дала Комисията по помилванията. Не е ясно и на каква база е взето решението.“

Денков заяви и че според него случаят е част от по-широк проблем с прозрачността на процедурите по помилване.

Източници: bnrnews.bg, btvnovinite.bg, nova.bg


София / България
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 европейца

    17 8 Отговор
    Толква за новата "промяна" на партията на бившите партийни секретари и за прозрачност, морал и прочие лозунги без съдържания. Положението е: Олигарха ми, е по-добър от олигарха ти

    10:36 21.10.2026

  • 2 Перо

    13 4 Отговор
    Какво да се очаква, когато до върха на държавността достигат полуграмотни, некомпетентни, селски мисирки, облечени във власт! Това е поредния наркотрафикант, излязъл от затвора, поради корупция!

    10:40 21.10.2026

  • 3 Абе

    10 3 Отговор
    Нема да има изслушване, не разбрахте ли.

    10:40 21.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Нострадамус

    11 0 Отговор
    Тоя филмм сме го гледали по времето на Борисов и Пеевски.Но новото издание на "прогресистите" направо ги надсвири.

    Коментиран от #8

    10:47 21.10.2026

  • 6 ЦК на БКП

    5 0 Отговор
    Няма защото са поканени на кафе през подлеза

    10:48 21.10.2026

  • 7 Пешо

    4 1 Отговор
    Аз се чудя толкова ли няма институция ,което да се занимава с тоя, та се налага народното събрание да прави това !?

    Коментиран от #10

    10:48 21.10.2026

  • 8 Соломон

    2 2 Отговор

    До коментар #5 от "Нострадамус":

    А бе баш точно и при Борисов и Пеевски този филм не сме го гледали. Цветанов трябваше да дава обяснение за пет наследствени апартамента а За Дерменджиев и Бойко Рашков никой нищо не пита

    10:51 21.10.2026

  • 9 Имах Си Хас !

    5 0 Отговор
    Сега Фатмака !

    Ще Се Крие !

    До Последно !

    10:57 21.10.2026

  • 10 Проблема ! Не Е Тоя !

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Пешо":

    А Че Няког Го Е Пуснял !

    От Затвора !

    10:58 21.10.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове