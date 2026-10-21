Борисов: България има ясно място в Европа и НАТО

България има своето ясно място в европейското и евроатлантическото семейство, заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов след среща с американската журналистка и историчка Ан Апълбаум.

„България има своето ясно място в европейското и евроатлантическото семейство“, каза Борисов. Той не посочи допълнителни подробности за разговора.

Апълбаум предупреди за руско влияние на Балканите

Срещата се състоя по време на посещението на Апълбаум в София. Носителката на наградата „Пулицър“ е авторка на изследвания за съветските лагери, глада в Украйна и политическите режими в Източна Европа.

В интервю за bTV Апълбаум заяви, че Русия се стреми да превърне Балканите в зона на влияние. По думите ѝ Москва използва политически кампании, медии и послания, насочени срещу Европейския съюз и НАТО. „Балканите определено са зона на интерес за Русия“, каза тя.

Историчката допълни, че не смята руските амбиции на Балканите за идентични с тези спрямо Украйна, но според нея Москва се стреми да влияе върху политиката в региона. Апълбаум заяви и че на Балканите има сили, които могат да противодействат на този натиск.

Две публични прояви в София

Посещението на Апълбаум включваше две публични прояви. На 19 октомври тя разговаря с българската публика за старите и новите автокрации. На 20 октомври участва в дискусия в Софийския университет, посветена на Европа в ерата на глобалния популизъм.

В публикация за посещението ѝ „Булевард България“ отбеляза, че Апълбаум поставя акцент върху предизвикателствата пред демократичните общества, възхода на популизма и влиянието на авторитарната пропаганда.

Изказването на Борисов поставя акцент върху принадлежността на България към ЕС и НАТО на фона на продължаващия спор за посоката на страната и на предупрежденията за външно политическо влияние в региона.

Източници: btvnovinite.bg, boulevardbulgaria.bg