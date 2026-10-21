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Правителството променя правилата за заверка на ловните билети

Правителството променя правилата за заверка на ловните билети

21 Октомври, 2026 15:17 479 2

  • ловни билети-
  • ловни сдружения-
  • лов-
  • министерство на земеделието-
  • народно събрание

Ловните сдружения ще могат да заверяват билетите на членовете си, а ловците ще получат възможност за електронна заверка

Правителството променя правилата за заверка на ловните билети - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Правителството предлага промяна в правилата за заверка на ловните билети. Ловните сдружения ще могат да извършват заверката на билетите на своите членове, а ловците ще получат възможност да направят това и по електронен път. Запазва се и сегашната опция документът да бъде заверяван в държавните горски и ловни стопанства.

Промените са част от внесени в Народното събрание поправки в Закона за лова и опазване на дивеча. За електронната процедура ще е необходимо ловецът да разполага с валидна членска карта в съответното ловно сдружение. Според вносителите целта е да се намали административната тежест и да отпадне необходимостта всички ловци да посещават държавно стопанство за годишната заверка.

Предвижда се и поправителен изпит

Законопроектът предвижда кандидатите, които не са издържали изпита за придобиване на право на лов, да могат да се явят повторно в рамките на същата календарна година. Такава възможност ще има и за хората, които не са успели да се явят на определената дата.

Министерството на земеделието и храните вече представи предложението като част от пакет за облекчаване на процедурите в ловното законодателство. „Ловците ще могат да я извършват самостоятелно по електронен път или чрез съответното ловно сдружение“, посочи ведомството за предлаганата заверка на билетите.

Отделно предложение за електронен регистър

Промените на правителството се появяват на фона на отделен законопроект, внесен през август от депутатите Джипо Джипов и Божидар Божанов. Той предвижда въвеждане на електронни билети както за лов, така и за любителски риболов, както и създаване на централен електронен регистър. Двата проекта са различни и предстои да бъде изяснено дали ще бъдат разглеждани заедно.

Предложените правила все още не действат. Те ще станат задължителни след приемането на законовите промени от Народното събрание и обнародването им. До тогава заверката на ловните билети се извършва по действащия ред.

Източници: dunavmost.com, duma.bg


София / България
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Хехе

    1 0 Отговор
    Джипо Джипов,... сериозно ли😅

    15:21 21.10.2026

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