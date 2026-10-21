Димитър Стоянов: Още не е ясно от какво са останките по „Челси 3“

Все още не е установено дали откритите останки на борда на поразения в Черно море кораб „Челси 3“ са от дрон, от самия плавателен съд или от друг обект. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов, като призова да не се правят предварителни заключения.

„Тези останки предстои да бъдат идентифицирани – дали са част от кораба, от дрон или от нещо друго“, каза Стоянов пред журналисти. По думите му самото откриване на отломки след взрив не е достатъчно, за да се направи категоричен извод за произхода им.

„Челси 3“ се намира на пристанището в Бургас, а достъпът до него остава ограничен, тъй като по случая се води разследване. „Води се следствие. Има досъдебно производство, образувано от Военната прокуратура“, заяви министърът.

На борда работят специализирани екипи, които трябва да извършат оглед, оценка и идентификация на намерените материали. При предишните огледи са установени три пробойни по корпуса. Взривотехническата експертиза трябва да изясни характера на взрива и вида на използваното вещество, а сред откритите фрагменти се търсят и запазени обозначения или серийни номера.

България разширява наблюдението над морските си пространства. Две български безпилотни системи вече изпълняват разузнавателни задачи, а третата е извършила първите си полети в страната.

„Вчера бяха направени първите полети с нея в България“, съобщи Стоянов. По думите му страната получава и подкрепа от НАТО, включително чрез разузнавателен самолет Boeing P-8A Poseidon и два съюзнически екипа.

Министърът определи мерките като превантивни. „Това не трябва да притеснява българските граждани. Просто въвеждаме едно усилено наблюдение в териториалните води на България“, каза той.

Командирът на Военноморските сили контраадмирал Кирил Михайлов съобщи, че от началото на годината в българските морски пространства са открити над 100 дрона или части от тях. По думите му 35 са представлявали непосредствена опасност и са били унищожени, а останалите са извадени от водата.

„Челси 3“ беше поразен на 13 октомври на около 17 морски мили от Бяла, в българската изключителна икономическа зона. Корабът, който плава под малтийски флаг, беше изтеглен до Бургас, след като целият му екипаж беше спасен. Военно-окръжната прокуратура в София образува досъдебно производство за предполагаеми нарушения на международното право при водене на война.