Димитър Стоянов: Още не е ясно от какво са останките по „Челси 3“

Все още не е установено дали откритите останки на борда на поразения в Черно море кораб „Челси 3“ са от дрон, от самия плавателен съд или от друг обект. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов, като призова да не се правят предварителни заключения.
„Тези останки предстои да бъдат идентифицирани – дали са част от кораба, от дрон или от нещо друго“, каза Стоянов пред журналисти. По думите му самото откриване на отломки след взрив не е достатъчно, за да се направи категоричен извод за произхода им.
„Челси 3“ се намира на пристанището в Бургас, а достъпът до него остава ограничен, тъй като по случая се води разследване. „Води се следствие. Има досъдебно производство, образувано от Военната прокуратура“, заяви министърът.
На борда работят специализирани екипи, които трябва да извършат оглед, оценка и идентификация на намерените материали. При предишните огледи са установени три пробойни по корпуса. Взривотехническата експертиза трябва да изясни характера на взрива и вида на използваното вещество, а сред откритите фрагменти се търсят и запазени обозначения или серийни номера.
България разширява наблюдението над морските си пространства. Две български безпилотни системи вече изпълняват разузнавателни задачи, а третата е извършила първите си полети в страната.
„Вчера бяха направени първите полети с нея в България“, съобщи Стоянов. По думите му страната получава и подкрепа от НАТО, включително чрез разузнавателен самолет Boeing P-8A Poseidon и два съюзнически екипа.
Министърът определи мерките като превантивни. „Това не трябва да притеснява българските граждани. Просто въвеждаме едно усилено наблюдение в териториалните води на България“, каза той.
Командирът на Военноморските сили контраадмирал Кирил Михайлов съобщи, че от началото на годината в българските морски пространства са открити над 100 дрона или части от тях. По думите му 35 са представлявали непосредствена опасност и са били унищожени, а останалите са извадени от водата.
„Челси 3“ беше поразен на 13 октомври на около 17 морски мили от Бяла, в българската изключителна икономическа зона. Корабът, който плава под малтийски флаг, беше изтеглен до Бургас, след като целият му екипаж беше спасен. Военно-окръжната прокуратура в София образува досъдебно производство за предполагаеми нарушения на международното право при водене на война.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Кажи
Коментиран от #18, #25
12:47 21.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Хехе
12:51 21.10.2026
5 Цвете
Коментиран от #10, #11
12:53 21.10.2026
6 койдазнай
12:54 21.10.2026
7 Нямат
Коментиран от #12, #14
12:56 21.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Няма страшно
13:07 21.10.2026
10 Как разбра
До коментар #5 от "Цвете":На боб или по лъжите на кокорчовците.
13:08 21.10.2026
11 провинциалист
До коментар #5 от "Цвете":Разбира се, че цял свят разбра. Това се случи, когато британският посланик заяви, че вярва на Зеленски, че Украйна не стои зад ударите. Кой може да каже сериозно, че вярва на Зеленски?
Коментиран от #17
13:10 21.10.2026
12 Така е
До коментар #7 от "Нямат":Няма никаква разлика с тези в сайта, които го манипулират.
13:13 21.10.2026
13 На Дедо.
Коментиран от #20
13:14 21.10.2026
14 Така е
До коментар #7 от "Нямат":Кирчето е пръв другар на Кокорчо.
Кокорчо пък е пръв другар на сапунджията Денков.
Денков е в сглобката с другаря Борисов.
Всичко е тояно.
13:18 21.10.2026
15 но на всички вече е ясно,че
Коментиран от #19
13:21 21.10.2026
16 На протест, другари седесари!
Мирчев, води ни към светлото евроатлантическо бъдеще!
Времето е наше!
Ура!
13:25 21.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 На мен ми прилича на мина
До коментар #2 от "Кажи":Това, което дадоха по телевизията пробойната е на ватерлинията. Аз не разбирам ча толкоз от морски мини особено то съвременните, но в казармата бях сапьор и си спомням, че съм учил и за морски мини и точно на тези морските мини само шиповете, с които се детонират са над водата иначе цялата мина е непосредствено под повърхността. Ако корабът се е надянал на такава мина ами точно подобна пробойна ще получи около ватерлинията, а пък досега никой не се сети да отвори приказка за мини, което ме учудва. Едва ли е някаква тайна или пък е акцент на общественото внимание да не се отклонява към мини ами да бъде съсредоточено върху дронове, че някой хора се готвят да получат милиард и половина за дронове и антидрон защита от бюджета. Дето е рекъл народът "Бий самара, че да се сеща магарето".
13:29 21.10.2026
19 На протест, другари седесари!
До коментар #15 от "но на всички вече е ясно,че":Мирчев с двата пръста чело е кадърник.
Кадърно наклевети един разносвач на храна и кадърно му устрои арест!
Напред, другари седесари и жълтопаветни другари!
Времето е наше!
Ура!
13:30 21.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 споко
13:47 21.10.2026
23 С Тия Кошници !
Едва ли !
Скоро !
Ще Ви Стяне !
Ясно !
13:48 21.10.2026
24 Стара чанта
13:50 21.10.2026
25 Къде Са ?
До коментар #2 от "Кажи":Извън Земните ?
Технологии ?
13:51 21.10.2026
26 Йода
13:52 21.10.2026
27 На Дедо.
До коментар #20 от "Умряха, но не и украинци":На теб,това ли ти е болката,че не са Украинци. Каквито и да са!!! Погубен е Човешки живот. Те са имали семейство,жени,деца и родители. Живот ти се дава, но нямаш право да отнемаш. Започни да четеш Библията. И запомни !!!10 -те . Божий заповеди .
13:53 21.10.2026
28 Историк
13:59 21.10.2026