НС отново без кворум за изслушването за Петричкия Ескобар

Народното събрание за втори път не събра кворум за извънредното заседание, посветено на помилването на Огнян Атанасов, известен като „Петричкия Ескобар“. При първата регистрация са се записали 107 депутати, а при повторната проверка – 109 при необходим минимум от 121.

При втория опит са се регистрирали 21 депутати от „Прогресивна България“, 34 от ГЕРБ-СДС, 18 от ДПС, 19 от „Демократична България“, 15 от „Продължаваме промяната“ и двама от „Възраждане“. След повторната регистрация заседанието е било закрито.

Какво трябваше да бъде изяснено

В дневния ред е било предвидено изслушване на главния директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ Ивайло Йорданов, началника на Софийския затвор Светослав Пенов и Васил Кордев, който е ръководил затвора през ноември и декември 2022 г.

Депутатите трябваше да получат информация и от ръководители и представители на ДАНС, МВР, ГДБОП, затворническата болница и Комисията по помилванията към президента. Сред въпросите са медицинското заключение, използвано при помилването на Атанасов през декември 2022 г., както и начинът, по който е било отразено сбиването в затворническата болница на 16 ноември същата година. Предвиждаше се да бъдат обсъдени и данни за евентуален натиск или заплахи срещу лекари.

Опозицията настоява за ново заседание

Темата беше внесена по искане на Асен Василев и група народни представители. Това е вторият провален опит за изслушване по случая, след като и заседанието на 13 октомври не започна заради липса на кворум.

От „Демократична България“ заявиха, че ще събират подписи за ново извънредно заседание. Преди това председателят на парламентарната група на „Продължаваме промяната“ Николай Денков каза:

„Не можем да разберем каква информация е предоставила медицинската комисия. Не знаем и какви препоръки е дала Комисията по помилванията. Не е ясно и на каква база е взето решението.“

Денков заяви и че според него случаят е част от по-широк проблем с прозрачността на процедурите по помилване.

Източници: bnrnews.bg, btvnovinite.bg, nova.bg