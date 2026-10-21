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Борисов: България има ясно място в Европа и НАТО

Борисов: България има ясно място в Европа и НАТО

21 Октомври, 2026 13:42 418 17

  • бойко борисов-
  • ан апълбаум-
  • европейски съюз-
  • нато-
  • руско влияние

Лидерът на ГЕРБ заяви това след среща с журналистката Ан Апълбаум, която е на посещение в София

Борисов: България има ясно място в Европа и НАТО - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

България има своето ясно място в европейското и евроатлантическото семейство, заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов след среща с американската журналистка и историчка Ан Апълбаум.

„България има своето ясно място в европейското и евроатлантическото семейство“, каза Борисов. Той не посочи допълнителни подробности за разговора.

Апълбаум предупреди за руско влияние на Балканите

Срещата се състоя по време на посещението на Апълбаум в София. Носителката на наградата „Пулицър“ е авторка на изследвания за съветските лагери, глада в Украйна и политическите режими в Източна Европа.

В интервю за bTV Апълбаум заяви, че Русия се стреми да превърне Балканите в зона на влияние. По думите ѝ Москва използва политически кампании, медии и послания, насочени срещу Европейския съюз и НАТО. „Балканите определено са зона на интерес за Русия“, каза тя.

Историчката допълни, че не смята руските амбиции на Балканите за идентични с тези спрямо Украйна, но според нея Москва се стреми да влияе върху политиката в региона. Апълбаум заяви и че на Балканите има сили, които могат да противодействат на този натиск.

Две публични прояви в София

Посещението на Апълбаум включваше две публични прояви. На 19 октомври тя разговаря с българската публика за старите и новите автокрации. На 20 октомври участва в дискусия в Софийския университет, посветена на Европа в ерата на глобалния популизъм.

В публикация за посещението ѝ „Булевард България“ отбеляза, че Апълбаум поставя акцент върху предизвикателствата пред демократичните общества, възхода на популизма и влиянието на авторитарната пропаганда.

Изказването на Борисов поставя акцент върху принадлежността на България към ЕС и НАТО на фона на продължаващия спор за посоката на страната и на предупрежденията за външно политическо влияние в региона.

Източници: btvnovinite.bg, boulevardbulgaria.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 референдум

    8 17 Отговор
    Народа иска с Русия и в БРИКС

    Коментиран от #6

    13:44 21.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Пич

    11 2 Отговор
    Скъса се да се прави на мъш, а пред тази - коленопреклонен мазник...!!!
    Къде са мъжете в тази държава бе...?!

    13:45 21.10.2026

  • 4 456

    14 1 Отговор
    Този няма ли да се скрие вече?

    13:46 21.10.2026

  • 5 Тик-Ток

    14 0 Отговор
    Тиквата е най наглото животно е България,докараха и чумата и холерата в България с юрото и сега обвинява Пилота за високите цени, чакайте още 100% инфлация като Франция фалирали другия месец и юрото отива в тоалетната

    13:47 21.10.2026

  • 6 "Кимон Георгиев" казва ....

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "референдум":

    че не бил Руска подлога , ...ама нещо не се вързва!

    13:48 21.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Последния Софиянец

    0 4 Отговор
    В момента има среща за обща кандидатура срещу Йотова и Гюров.Бойко защо го няма?

    13:49 21.10.2026

  • 9 Тик-Ток

    6 0 Отговор
    Тиквата даде преди две години златното находище Розино на Дънди Прешъс без пари ,и сега Дънди Прешъс продават Розино за 50 милиона на турска фирма да добива злато в България ,а нямало пари за детска болница в България

    Коментиран от #16

    13:50 21.10.2026

  • 10 Налудник

    5 1 Отговор
    На тоя лъжлив и крадлив излишък защо въобще му дават думата?!?

    13:50 21.10.2026

  • 11 Шапкаря

    1 1 Отговор
    Още един полит-комисар от тази фамилия.Спомнете си по какъв повод се споменава това име и ще ви пресъхне устата.

    13:53 21.10.2026

  • 12 Парпърляк

    1 1 Отговор
    И той има ясно място в затвора

    13:53 21.10.2026

  • 13 Да прав си точно никога

    4 0 Отговор
    Къде точно потъваща Франция с бой с имигранти или фашистка Германия

    13:53 21.10.2026

  • 14 Наемник

    1 0 Отговор
    Очаквам оферти.😎 Може и за другия шопар.

    13:53 21.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Тик-Ток

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Тик-Ток":

    Само забележете чужда фирма продава българска земя на други чужди мародери

    13:56 21.10.2026

  • 17 провинциалист

    0 0 Отговор
    ЕС и НАТО спрямо България са в аналогична ситуация както папа Инокентий ІІІ и 4-тият кръстоносен поход спрямо цар Калоян. Цивилизационният избор всички го знаем от часовете по история.

    13:59 21.10.2026

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