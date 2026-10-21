Ремонтът на „Топли дол“ ще се извършва на две смени

Ремонтът на тунел „Топли дол“ на автомагистрала „Хемус“ продължава на две смени по изискване на Агенция „Пътна инфраструктура“. Очакването е тръбата да бъде отворена за движение след 18 декември, по време на коледните и новогодишните празници. Това съобщи инж. Венцислав Ангелов, член на Управителния съвет на АПИ. По думите му забавянето на ремонта е около година и половина, след като през юли 2025 г. строителството в лявата тръба е било спряно.
По думите му АПИ е продължила работата, тъй като състоянието на лявата тръба е критично. „Не можем да си позволим да пропускаме повече движение през нея, тъй като е опасна“, заяви членът на управителния съвет на агенцията.
Допълнително затруднение за трафика създава анкерната стена при Витиня. Ангелов я определи като силно компрометирана и посочи, че по нея има пропуквания. Според него стената може да се срути, поради което движението по главен път I-1 в този участък е забранено.
Затварянето създава неудобства за пътуващите, тъй като няма обходен маршрут. Като възможна алтернатива се разглежда участъкът през Арабаконак, който е в положение 3, но пътят е общински.
„Това са общински имоти и общински път, който АПИ няма как да стопанисва и съответно да ремонтира“, обясни Ангелов. Той посочи кметовете на Ботевград и Горна Малина като институциите, които могат да предприемат основен ремонт на трасето.
От АПИ заявяват, че е създадена организация ремонтът на тунела да бъде ускорен. Обещаният срок за възстановяване на движението е след 18 декември, но конкретна дата за отваряне на тръбата не е посочена.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ШЕФА
Коментиран от #4
11:13 21.10.2026
2 Голям зор
Коментиран от #7, #8
11:15 21.10.2026
3 Дед
11:16 21.10.2026
4 Боруна Лом
До коментар #1 от "ШЕФА":ЯВНО НЕ СМЕЕ ,ЗА ДА НЕ МУ СПРЕ ПОТОКА?
11:19 21.10.2026
5 Дайте
11:22 21.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Панкратий
До коментар #2 от "Голям зор":Ма нали трябва да е "нашата"фирма.Нали затова нещата не вървят.Заради пустото му крадене.Нали затова не дават пътища и други неща на концесия.Защото им се затварят условията за крадене.
11:34 21.10.2026
8 фирмата
До коментар #2 от "Голям зор":как така други
само наща трябвя
11:34 21.10.2026
9 Тодор
12:03 21.10.2026
10 гошо
12:14 21.10.2026
11 Троян
12:20 21.10.2026