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Ремонтът на „Топли дол“ ще се извършва на две смени
  Тема: Трафик

Ремонтът на „Топли дол“ ще се извършва на две смени

21 Октомври, 2026 11:04 663 11

  • тунел топли дол-
  • автомагистрала хемус-
  • апи-
  • витиня-
  • пътен трафик

Забавянето на дейностите е около година и половина

Ремонтът на „Топли дол“ ще се извършва на две смени - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Ремонтът на тунел „Топли дол“ на автомагистрала „Хемус“ продължава на две смени по изискване на Агенция „Пътна инфраструктура“. Очакването е тръбата да бъде отворена за движение след 18 декември, по време на коледните и новогодишните празници. Това съобщи инж. Венцислав Ангелов, член на Управителния съвет на АПИ. По думите му забавянето на ремонта е около година и половина, след като през юли 2025 г. строителството в лявата тръба е било спряно.

„Ремонтът на тунела „Топли дол“ на АМ „Хемус“ продължава. Изискали сме от строителя той да бъде на две смени“, каза Ангелов.

По думите му АПИ е продължила работата, тъй като състоянието на лявата тръба е критично. „Не можем да си позволим да пропускаме повече движение през нея, тъй като е опасна“, заяви членът на управителния съвет на агенцията.

Допълнително затруднение за трафика създава анкерната стена при Витиня. Ангелов я определи като силно компрометирана и посочи, че по нея има пропуквания. Според него стената може да се срути, поради което движението по главен път I-1 в този участък е забранено.

Затварянето създава неудобства за пътуващите, тъй като няма обходен маршрут. Като възможна алтернатива се разглежда участъкът през Арабаконак, който е в положение 3, но пътят е общински.

„Това са общински имоти и общински път, който АПИ няма как да стопанисва и съответно да ремонтира“, обясни Ангелов. Той посочи кметовете на Ботевград и Горна Малина като институциите, които могат да предприемат основен ремонт на трасето.

От АПИ заявяват, че е създадена организация ремонтът на тунела да бъде ускорен. Обещаният срок за възстановяване на движението е след 18 декември, но конкретна дата за отваряне на тръбата не е посочена.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ШЕФА

    6 0 Отговор
    Пет пъти вече се прави тоя тунел в годините на зад и НИЩО. Поне 10 г му се събират да е бил само затворен.Престъпниците които откраднаха милиони от тунели и магистрали защо не са по затворите,а са по тел.студия ? Радев какво ще кажеш по въпроса,нали си с пълно мнозинство,защо не смениш законите и тая измет да отде в панделата ?

    Коментиран от #4

    11:13 21.10.2026

  • 2 Голям зор

    5 0 Отговор
    Толкова ли е трудно да викнете няколко фирми и да се приключи за няколко седмици или е само една фирмата.Търсим фирми за ремонт на тунел Топли дол,точка.

    Коментиран от #7, #8

    11:15 21.10.2026

  • 3 Дед

    1 0 Отговор
    В цял свят подобни обекти с натоварен трафик се ремонтират денонощно на смени, само у нас работят 8 часа, а ефективно вероятно не повече от 4. Ами когато пускате поръчка обявете, че дейностите да се извършват без прекъсване през денонощието, за да няма този безумен трафик .

    11:16 21.10.2026

  • 4 Боруна Лом

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "ШЕФА":

    ЯВНО НЕ СМЕЕ ,ЗА ДА НЕ МУ СПРЕ ПОТОКА?

    11:19 21.10.2026

  • 5 Дайте

    2 0 Отговор
    Ремонта на чужда фирма поне за да не се ремонтира поне десетина години после. Некадърните местни фирми ги знаем колко са добри.

    11:22 21.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Панкратий

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Голям зор":

    Ма нали трябва да е "нашата"фирма.Нали затова нещата не вървят.Заради пустото му крадене.Нали затова не дават пътища и други неща на концесия.Защото им се затварят условията за крадене.

    11:34 21.10.2026

  • 8 фирмата

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Голям зор":

    как така други
    само наща трябвя

    11:34 21.10.2026

  • 9 Тодор

    1 0 Отговор
    Е добре де, как може да започнеш ремонта при липса на алтернативен маршрут. Първо ремонтираш обхода, после тунела. Толкова време седят като тулупи и дремят, заплатка тече и след месеци чесане по тиквите, решиха що пък да не ги прецаками всички и да вкараме целия трафик за северозападна българия в едно тунелче...

    12:03 21.10.2026

  • 10 гошо

    2 0 Отговор
    Добро утро,Коза Ностра!Сетихте се!

    12:14 21.10.2026

  • 11 Троян

    1 0 Отговор
    Под Хамбург има тунел над който плават контейровози във канал. Много крадете бе.

    12:20 21.10.2026

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