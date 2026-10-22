Времето днес, прогноза за четвъртък, 22 октомври: Дъжд на запад и жълт код

Облачността ще се увеличава от запад в четвъртък, 22 октомври, а до вечерта на места в Западна България ще превали дъжд. Ще духа южен до югоизточен вятър, който в Източна България и северно от планините ще бъде силен. Температурите ще останат сравнително високи за сезона – минималните ще са между 8° и 13°, а максималните между 20° и 25°. В София се очакват около 10° сутринта и около 19° през деня, съобщава Българската телеграфна агенция, позовавайки се на Националния институт по метеорология и хидрология.

За части от Западна България е обявен жълт код за интензивни валежи. NOVA посочва като засегнати изцяло или частично областите Видин, Монтана, Враца, София-град, София-област, Перник, Кюстендил, Благоевград, Плевен, Ловеч и Пазарджик. Би Ти Ви публикува по-кратък списък, включващ София, София-област, Перник, Видин, Монтана, Враца, Плевен и Ловеч. И двата източника посочват очаквани интензивни валежи, усилване на вятъра и условия за гръмотевици.

По-съществена промяна се очаква в петък

Предупреждението е свързано с влошаването на времето преди преминаването на студен атмосферен фронт в петък. Анастасия Стойчева от НИМХ заяви пред NOVA: „Още в нощните часове срещу петък ще има значителни валежи в Западна България от порядъка на 35–45 литра на квадратен метър.“ През деня валежите ще обхванат и Централна и Източна България, като в югоизточните райони количествата на места може да надхвърлят 70–80 литра на квадратен метър.

Източници: bta.bg, btvnovinite.bg, nova.bg