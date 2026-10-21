Борисов: България има ясно място в Европа и НАТО

България има своето ясно място в европейското и евроатлантическото семейство, заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов след среща с американската журналистка и историчка Ан Апълбаум.
„България има своето ясно място в европейското и евроатлантическото семейство“, каза Борисов. Той не посочи допълнителни подробности за разговора.
Апълбаум предупреди за руско влияние на Балканите
Срещата се състоя по време на посещението на Апълбаум в София. Носителката на наградата „Пулицър“ е авторка на изследвания за съветските лагери, глада в Украйна и политическите режими в Източна Европа.
В интервю за bTV Апълбаум заяви, че Русия се стреми да превърне Балканите в зона на влияние. По думите ѝ Москва използва политически кампании, медии и послания, насочени срещу Европейския съюз и НАТО. „Балканите определено са зона на интерес за Русия“, каза тя.
Историчката допълни, че не смята руските амбиции на Балканите за идентични с тези спрямо Украйна, но според нея Москва се стреми да влияе върху политиката в региона. Апълбаум заяви и че на Балканите има сили, които могат да противодействат на този натиск.
Две публични прояви в София
Посещението на Апълбаум включваше две публични прояви. На 19 октомври тя разговаря с българската публика за старите и новите автокрации. На 20 октомври участва в дискусия в Софийския университет, посветена на Европа в ерата на глобалния популизъм.
В публикация за посещението ѝ „Булевард България“ отбеляза, че Апълбаум поставя акцент върху предизвикателствата пред демократичните общества, възхода на популизма и влиянието на авторитарната пропаганда.
Изказването на Борисов поставя акцент върху принадлежността на България към ЕС и НАТО на фона на продължаващия спор за посоката на страната и на предупрежденията за външно политическо влияние в региона.
Източници: btvnovinite.bg, boulevardbulgaria.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 референдум
Коментиран от #6
13:44 21.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Пич
Къде са мъжете в тази държава бе...?!
13:45 21.10.2026
4 456
13:46 21.10.2026
5 Тик-Ток
13:47 21.10.2026
6 "Кимон Георгиев" казва ....
До коментар #1 от "референдум":че не бил Руска подлога , ...ама нещо не се вързва!
13:48 21.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Последния Софиянец
13:49 21.10.2026
9 Тик-Ток
Коментиран от #16
13:50 21.10.2026
10 Налудник
13:50 21.10.2026
11 Шапкаря
13:53 21.10.2026
12 Парпърляк
13:53 21.10.2026
13 Да прав си точно никога
13:53 21.10.2026
14 Наемник
13:53 21.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Тик-Ток
До коментар #9 от "Тик-Ток":Само забележете чужда фирма продава българска земя на други чужди мародери
13:56 21.10.2026
17 провинциалист
13:59 21.10.2026