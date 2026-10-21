Ремонтът на „Топли дол“ ще се извършва на две смени

Ремонтът на тунел „Топли дол“ на автомагистрала „Хемус“ продължава на две смени по изискване на Агенция „Пътна инфраструктура“. Очакването е тръбата да бъде отворена за движение след 18 декември, по време на коледните и новогодишните празници. Това съобщи инж. Венцислав Ангелов, член на Управителния съвет на АПИ. По думите му забавянето на ремонта е около година и половина, след като през юли 2025 г. строителството в лявата тръба е било спряно.

„Ремонтът на тунела „Топли дол“ на АМ „Хемус“ продължава. Изискали сме от строителя той да бъде на две смени“, каза Ангелов.

По думите му АПИ е продължила работата, тъй като състоянието на лявата тръба е критично. „Не можем да си позволим да пропускаме повече движение през нея, тъй като е опасна“, заяви членът на управителния съвет на агенцията.

Допълнително затруднение за трафика създава анкерната стена при Витиня. Ангелов я определи като силно компрометирана и посочи, че по нея има пропуквания. Според него стената може да се срути, поради което движението по главен път I-1 в този участък е забранено.

Затварянето създава неудобства за пътуващите, тъй като няма обходен маршрут. Като възможна алтернатива се разглежда участъкът през Арабаконак, който е в положение 3, но пътят е общински.

„Това са общински имоти и общински път, който АПИ няма как да стопанисва и съответно да ремонтира“, обясни Ангелов. Той посочи кметовете на Ботевград и Горна Малина като институциите, които могат да предприемат основен ремонт на трасето.

От АПИ заявяват, че е създадена организация ремонтът на тунела да бъде ускорен. Обещаният срок за възстановяване на движението е след 18 декември, но конкретна дата за отваряне на тръбата не е посочена.