Докладчикът по фонда за източните граници идва у нас

Докладчикът по новия Фонд за охрана на източните граници Яцек Протас от Полша е потвърдил участие в мисия до България. Това съобщи евродепутатът Андрей Новаков в интервю за Българското национално радио.

Протас ще посети първо София, а след това Варна. В делегацията ще участват евродепутати, които ще се запознаят с протокола за действия на българските институции при заплаха. По думите на Новаков мисията ще последва дебата за Черно море в Европейския парламент и предстоящото гласуване на резолюция.

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Искане за европейска мисия в Черно море

Европейската народна партия настоява Европейският съюз да изпрати военноморска мисия в Черно море за защита на търговските кораби. Новаков подчерта, че предложението е за отбранителни мерки, а не за ескалация или ответна агресия.

„Единствено за дефанзивни, защитни механизми“, заяви евродепутатът, като посочи, че повишеният риск вече се отразява на корабоплаването. Според него застрахователни компании отказват да покриват плаването на кораби в Черно море, което може да доведе до спиране на доставки, недостиг на стоки и повишаване на цените.

Новаков сравни идеята с операцията на Европейския съюз Aspides в Червено море, в която участват кораби от няколко европейски държави и която по думите му защитава търговски плавателни съдове.

Финансиране за оборудване по българския бряг

Основната цел на посещението на Яцек Протас е да се обсъди възможността България да използва европейско финансиране за оборудване по Черноморието. Новаков заяви, че системите трябва да прихващат и неутрализират заплахи, преди те да навлязат в териториалните води на страната.

Евродепутатът посочи, че българската индустрия разполага с възможности за производство на подобни технологии. Той даде за пример компании в Божурище и Самоков, които разработват системи за смущаване на дронове и промяна на тяхната посока и траектория.

„Надявам се да го убедим, да спечелим един приятел на България“, каза Новаков за предстоящата среща с полския докладчик. Той заяви, че страната има нужда от европейска и натовска подкрепа, тъй като не може сама да осигури пълна защита.

Новаков очаква резолюцията на Европейския парламент да бъде приета с над 500 гласа. По думите му поне трима или четирима български евродепутати може да гласуват против, което той определи като тяхно суверенно право.

Източници: bnrnews.bg, europarl.europa.eu