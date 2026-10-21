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Димитър Стоянов: Още не е ясно от какво са останките по „Челси 3“
  Тема: Трафик

Димитър Стоянов: Още не е ясно от какво са останките по „Челси 3“

21 Октомври, 2026 12:43 618 28

  • челси 3-
  • дронове-
  • черно море-
  • дмитър стоянов-
  • военна прокуратура

Експерти ще установяват дали материалите са от дрон, от кораба или от друг обект. Военната прокуратура води досъдебното производство

Димитър Стоянов: Още не е ясно от какво са останките по „Челси 3“ - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Все още не е установено дали откритите останки на борда на поразения в Черно море кораб „Челси 3“ са от дрон, от самия плавателен съд или от друг обект. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов, като призова да не се правят предварителни заключения.

„Тези останки предстои да бъдат идентифицирани – дали са част от кораба, от дрон или от нещо друго“, каза Стоянов пред журналисти. По думите му самото откриване на отломки след взрив не е достатъчно, за да се направи категоричен извод за произхода им.

„Челси 3“ се намира на пристанището в Бургас, а достъпът до него остава ограничен, тъй като по случая се води разследване. „Води се следствие. Има досъдебно производство, образувано от Военната прокуратура“, заяви министърът.

На борда работят специализирани екипи, които трябва да извършат оглед, оценка и идентификация на намерените материали. При предишните огледи са установени три пробойни по корпуса. Взривотехническата експертиза трябва да изясни характера на взрива и вида на използваното вещество, а сред откритите фрагменти се търсят и запазени обозначения или серийни номера.

България разширява наблюдението над морските си пространства. Две български безпилотни системи вече изпълняват разузнавателни задачи, а третата е извършила първите си полети в страната.

„Вчера бяха направени първите полети с нея в България“, съобщи Стоянов. По думите му страната получава и подкрепа от НАТО, включително чрез разузнавателен самолет Boeing P-8A Poseidon и два съюзнически екипа.

Министърът определи мерките като превантивни. „Това не трябва да притеснява българските граждани. Просто въвеждаме едно усилено наблюдение в териториалните води на България“, каза той.

Командирът на Военноморските сили контраадмирал Кирил Михайлов съобщи, че от началото на годината в българските морски пространства са открити над 100 дрона или части от тях. По думите му 35 са представлявали непосредствена опасност и са били унищожени, а останалите са извадени от водата.

„Челси 3“ беше поразен на 13 октомври на около 17 морски мили от Бяла, в българската изключителна икономическа зона. Корабът, който плава под малтийски флаг, беше изтеглен до Бургас, след като целият му екипаж беше спасен. Военно-окръжната прокуратура в София образува досъдебно производство за предполагаеми нарушения на международното право при водене на война.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Кажи

    13 0 Отговор
    че са с извънземен произход.

    Коментиран от #18, #25

    12:47 21.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Хехе

    14 2 Отговор
    Останките от дрон не са като онзи плик с подаръци,с който те снимаха ,че получи под масата в едно заведение преди време ..

    12:51 21.10.2026

  • 5 Цвете

    14 6 Отговор
    ЩО СЕ ПРАВИШ НА ОЩИПАНА МОМА ? ЕГАТИ МИНИСТРИТЕ. ЦЯЛ СВЯТ РАЗБРА ,НО ТОЙ НЕ И НЕ.✊️🤦‍♂️🤥💯😅🫡🫡🫵✈️✈️✈️👎🫡🫡🫡🫡🫡🫡🫡🫡

    Коментиран от #10, #11

    12:53 21.10.2026

  • 6 койдазнай

    9 1 Отговор
    На тия въобще трудно им се изясняват работите! Трябва указания отгоре, какво им е ясно или не!

    12:54 21.10.2026

  • 7 Нямат

    8 2 Отговор
    равни по лъжи и подмолност другарите !

    Коментиран от #12, #14

    12:56 21.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Няма страшно

    6 1 Отговор
    Другарю, нищо не се знае.

    13:07 21.10.2026

  • 10 Как разбра

    6 2 Отговор

    До коментар #5 от "Цвете":

    На боб или по лъжите на кокорчовците.

    13:08 21.10.2026

  • 11 провинциалист

    6 3 Отговор

    До коментар #5 от "Цвете":

    Разбира се, че цял свят разбра. Това се случи, когато британският посланик заяви, че вярва на Зеленски, че Украйна не стои зад ударите. Кой може да каже сериозно, че вярва на Зеленски?

    Коментиран от #17

    13:10 21.10.2026

  • 12 Така е

    3 3 Отговор

    До коментар #7 от "Нямат":

    Няма никаква разлика с тези в сайта, които го манипулират.

    13:13 21.10.2026

  • 13 На Дедо.

    5 4 Отговор
    Гледам и не вярвам на ушите си. Та те слепите видяха. А Фатмашката орда,НЕ ?! Генералите!!! без чест. Егати слугинажа. Моряци, Хора умряха. А те без......... Чест и Достойнство. Генералите......!!!

    Коментиран от #20

    13:14 21.10.2026

  • 14 Така е

    4 4 Отговор

    До коментар #7 от "Нямат":

    Кирчето е пръв другар на Кокорчо.

    Кокорчо пък е пръв другар на сапунджията Денков.

    Денков е в сглобката с другаря Борисов.

    Всичко е тояно.

    13:18 21.10.2026

  • 15 но на всички вече е ясно,че

    4 4 Отговор
    Митко СМС-а е некадърник!

    Коментиран от #19

    13:21 21.10.2026

  • 16 На протест, другари седесари!

    3 3 Отговор
    На протест, жълтопаветни другари!

    Мирчев, води ни към светлото евроатлантическо бъдеще!

    Времето е наше!

    Ура!

    13:25 21.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 На мен ми прилича на мина

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Кажи":

    Това, което дадоха по телевизията пробойната е на ватерлинията. Аз не разбирам ча толкоз от морски мини особено то съвременните, но в казармата бях сапьор и си спомням, че съм учил и за морски мини и точно на тези морските мини само шиповете, с които се детонират са над водата иначе цялата мина е непосредствено под повърхността. Ако корабът се е надянал на такава мина ами точно подобна пробойна ще получи около ватерлинията, а пък досега никой не се сети да отвори приказка за мини, което ме учудва. Едва ли е някаква тайна или пък е акцент на общественото внимание да не се отклонява към мини ами да бъде съсредоточено върху дронове, че някой хора се готвят да получат милиард и половина за дронове и антидрон защита от бюджета. Дето е рекъл народът "Бий самара, че да се сеща магарето".

    13:29 21.10.2026

  • 19 На протест, другари седесари!

    2 6 Отговор

    До коментар #15 от "но на всички вече е ясно,че":

    Мирчев с двата пръста чело е кадърник.

    Кадърно наклевети един разносвач на храна и кадърно му устрои арест!

    Напред, другари седесари и жълтопаветни другари!

    Времето е наше!

    Ура!

    13:30 21.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 споко

    2 0 Отговор
    Да мине балотажа и всичко ще се изясни

    13:47 21.10.2026

  • 23 С Тия Кошници !

    1 0 Отговор
    На Раменете !

    Едва ли !

    Скоро !

    Ще Ви Стяне !

    Ясно !

    13:48 21.10.2026

  • 24 Стара чанта

    1 0 Отговор
    Батька, не ли ви предоставиха списъка с подхвърлените ,, доказателства "? Или и той потъна някъде по веригата ?

    13:50 21.10.2026

  • 25 Къде Са ?

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Кажи":

    Извън Земните ?

    Технологии ?

    13:51 21.10.2026

  • 26 Йода

    4 0 Отговор
    Жалък зелен чорап.

    13:52 21.10.2026

  • 27 На Дедо.

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Умряха, но не и украинци":

    На теб,това ли ти е болката,че не са Украинци. Каквито и да са!!! Погубен е Човешки живот. Те са имали семейство,жени,деца и родители. Живот ти се дава, но нямаш право да отнемаш. Започни да четеш Библията. И запомни !!!10 -те . Божий заповеди .

    13:53 21.10.2026

  • 28 Историк

    2 1 Отговор
    Докато този е министър, Ген.Румен Решетников премиер и Йотова президент, няма да стане ясно,че са руски. Кремълските подлоги не се интересуват от националната сигурност на България, те гледат да угодят на Путин. Да заминават вкупом с еднопосочен билет за Москва и да не забравят да вземат и фюрера Копейкин.

    13:59 21.10.2026

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